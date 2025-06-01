https://crimea.ria.ru/20250601/novaya-ataka-vsu-na-regiony-rossii-sbity-53-bespilotnika-1146872078.html

Новая атака ВСУ на регионы России: сбиты 53 беспилотника

Новая атака ВСУ на регионы России: сбиты 53 беспилотника - РИА Новости Крым, 01.06.2025

Новая атака ВСУ на регионы России: сбиты 53 беспилотника

Уничтожены еще 53 украинских дрона над Курской, Белгородской, Брянской и Орловской областями, сообщило МО РФ. РИА Новости Крым, 01.06.2025

2025-06-01T22:31

2025-06-01T22:31

2025-06-01T22:42

министерство обороны рф

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

пво

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Уничтожены еще 53 украинских дрона над Курской, Белгородской, Брянской и Орловской областями, сообщило МО РФ."С 20.10 до 21.45 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 34 БПЛА – над территорией Курской области, 14 БПЛА – над территорией Белгородской области, четыре БПЛА – над территорией Брянской области и один БПЛА – над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось о том, что в период с 08.20 до 19.00 мск дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 27 БПЛА – над территорией Курской области, четыре БПЛА – над территорией Белгородской области и два БПЛА – над территорией Липецкой области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250601/33-bespilotnika-vsu-unichtozhila-pvo-nad-regionami-rossii-1146871277.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), пво, новости