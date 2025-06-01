https://crimea.ria.ru/20250601/drony-atakovali-voennuyu-chast-v-irkutskoy-oblasti-1146864547.html

Дроны атаковали военную часть в Иркутской области

Дроны атаковали военную часть в Иркутской области - РИА Новости Крым, 01.06.2025

Дроны атаковали военную часть в Иркутской области

Дроны атаковали военную часть в одном из поселков в Иркутской области, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. РИА Новости Крым, 01.06.2025

2025-06-01T14:23

2025-06-01T14:23

2025-06-01T14:37

иркутская область

игорь кобзев

новости

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Дроны атаковали военную часть в одном из поселков в Иркутской области, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.По информации главы региона, источник, откуда были выпущены дроны – это фура. Она уже блокирована. Угрозы жизни и здоровью мирных жителей нет.Губернатор отметил, что в соцсетях появляется много противоречивой информации, и обратился с просьбой не поддаваться дезинформации и верить только проверенным данным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

иркутская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иркутская область, игорь кобзев, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)