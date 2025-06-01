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Киев объявил об эвакуации жителей Днепропетровской области
Киев объявил об эвакуации жителей Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 01.06.2025
Киев объявил об эвакуации жителей Днепропетровской области
В Синельниковском районе Днепропетровской области объявили об принудительной эвакуации жителей 14 населенных пунктов. Об этом сообщает издание Украина.ру, со... РИА Новости Крым, 01.06.2025
2025-06-01T17:52
2025-06-01T17:52
2025-06-01T17:52
украина
эвакуация
днепропетровская область
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. В Синельниковском районе Днепропетровской области объявили об принудительной эвакуации жителей 14 населенных пунктов. Об этом сообщает издание Украина.ру, со ссылкой на распоряжение начальника областной военной администрации.Эвакуация охватывает три сельские общины: семь сел из Великомихайловской, два из Маломихайловской и пять сел из Межевской общин. Эти территории должны покинуть дети вместе с родителями или законными представителями, говорится в документе.Накануне сообщалось, что власти Сумской области на фоне продвижения российских войск расширили зону обязательной эвакуации еще на 11 населенных пунктов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия создает буферную зону вдоль границы с Украиной — ПутинЧто последует за созданием буферной зоны на Украине – мнениеГде пройдут границы буферной зоны на Украине – мнение
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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украина, эвакуация, днепропетровская область, новости, общество
Киев объявил об эвакуации жителей Днепропетровской области
В Днепропетровской области объявили об эвакуации жителей 14 населенных пунктов – СМИ