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Как изменит ход боевых действий подключение ВСУ к паутине НАТО - эксперт - РИА Новости Крым, 01.06.2025
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Как изменит ход боевых действий подключение ВСУ к паутине НАТО - эксперт
Как изменит ход боевых действий подключение ВСУ к паутине НАТО - эксперт - РИА Новости Крым, 01.06.2025
Как изменит ход боевых действий подключение ВСУ к паутине НАТО - эксперт
Американцы вместе с НАТО в войне против России применяют "тактику салями". Так "красные линии", которые выставил Кремль, пересекаются не сразу, а отрезаются по... РИА Новости Крым, 01.06.2025
2025-06-01T17:08
2025-06-01T17:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин. Американцы вместе с НАТО в войне против России применяют "тактику салями". Так "красные линии", которые выставил Кремль, пересекаются не сразу, а отрезаются по маленьким, едва заметным кусочкам. Подключение украинских частей ПВО к системе Link-16 – один из таких стратегических наступательных шагов. Такое мнение в беседе с РИА Новости Крым выразил военный эксперт Юрий Кнутов.В пятницу, 31 мая, стало известно, что американские системы ПВО Patriot, а также самолеты F-16 и Mirage 2000, находящиеся на вооружении ВСУ, подключат к "военному Wi-Fi" НАТО.Подключили к паутине НАТОВ существующей системе украинские военные "карту неба" получали по обычным каналам связи. Логистика этой работы централизована, объясняет военный эксперт. Любая информация передается на центральный командный пункт, а уже оттуда – на места: в бригады и батареи."Что касается Link-16, здесь информация сразу передается на место, минуя узлы и центры связи. Система по-своему уникальная, живучая и информативная. Подключение к ней усложняет постановку помех каналам управления", – пояснил Юрий Кнутов.Если приводить аналогию, то старая система связи на Украине представляла собой треугольник, во главе которого командный пункт (КП). Поражение КП выводило из строя значительную часть всей цепочки. Система НАТО – это паутина. Даже если выбить "центр", на местах все равно продолжат оперативно получать информацию о небе, так как сигнал от источника будет идти напрямую к исполнителю.Что изменится?После подключения ВСУ к программному обеспечению НАТО, их системы ПВО смогут работать более эффективно, считает военный эксперт."Если повторится подобный случай, когда американцы оставили Украину без спутниковой информации, то по каналам НАТО эта информация все равно будет попадать в украинские части ПВО", – рассказал специалист.Это секретная система, добавил Юрий Кнутов. Поэтому НАТО старались не передавать ее раньше времени. Такой шаг, скорее всего, связан с передачей на Украину дальнобойных крылатых ракет Taurus."В данном случае Украина фактически будет ввязана в единую автоматизированную информационную систему", – подчеркнул военный эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Немецкий "дальнобой" у Киева: будут ли собирать ракеты Taurus на УкраинеЗачем Запад снял ограничения на удары вглубь России – мнение"Столько, сколько потребуется": Небензя о боеспособности России
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РИА Новости Крым
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политика, юрий кнутов, мнения, украина, россия, интернет, нато
Как изменит ход боевых действий подключение ВСУ к паутине НАТО - эксперт

Подключение ВСУ к Link-16 даст очередной виток эскалации в украинском конфликте – мнение

17:08 01.06.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин. Американцы вместе с НАТО в войне против России применяют "тактику салями". Так "красные линии", которые выставил Кремль, пересекаются не сразу, а отрезаются по маленьким, едва заметным кусочкам. Подключение украинских частей ПВО к системе Link-16 – один из таких стратегических наступательных шагов. Такое мнение в беседе с РИА Новости Крым выразил военный эксперт Юрий Кнутов.
В пятницу, 31 мая, стало известно, что американские системы ПВО Patriot, а также самолеты F-16 и Mirage 2000, находящиеся на вооружении ВСУ, подключат к "военному Wi-Fi" НАТО.

Подключили к паутине НАТО

В существующей системе украинские военные "карту неба" получали по обычным каналам связи. Логистика этой работы централизована, объясняет военный эксперт. Любая информация передается на центральный командный пункт, а уже оттуда – на места: в бригады и батареи.
"Что касается Link-16, здесь информация сразу передается на место, минуя узлы и центры связи. Система по-своему уникальная, живучая и информативная. Подключение к ней усложняет постановку помех каналам управления", – пояснил Юрий Кнутов.
Если приводить аналогию, то старая система связи на Украине представляла собой треугольник, во главе которого командный пункт (КП). Поражение КП выводило из строя значительную часть всей цепочки. Система НАТО – это паутина. Даже если выбить "центр", на местах все равно продолжат оперативно получать информацию о небе, так как сигнал от источника будет идти напрямую к исполнителю.

Что изменится?

После подключения ВСУ к программному обеспечению НАТО, их системы ПВО смогут работать более эффективно, считает военный эксперт.
"Если повторится подобный случай, когда американцы оставили Украину без спутниковой информации, то по каналам НАТО эта информация все равно будет попадать в украинские части ПВО", – рассказал специалист.
Это секретная система, добавил Юрий Кнутов. Поэтому НАТО старались не передавать ее раньше времени. Такой шаг, скорее всего, связан с передачей на Украину дальнобойных крылатых ракет Taurus.
"В данном случае Украина фактически будет ввязана в единую автоматизированную информационную систему", – подчеркнул военный эксперт.
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