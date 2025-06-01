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Мощная магнитная буря обрушилась на Землю - РИА Новости Крым, 01.06.2025
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Мощная магнитная буря обрушилась на Землю
Мощная магнитная буря обрушилась на Землю - РИА Новости Крым, 01.06.2025
Мощная магнитная буря обрушилась на Землю
На Земле 15-й час продолжается сильная магнитная буря. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института... РИА Новости Крым, 01.06.2025
2025-06-01T19:03
2025-06-01T19:04
магнитные бури
метеозависимость
земля
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. На Земле 15-й час продолжается сильная магнитная буря. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.Глобальная геомагнитная активность последние несколько часов подавляется сильным положительно направленным межпланетным магнитным полем. Как только этот "защитный механизм" отключится и перейдет в синюю зону, магнитная буря, по прогнозу, снова вернется к шторму уровней G4-G5.Накануне сообщалось, что магнитная буря на Земле продолжается уже более суток.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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магнитные бури, метеозависимость, земля, солнце, космос, новости
Мощная магнитная буря обрушилась на Землю

На Земле фиксируют сильные магнитные бури – синоптики

19:03 01.06.2025 (обновлено: 19:04 01.06.2025)
 
© NASAПолярное сияние на Земле снятое с Международной космической станции
Полярное сияние на Земле снятое с Международной космической станции
© NASA
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. На Земле 15-й час продолжается сильная магнитная буря. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.

"Магнитная буря продолжается без перерыва уже около 15 часов. Последние шесть часов геомагнитный индекс держится на уровне G3.3 – в диапазоне между сильной и очень сильной бурей", – сказано в сообщении.

Глобальная геомагнитная активность последние несколько часов подавляется сильным положительно направленным межпланетным магнитным полем. Как только этот "защитный механизм" отключится и перейдет в синюю зону, магнитная буря, по прогнозу, снова вернется к шторму уровней G4-G5.
Накануне сообщалось, что магнитная буря на Земле продолжается уже более суток.
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