https://crimea.ria.ru/20250601/chp-s-poezdami-i-udary-po-moskve--glavnoe-za-nedelyu-1146832737.html

ЧП с поездами и удары по Москве – главное за неделю

ЧП с поездами и удары по Москве – главное за неделю - РИА Новости Крым, 01.06.2025

ЧП с поездами и удары по Москве – главное за неделю

ЧП с поездами в Брянской и Курской областях. В России жестко ответили на грубость Трампа в адрес Путина. Британия, Франция и США сняли ограничения на... РИА Новости Крым, 01.06.2025

2025-06-01T18:15

2025-06-01T18:15

2025-06-01T18:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. ЧП с поездами в Брянской и Курской областях. В России жестко ответили на грубость Трампа в адрес Путина. Британия, Франция и США сняли ограничения на дальнобойность для Киева, а Зеленский пообещал бить вглубь России баллистикой и дронами. Россию вынудили начать спецоперацию, завил президент Владимир Путин. В основе меморандума по Украине будут условия и сроки перемирия. ВСУ пытаются массированно атаковать Москву. В Балаклаве перевернулась прогулочная лодка с людьми. Туристов у Крымского моста встречают представители Крымского туристского центра. Ученые зафиксировали над Солнцем объект больше Земли, схожий очертаниями с птицей.О главных событиях и заявлениях прошедшей недели – читайте в подборке РИА Новости Крым.ЧП с поездами в Брянской и Курской областяхВ ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.Все о ЧП с поездами в Брянской и Курской областях читайте по ссылке >>Также в ночь на воскресенье на 48-м километре трассы Тросна – Калиновка Железногорского района Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. Началось возгорание тепловоза – сотрудники МЧС его оперативно локализовали.В России ответили на грубость ТрампаПрезиденту США Дональду Трампу пора перестать верить всему, о чем ему рассказывают европейские чиновники, а начать объективно и подробно разбираться в ситуации вокруг Украины, заявил еще в начале недели вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя резкий выпад главы Белого дома в адрес российского лидера Владимира Путина.Так, Трамп заявил, что ему "не нравятся" массированные удары российской армии по украинским объектам. Он счел действия президента РФ "неприемлемыми".В ответ на это Косачев написал в своем Telegram-канале: "Грубость Трампа в отношении президента России лишь подтверждает, что он часто выносит на публику слова, впечатления и эмоции, воспринятые от предыдущего собеседника. В данном случае - Урсулы фон дер Ляйен (главы Еврокомиссии – ред.), с которой Трамп поговорил по телефону накануне вечером и которая не могла не поделиться с ним клокочущей ненавистью к России".В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков резкие слова Трампа связал с "эмоциональной перегрузкой и эмоциональными реакциями".По мнению же зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадима Колесниченко критика Трампом действий Путина является вынужденной частью шоу.Запад снял ограничения на дальнобойное оружиеБритания, Франция, Германия и США сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, сообщил в понедельник немецкий канцлер Фридрих Мерц. Он уточнил, что теперь "Украина может защищаться, в том числе, например, нанося удары по военным позициям на территории России".И уже на следующий день глава киевского режима Владимир Зеленский пообещал бить вглубь России дальнобойными ракетами и дронами из Европы. По его словам, в стране уже обсуждались вопросы планирования действий Украины против России и увеличения производства украинских дронов и ракет.Комментируя снятие ограничений для Киева на удары натовским оружием в вглубь России, военный эксперт Юрий Кнутов назвал это методом оказать давление на Москву и заставить ее принять западный вариант мирного соглашения по Украине.А по словам представителя МИД России Марии Захаровой, данное решение Берлина о "дальнобое" – опасный шаг, который может привести к эскалации конфликта.Накануне секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что у нашей страны тоже имеются запреты, которые мы можем снять в ответ Западу.Спецоперация на Украине началась по вынуждениюРоссийскую Федерацию буквально вынудили начать спецоперацию на территории Украины и теперь пытаются сделать ее виноватой. Такое заявление российский лидер Владимир Путин сделал, встречаясь с представителями деловых кругов страны."Не мы же организовали госпереворот на Украине. Нам все время говорили, что нужны выборы, демократия. Госпереворот совершили - и все, как будто так и надо - кровавый (переворот - ред.) причем. И пошли дальше подавлять Донбасс и так далее, людей там уничтожать с вертолетов, с самолетов", - сказал он.Россия готовится к меморандуму по УкраинеРоссийская сторона продолжает работу по подготовке меморандума по урегулированию украинского конфликта. В документе будут изложены ключевые принципы, сроки и условия прекращения огня. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Россия продолжает разработку проекта меморандума относительно будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, потенциальное прекращение огня на определенное время в случае достижения, подчеркну, соответствующих договоренностей", - сказала она.При этом Захарова убеждена, что перед вторым раундом переговоров в Стамбуле, который запланирован на 2 июня, начинает истерить, чтобы набить себе цену.В пятницу замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал мнение, Зеленскому нужна трехсторонняя встреча с президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, чтобы отодвинуть на некий срок выборы в своей стране.Попытки ВСУ атаковать Москву беспилотникамиНа минувшей неделе ВСУ не оставляли попыток нанести урон российской столице. Так, в ночь на среду ВСУ предприняли очередную попытку массированной атаки Москвы. Сообщалось о 37 сбитых дронах.Утром в среду беспилотники сбили в Зеленограде. Уже на следующий день силы врага снова попытались атаковать Москву при помощи беспилотников. Тогда при обрушении фрагментов дрона повреждения получила жилая высотка.В Балаклаве туристы выпали из лодкиВ Балаклаве перевернулось прогулочное судно, в котором находилось шесть человек. Инцидент произошел в акватории в районе мыса Айя. По данному факту возбуждено уголовное дело.Как уточнили в СК, услуги по морской прогулке оказывались при неблагоприятных погодных условиях.Как встречают туристов на Крымском мостуПеред въездом на Крымский мост гостей полуострова встречают представители Крымского туристского центра. Как рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" директор организации, с туристами знакомятся на последней АЗС.Направляющимся в Крым предлагают скачать несколько путеводителей по тем регионам полуострова, которые им наиболее интересны, могут составить наиболее привлекательные для них маршруты.Загадочный объект обнаружен над СолнцемАстрономы увидели над Солнцем загадочный оптический объект в форме птицы, превосходящий размером Землю примерно в десять раз. Таинственный снимок удалось сделать при помощи одного из телескопов LASCO."На изображении как будто бы отчетливо видна "птица" или "летательный аппарат" с тянущимся за ним "пламенным следом", - рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

топ новостей недели, общество, новости, крым, в мире