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Киев объявил об эвакуации жителей Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 01.06.2025
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Киев объявил об эвакуации жителей Днепропетровской области
Киев объявил об эвакуации жителей Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 01.06.2025
Киев объявил об эвакуации жителей Днепропетровской области
В Синельниковском районе Днепропетровской области объявили об принудительной эвакуации жителей 14 населенных пунктов. Об этом сообщает издание Украина.ру, со... РИА Новости Крым, 01.06.2025
2025-06-01T17:52
2025-06-01T17:52
украина
эвакуация
днепропетровская область
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. В Синельниковском районе Днепропетровской области объявили об принудительной эвакуации жителей 14 населенных пунктов. Об этом сообщает издание Украина.ру, со ссылкой на распоряжение начальника областной военной администрации.Эвакуация охватывает три сельские общины: семь сел из Великомихайловской, два из Маломихайловской и пять сел из Межевской общин. Эти территории должны покинуть дети вместе с родителями или законными представителями, говорится в документе.Накануне сообщалось, что власти Сумской области на фоне продвижения российских войск расширили зону обязательной эвакуации еще на 11 населенных пунктов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия создает буферную зону вдоль границы с Украиной — ПутинЧто последует за созданием буферной зоны на Украине – мнениеГде пройдут границы буферной зоны на Украине – мнение
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, эвакуация, днепропетровская область, новости, общество
Киев объявил об эвакуации жителей Днепропетровской области

В Днепропетровской области объявили об эвакуации жителей 14 населенных пунктов – СМИ

17:52 01.06.2025
 
© AP Photo Alastair GrantФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© AP Photo Alastair Grant
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. В Синельниковском районе Днепропетровской области объявили об принудительной эвакуации жителей 14 населенных пунктов. Об этом сообщает издание Украина.ру, со ссылкой на распоряжение начальника областной военной администрации.
Эвакуация охватывает три сельские общины: семь сел из Великомихайловской, два из Маломихайловской и пять сел из Межевской общин. Эти территории должны покинуть дети вместе с родителями или законными представителями, говорится в документе.
Накануне сообщалось, что власти Сумской области на фоне продвижения российских войск расширили зону обязательной эвакуации еще на 11 населенных пунктов.
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