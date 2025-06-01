https://crimea.ria.ru/20250601/kiev-obyavil-ob-evakuatsii-zhiteley-dnepropetrovskoy-oblasti-1146869297.html

Киев объявил об эвакуации жителей Днепропетровской области

Киев объявил об эвакуации жителей Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 01.06.2025

Киев объявил об эвакуации жителей Днепропетровской области

В Синельниковском районе Днепропетровской области объявили об принудительной эвакуации жителей 14 населенных пунктов. Об этом сообщает издание Украина.ру, со... РИА Новости Крым, 01.06.2025

2025-06-01T17:52

2025-06-01T17:52

2025-06-01T17:52

украина

эвакуация

днепропетровская область

новости

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. В Синельниковском районе Днепропетровской области объявили об принудительной эвакуации жителей 14 населенных пунктов. Об этом сообщает издание Украина.ру, со ссылкой на распоряжение начальника областной военной администрации.Эвакуация охватывает три сельские общины: семь сел из Великомихайловской, два из Маломихайловской и пять сел из Межевской общин. Эти территории должны покинуть дети вместе с родителями или законными представителями, говорится в документе.Накануне сообщалось, что власти Сумской области на фоне продвижения российских войск расширили зону обязательной эвакуации еще на 11 населенных пунктов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия создает буферную зону вдоль границы с Украиной — ПутинЧто последует за созданием буферной зоны на Украине – мнениеГде пройдут границы буферной зоны на Украине – мнение

украина

днепропетровская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, эвакуация, днепропетровская область, новости, общество