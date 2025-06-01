https://crimea.ria.ru/20250601/novosti-svo-armiya-rossii-razbila-skopleniya-vsu-v-149-rayonakh-1146862512.html

Новости СВО: армия России разбила киевских боевиков в 149 районах

Новости СВО: армия России разбила киевских боевиков в 149 районах - РИА Новости Крым, 01.06.2025

Новости СВО: армия России разбила киевских боевиков в 149 районах

Армия России ликвидировала почти 1500 боевиков киевского режима за сутки, освободила еще один населенный пункт в Сумской области и ликвидировала 10 складов... РИА Новости Крым, 01.06.2025

2025-06-01T13:03

2025-06-01T13:03

2025-06-01T13:12

новости сво

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

новые регионы россии

сумская область

харьковская область

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Армия России ликвидировала почти 1500 боевиков киевского режима за сутки, освободила еще один населенный пункт в Сумской области и ликвидировала 10 складов боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.В результате решительных действий подразделения группировки войск "Север" в Сумской области нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. Потери врага – свыше 200 боевиков, бронетранспортер, шесть автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и станция РЭБ.Более выгодные рубежи и позиции заняли подразделения группировки войск "Запад" в Харьковской области и ДНР. Там ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и пять артиллерийских орудий, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы Квертус и три склада боеприпасов.Улучшила положение по переднему краю в Донецкой Народной Республике группировка войск "Юг". В их зоне ответственности противник потерял до 280 боевиков, три автомобиля, три артиллерийских орудия, а также бронетранспортер М113 и боевую бронированную машину HMMWV. Уничтожены две станции РЭБ и склад боеприпасов.Продолжили продвижение в глубину обороны противника в ДНР подразделения группировки войск "Центр". На этом направлении потери противника составили более 510 военнослужащих. Уничтожены РЛС обзора воздушного пространства 36Д6 и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США.Улучшила тактическое положение в ДНР и Запорожской области группировка войск "Восток". ВСУ потеряли до 155 бовиков, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ и четыре склада боеприпасов.В Херсонской и Запорожской областях подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Каменское, Павловка, Берислав, Антоновка, Токаревка и Садовое. Противник потерял свыше 85 военнослужащих, две станции РЭБ и два склада боеприпасов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

новые регионы россии

сумская область

харьковская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новые регионы россии, сумская область, харьковская область, потери всу