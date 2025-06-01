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Как Екатерина Вторая принимала Севастополь и Черноморский флот - РИА Новости Крым, 01.06.2025
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Инфографика
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Как Екатерина Вторая принимала Севастополь и Черноморский флот
Как Екатерина Вторая принимала Севастополь и Черноморский флот - РИА Новости Крым, 01.06.2025
Как Екатерина Вторая принимала Севастополь и Черноморский флот
В 1787 году Екатерина Вторая совершила знаковый визит в Севастополь – город, которому суждено было стать главной базой Черноморского флота. Визит длился два... РИА Новости Крым, 01.06.2025
2025-06-01T19:51
2025-06-01T19:51
история
инфографика
екатерина великая
крым
крым в истории: секреты, факты, фото
князь потемкин таврический
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июня – РИА Новости Крым. В 1787 году Екатерина Вторая совершила знаковый визит в Севастополь – город, которому суждено было стать главной базой Черноморского флота. Визит длился два дня, но вошел в историю как демонстрация могущества и амбиций Российской империи. Князь Григорий Потемкин устроил пышную встречу с салютами, катерами и специально возведенными дворцами для императрицы и ее свиты.Даты, факты и символы исторического осмотра – в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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история, екатерина великая, крым, крым в истории: секреты, факты, фото, князь потемкин таврический, севастополь
Как Екатерина Вторая принимала Севастополь и Черноморский флот

Как Екатерина II посещала Севастополь и принимала парад Черноморского флота – инфографика

19:51 01.06.2025
 
© РИА Новости . Павел Балабанов / Перейти в фотобанкЕкатерина II
Екатерина II - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости . Павел Балабанов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июня – РИА Новости Крым. В 1787 году Екатерина Вторая совершила знаковый визит в Севастополь – город, которому суждено было стать главной базой Черноморского флота. Визит длился два дня, но вошел в историю как демонстрация могущества и амбиций Российской империи. Князь Григорий Потемкин устроил пышную встречу с салютами, катерами и специально возведенными дворцами для императрицы и ее свиты.
Даты, факты и символы исторического осмотра – в инфографике РИА Новости Крым.
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ИнфографикаИсторияЕкатерина ВеликаяКрымКрым в истории: секреты, факты, фотоКнязь Потемкин ТаврическийСевастополь
 
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