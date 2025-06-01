Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас: второй час подряд растет очередь со стороны Кубани - РИА Новости Крым, 01.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250601/krymskiy-most-seychas-vtoroy-chas-podryad-rastet-ochered-so-storony-kubani-1146858434.html
Крымский мост сейчас: второй час подряд растет очередь со стороны Кубани
Крымский мост сейчас: второй час подряд растет очередь со стороны Кубани - РИА Новости Крым, 01.06.2025
Крымский мост сейчас: второй час подряд растет очередь со стороны Кубани
Очередь перед досмотровыми пунктами на подъездах к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края продолжает расти второй час подряд. Об этом свидетельствуют... РИА Новости Крым, 01.06.2025
2025-06-01T10:10
2025-06-01T10:16
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1d/1136134736_0:207:1280:927_1920x0_80_0_0_073c684be2dc7b9c1530f783065fbc13.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Очередь перед досмотровыми пунктами на подъездах к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края продолжает расти второй час подряд. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Часом ранее проезда по транспортному переходу через Керченский пролив со стороны Кубани ожидали 122 автомобиля.Советы по подготовке к поездке и досмотруПрезидент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков рекомендует иметь не более 3–5 сумок, вес которых должен быть удобным для переноски. Также он советует подготовить заранее к досмотру бардачки, ниши в подлокотниках и отделение для запаски.В Минтрансе советуют, кроме документов (паспорта и документов на авто) иметь при себе много питьевой воды и небольшой перекус. А чтобы процесс досмотра машин проходил как можно быстрее, рекомендуют брать с собой по возможности меньше вещей и компактно их упаковывать.Если собирается очередь из разного транспорта, то автобусы следуют по отдельной полосе. Перед пунктом досмотра, который проводится на специально оборудованных площадках, машины разделяют в зависимости от загруженности: без багажа и с большим багажом.Автобусы проходят досмотр на сканере, на личном авто можно проехать и через сканер, и пройти ручной досмотр. Если в вашей машине много багажа, то досмотр надо пройти на сканере. По окончании процедуры пассажиры возвращаются в зону транспортной безопасности.В ГАИ предупреждают, что обгонять и проезжать мимо очереди нельзя – нарушителей процедуры поставят в конец досмотра.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1d/1136134736_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_133e69d2a57e40957893c3e937c64c9f.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост сейчас: второй час подряд растет очередь со стороны Кубани

В очереди перед Крымским мостом со стороны Кубани проезда ждут 174 автомобиля

10:10 01.06.2025 (обновлено: 10:16 01.06.2025)
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Очередь перед досмотровыми пунктами на подъездах к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края продолжает расти второй час подряд. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.

"В очереди со стороны Тамани находится 174 транспортных средства. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", – сказано в сообщении по состоянию на 10:00.

Часом ранее проезда по транспортному переходу через Керченский пролив со стороны Кубани ожидали 122 автомобиля.

Советы по подготовке к поездке и досмотру

Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков рекомендует иметь не более 3–5 сумок, вес которых должен быть удобным для переноски. Также он советует подготовить заранее к досмотру бардачки, ниши в подлокотниках и отделение для запаски.
В Минтрансе советуют, кроме документов (паспорта и документов на авто) иметь при себе много питьевой воды и небольшой перекус. А чтобы процесс досмотра машин проходил как можно быстрее, рекомендуют брать с собой по возможности меньше вещей и компактно их упаковывать.
Если собирается очередь из разного транспорта, то автобусы следуют по отдельной полосе. Перед пунктом досмотра, который проводится на специально оборудованных площадках, машины разделяют в зависимости от загруженности: без багажа и с большим багажом.
Автобусы проходят досмотр на сканере, на личном авто можно проехать и через сканер, и пройти ручной досмотр. Если в вашей машине много багажа, то досмотр надо пройти на сканере. По окончании процедуры пассажиры возвращаются в зону транспортной безопасности.
В ГАИ предупреждают, что обгонять и проезжать мимо очереди нельзя – нарушителей процедуры поставят в конец досмотра.
Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайОчереди на Крымском мосту
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:20Российские военные освободили еще один населенный пункт в Сумской области
12:07В Брянской области поврежден еще один отрезок железной дороги
11:45Путин получил доклады спецслужб о ЧП в Курской и Брянской областях
11:32Увеличилось число пострадавших при обрушении моста в Брянской области
11:17Подрывы мостов в Брянской и Курской областях квалифицированы как теракт
10:51Семьям погибших при ЧП в Брянской области выплатят по 2,2 миллиона рублей
10:30Обрушившийся ж/д мост в Курской области также был подорван – СК РФ
10:10Крымский мост сейчас: второй час подряд растет очередь со стороны Кубани
09:43В 2024 году в Крыму поступило более тысячи обращений по правам ребенка
09:16Смертельное ДТП в Крыму – водитель перевернулся на большой скорости
08:24Рухнувший на поезд мост в Брянской области был взорван – губернатор
08:02Спецпосланник Трампа признал правоту Путина о прокси-войне против России
07:22Ж/д мост обрушился в Курской области – часть поезда рухнула на автодорогу
06:57Обрушение моста на поезд в Брянской области – что известно к этому часу
00:01Погода в Крыму в первый день лета
00:00Какой сегодня праздник: 1 июня
23:15Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Севастополе
22:43В горах Крыма спасли двух человек
22:36В Крыму объявили штормовое предупреждение на 5 суток
21:33Наступление в Сумской области и сверхвспышки на солнце – главное за день
Лента новостейМолния