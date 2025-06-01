https://crimea.ria.ru/20250601/chut-dozhdey-i-mnogo-solntsa-kakoy-budet-pogoda-v-krymu-na-nedele-1146838110.html

Чуть дождей и много солнца: какой будет погода в Крыму на неделе

Чуть дождей и много солнца: какой будет погода в Крыму на неделе - РИА Новости Крым, 01.06.2025

Чуть дождей и много солнца: какой будет погода в Крыму на неделе

В Крыму на неделе жарких солнечных дней будет больше, чем облачных и дождливых, так что море у берегов полуострова успеет прогреться до нижнего предела... РИА Новости Крым, 01.06.2025

2025-06-01T18:46

2025-06-01T18:46

2025-06-01T18:46

погода в крыму

радио "спутник в крыму"

новости

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. В Крыму на неделе жарких солнечных дней будет больше, чем облачных и дождливых, так что море у берегов полуострова успеет прогреться до нижнего предела комфортности, достаточного, чтобы открыть купальный сезон. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В целом атмосфера на неделе порадует крымчан и гостей, считает Тишковец, поскольку лето с первых дней не разочарует погодой.Во вторник инициативу полностью заберет себе антициклон, так что на полуострове будет ясная погода, небо почти без облаков, к утру +12...+17, а днем +25... +30, местами 26... +31.Но уже в четверг и в пятницу благодаря очередному повышению фона атмосферного давления в Крыму будет преобладать солнечная и сухая погода, так что по ночам уже не прохладнее + 13... +18, а днем можно снова ожидать +24... +29 или +25... +30."Естественно, при таком интенсивном прогреве температура воды, которая сейчас у берегов Крыма составляет где-то +14... +17 градусов, начнет интенсивно прогреваться. И, на мой взгляд, этой недели хватит на то, чтобы выйти на нижний предел комфортности и в полной мере открыть купальный сезон", – резюмировал эксперт.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Изменение климата усиливает риск ливневых паводков в Крыму Аномально жаркое лето – Вильфанд прокомментировал прогнозы В Крыму степи могут превратиться в зоны полупустынь

крым

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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