https://crimea.ria.ru/20250601/moschnaya-magnitnaya-burya-obrushilas-na-zemlyu-1146870537.html

Мощная магнитная буря обрушилась на Землю

Мощная магнитная буря обрушилась на Землю - РИА Новости Крым, 01.06.2025

Мощная магнитная буря обрушилась на Землю

На Земле 15-й час продолжается сильная магнитная буря. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института... РИА Новости Крым, 01.06.2025

2025-06-01T19:03

2025-06-01T19:03

2025-06-01T19:04

магнитные бури

метеозависимость

земля

солнце

космос

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. На Земле 15-й час продолжается сильная магнитная буря. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.Глобальная геомагнитная активность последние несколько часов подавляется сильным положительно направленным межпланетным магнитным полем. Как только этот "защитный механизм" отключится и перейдет в синюю зону, магнитная буря, по прогнозу, снова вернется к шторму уровней G4-G5.Накануне сообщалось, что магнитная буря на Земле продолжается уже более суток.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

https://crimea.ria.ru/20250505/magnitnykh-bur-na-zemle-stalo-bolshe--astronomy-nazvali-prichinu-1146207675.html

космос

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магнитные бури, метеозависимость, земля, солнце, космос, новости