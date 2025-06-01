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Дроны атаковали военную часть в Иркутской области
Дроны атаковали военную часть в Иркутской области - РИА Новости Крым, 01.06.2025
Дроны атаковали военную часть в Иркутской области
Дроны атаковали военную часть в одном из поселков в Иркутской области, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. РИА Новости Крым, 01.06.2025
2025-06-01T14:23
2025-06-01T14:23
2025-06-01T14:37
иркутская область
игорь кобзев
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Дроны атаковали военную часть в одном из поселков в Иркутской области, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.По информации главы региона, источник, откуда были выпущены дроны – это фура. Она уже блокирована. Угрозы жизни и здоровью мирных жителей нет.Губернатор отметил, что в соцсетях появляется много противоречивой информации, и обратился с просьбой не поддаваться дезинформации и верить только проверенным данным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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иркутская область, игорь кобзев, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)
Дроны атаковали военную часть в Иркутской области
Дроны ударили по военной части в Иркутской области
14:23 01.06.2025 (обновлено: 14:37 01.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Дроны атаковали военную часть в одном из поселков в Иркутской области, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.
"Атака дронов на военную часть в поселке Средний. Первая в Сибири. Один сброс был на старое здание в Новомальтинске. Точное число БПЛА пока не подсчитано. На место стянуты оперативные и силовые службы: сотрудники ФСБ, МЧС, бойцы Росгвардии", – сказано в сообщении.
По информации главы региона, источник, откуда были выпущены дроны – это фура. Она уже блокирована. Угрозы жизни и здоровью мирных жителей нет.
Губернатор отметил, что в соцсетях появляется много противоречивой информации, и обратился с просьбой не поддаваться дезинформации и верить только проверенным данным.
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