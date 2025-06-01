https://crimea.ria.ru/20250601/moschnaya-magnitnaya-burya-obrushilas-na-zemlyu-1146870537.html
Мощная магнитная буря обрушилась на Землю
Мощная магнитная буря обрушилась на Землю - РИА Новости Крым, 01.06.2025
Мощная магнитная буря обрушилась на Землю
На Земле 15-й час продолжается сильная магнитная буря. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института... РИА Новости Крым, 01.06.2025
2025-06-01T19:03
2025-06-01T19:03
2025-06-01T19:04
магнитные бури
метеозависимость
земля
солнце
космос
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110776/91/1107769144_65:0:893:466_1920x0_80_0_0_324d54488966d65e2d5645a1c995126c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. На Земле 15-й час продолжается сильная магнитная буря. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.Глобальная геомагнитная активность последние несколько часов подавляется сильным положительно направленным межпланетным магнитным полем. Как только этот "защитный механизм" отключится и перейдет в синюю зону, магнитная буря, по прогнозу, снова вернется к шторму уровней G4-G5.Накануне сообщалось, что магнитная буря на Земле продолжается уже более суток.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
https://crimea.ria.ru/20250505/magnitnykh-bur-na-zemle-stalo-bolshe--astronomy-nazvali-prichinu-1146207675.html
космос
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110776/91/1107769144_169:0:790:466_1920x0_80_0_0_c343e10479a6598a5014e8d0be40cd12.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магнитные бури, метеозависимость, земля, солнце, космос, новости
Мощная магнитная буря обрушилась на Землю
На Земле фиксируют сильные магнитные бури – синоптики
19:03 01.06.2025 (обновлено: 19:04 01.06.2025)