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Новая атака ВСУ на регионы России: сбиты 53 беспилотника - РИА Новости Крым, 01.06.2025
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Новая атака ВСУ на регионы России: сбиты 53 беспилотника
Новая атака ВСУ на регионы России: сбиты 53 беспилотника - РИА Новости Крым, 01.06.2025
Новая атака ВСУ на регионы России: сбиты 53 беспилотника
Уничтожены еще 53 украинских дрона над Курской, Белгородской, Брянской и Орловской областями, сообщило МО РФ. РИА Новости Крым, 01.06.2025
2025-06-01T22:31
2025-06-01T22:42
министерство обороны рф
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
пво
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Уничтожены еще 53 украинских дрона над Курской, Белгородской, Брянской и Орловской областями, сообщило МО РФ."С 20.10 до 21.45 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 34 БПЛА – над территорией Курской области, 14 БПЛА – над территорией Белгородской области, четыре БПЛА – над территорией Брянской области и один БПЛА – над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось о том, что в период с 08.20 до 19.00 мск дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 27 БПЛА – над территорией Курской области, четыре БПЛА – над территорией Белгородской области и два БПЛА – над территорией Липецкой области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250601/33-bespilotnika-vsu-unichtozhila-pvo-nad-regionami-rossii-1146871277.html
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министерство обороны рф, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), пво, новости
Новая атака ВСУ на регионы России: сбиты 53 беспилотника

Уничтожены 53 украинских дрона над Курской, Белгородской, Брянской и Орловской областями

22:31 01.06.2025 (обновлено: 22:42 01.06.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Уничтожены еще 53 украинских дрона над Курской, Белгородской, Брянской и Орловской областями, сообщило МО РФ.
"С 20.10 до 21.45 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 34 БПЛА – над территорией Курской области, 14 БПЛА – над территорией Белгородской области, четыре БПЛА – над территорией Брянской области и один БПЛА – над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о том, что в период с 08.20 до 19.00 мск дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 27 БПЛА – над территорией Курской области, четыре БПЛА – над территорией Белгородской области и два БПЛА – над территорией Липецкой области.
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Министерство обороны РФОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)ПВОНовости
 
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