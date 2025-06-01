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Чуть дождей и много солнца: какой будет погода в Крыму на неделе - РИА Новости Крым, 01.06.2025
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Чуть дождей и много солнца: какой будет погода в Крыму на неделе
Чуть дождей и много солнца: какой будет погода в Крыму на неделе - РИА Новости Крым, 01.06.2025
Чуть дождей и много солнца: какой будет погода в Крыму на неделе
В Крыму на неделе жарких солнечных дней будет больше, чем облачных и дождливых, так что море у берегов полуострова успеет прогреться до нижнего предела... РИА Новости Крым, 01.06.2025
2025-06-01T18:46
2025-06-01T18:46
погода в крыму
радио "спутник в крыму"
новости
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. В Крыму на неделе жарких солнечных дней будет больше, чем облачных и дождливых, так что море у берегов полуострова успеет прогреться до нижнего предела комфортности, достаточного, чтобы открыть купальный сезон. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В целом атмосфера на неделе порадует крымчан и гостей, считает Тишковец, поскольку лето с первых дней не разочарует погодой.Во вторник инициативу полностью заберет себе антициклон, так что на полуострове будет ясная погода, небо почти без облаков, к утру +12...+17, а днем +25... +30, местами 26... +31.Но уже в четверг и в пятницу благодаря очередному повышению фона атмосферного давления в Крыму будет преобладать солнечная и сухая погода, так что по ночам уже не прохладнее + 13... +18, а днем можно снова ожидать +24... +29 или +25... +30."Естественно, при таком интенсивном прогреве температура воды, которая сейчас у берегов Крыма составляет где-то +14... +17 градусов, начнет интенсивно прогреваться. И, на мой взгляд, этой недели хватит на то, чтобы выйти на нижний предел комфортности и в полной мере открыть купальный сезон", – резюмировал эксперт.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Изменение климата усиливает риск ливневых паводков в Крыму Аномально жаркое лето – Вильфанд прокомментировал прогнозы В Крыму степи могут превратиться в зоны полупустынь
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РИА Новости Крым
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погода в крыму, новости, центр погоды "фобос", евгений тишковец, крым, новости крыма
Чуть дождей и много солнца: какой будет погода в Крыму на неделе

В Крыму на неделе пройдут кратковременные дожди и будет много солнца – Тишковец

18:46 01.06.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоРадуга в Ялте
Радуга в Ялте
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. В Крыму на неделе жарких солнечных дней будет больше, чем облачных и дождливых, так что море у берегов полуострова успеет прогреться до нижнего предела комфортности, достаточного, чтобы открыть купальный сезон. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
В целом атмосфера на неделе порадует крымчан и гостей, считает Тишковец, поскольку лето с первых дней не разочарует погодой.
"Начиная, с понедельника инициатива перейдет к антициклону, поэтому облаков станет меньше и усилится приток лучистой энергии солнца. Ночью это +11... +16, а днем за счет усиления прогрева +23...+28", – сказал синоптик.
Во вторник инициативу полностью заберет себе антициклон, так что на полуострове будет ясная погода, небо почти без облаков, к утру +12...+17, а днем +25... +30, местами 26... +31.
"В среду погода немного смажется, поскольку скользнет и зацепит хвостом холодная фронтальная система. Так что если ночью малооблачно и +12... +17, то днем брызнут кратковременные дожди, местами возможна гроза, и это собьет температуру до +23... +28", – добавил Тишковец.
Но уже в четверг и в пятницу благодаря очередному повышению фона атмосферного давления в Крыму будет преобладать солнечная и сухая погода, так что по ночам уже не прохладнее + 13... +18, а днем можно снова ожидать +24... +29 или +25... +30.
"Естественно, при таком интенсивном прогреве температура воды, которая сейчас у берегов Крыма составляет где-то +14... +17 градусов, начнет интенсивно прогреваться. И, на мой взгляд, этой недели хватит на то, чтобы выйти на нижний предел комфортности и в полной мере открыть купальный сезон", – резюмировал эксперт.
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