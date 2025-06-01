https://crimea.ria.ru/20250601/grozy-i-grad-obrushatsya-na-krym-vecherom-v-voskresene-1146864194.html

Грозы и град обрушатся на Крым вечером в воскресенье

Грозы и град обрушатся на Крым вечером в воскресенье - РИА Новости Крым, 01.06.2025

Грозы и град обрушатся на Крым вечером в воскресенье

Во второй половине дня и вечером в воскресенье, 1 июня, в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град. Объявлено штормовое предупреждение, сообщили в... РИА Новости Крым, 01.06.2025

2025-06-01T14:02

2025-06-01T14:02

2025-06-01T14:10

штормовое предупреждение

погода в крыму

крымская погода

стихия

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. Во второй половине дня и вечером в воскресенье, 1 июня, в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град. Объявлено штормовое предупреждение, сообщили в крымском главке МЧС России.Спасатели напоминают, что в данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.Также существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укреплённых конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи, предупреждают в МЧС. Есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности:не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций;ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших.Также в МЧС посоветовали проживающим в непосредственной близости от водных объектов и в районах пересохших русел принять меры по сохранности имущества, а водителям автотранспортных средств быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.Особое внимание при непогоде следует уделить безопасности детей и пожилых людей, подчеркнули в МЧС.И напомнили, что в случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номерам:112 – единый телефон спасения;01 или 101 – с мобильных телефонов;(3652) 55-09-04 – телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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