https://crimea.ria.ru/20250601/chto-zhdet-bezhavshikh-ot-rezhima-zelenskogo-ukraintsev-v-evrope--mnenie-1146758535.html

Что ждет бежавших от режима Зеленского украинцев в Европе – мнение

Что ждет бежавших от режима Зеленского украинцев в Европе – мнение - РИА Новости Крым, 01.06.2025

Что ждет бежавших от режима Зеленского украинцев в Европе – мнение

Европа в скором времени станет для бежавших от режима Зеленского украинцев своеобразным полицейским лагерем, из которого всех способных держать оружие будут... РИА Новости Крым, 01.06.2025

2025-06-01T20:51

2025-06-01T20:51

2025-06-01T20:51

радио "спутник в крыму"

андрей манойло

мнения

украина

европа

политика

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

беженцы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Европа в скором времени станет для бежавших от режима Зеленского украинцев своеобразным полицейским лагерем, из которого всех способных держать оружие будут отправлять обратно на родину. Так считает профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло, своим мнением он поделился в эфире радио "Спутник в Крыму".Ранее новостной веб-сайт Euractiv со ссылкой на европейского дипломата сообщил, что в Совете ЕС 12 и13 июня обсудят вопрос о возможном выходе стран Евросоюза из Директивы о временной защите, которая определяет статус украинских беженцев. Участниками программы, по данным издания, с 2022 года стали 4,3 млн украинцев.По мнению Манойло, условия пребывания украинцев, находящихся на законных и полузаконных основаниях в Европе, в частности в большом количестве в Германии, однозначно будут ужесточаться.Этого добивается киевский режим во главе с Владимиром Зеленским, а учитывая его поддержку со стороны ряда стран ЕС, вполне реально, что украинцев в скором времени начнут отлавливать и в Европе, считает эксперт.Помимо этого, Германия и другие страны ЕС будут решать экономические проблемы именно за счет лишения украинцев в Европе финансовой поддержки, считает он."Потому что содержание украинских беженцев – это очень дорого для бюджета даже таких развитых стран, как Германия", – заметил Манойло.Еще один фактор не в пользу беженцев из Украины в Европе – наличие своих местных диаспор, требующих поддержки, добавил он."Поэтому они будут решать одновременно целый ряд вопросов. И скорее всего, по всей Европе этих ребят будут отлавливать и возвращать на Украину прямо по описи", – делает вывод эксперт.При этом политолог уверен, что изгнанные из Европы украинцы не смогут оказать сопротивление режиму Зеленского."Способны ли эти люди открыть второй фронт в тылу у Зеленского? Абсолютно не способны. Потому что это те люди, которые из всех возможных тактик, имея возможность сопротивляться неонацистскому режиму на Украине, выбрали бегство. Это не бойцы", –заключил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина была готова отдать Крым России в 1991 году – Азаров Хунта знает, за что: Лавров прокомментировал удары РФ по Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей манойло, мнения, украина, европа, политика, потери всу , всу (вооруженные силы украины), беженцы