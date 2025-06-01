https://crimea.ria.ru/20250601/ataka-dronov-na-aerodromy-rf-i-chp-s-poezdami--glavnoe-za-den-1146871583.html

Атака дронов на аэродромы РФ и ЧП с поездами – главное за день

Атака дронов на аэродромы РФ и ЧП с поездами – главное за день - РИА Новости Крым, 01.06.2025

Атака дронов на аэродромы РФ и ЧП с поездами – главное за день

Киевский режим атаковал дронами аэродромы в РФ. В Брянской и Курской областях произошли ЧП с поездами. В Днепропетровской области объявили об эвакуации жителей... РИА Новости Крым, 01.06.2025

2025-06-01T21:33

2025-06-01T21:33

2025-06-01T21:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Киевский режим атаковал дронами аэродромы в РФ. В Брянской и Курской областях произошли ЧП с поездами. В Днепропетровской области объявили об эвакуации жителей 14 населенных пунктов. ВСУ обстреляли ракетами Storm Shadow Краснодон в ЛНР. Первый туннельный океанариум в Крыму открылся в Ялте.Главные происшествия и события дня – в подборке РИА Новости Крым.Теракт в отношении нескольких аэродромовВ воскресенье днем киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Об этом сообщает Минобороны России.В результате атак на аэродромах в Мурманской и Иркутской областях произошли возгорания, их ликвидировали. Жертв среди персонала нет. Некоторые участники терактов задержаны, сообщило Министерство обороны РФ.ЧП с поездами в Брянской и Курской областяхВ Выгоничском районе Брянской области в ночь на 1 июня обрушился автомобильный мост. Обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд, локомотив и вагоны сошли с рельсов. В результате семь человек погибли, более 70 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что причиной обрушения стал подрыв.Семьям погибших при ЧП в Брянской области выплатят компенсации по 2,2 миллиона рублей. В связи с трагическими событиями в Выгоничском районе 2, 3 и 4 июня 2025 года в Брянской области объявлены днями траура.В результате ночного ЧП на железнодорожном мосту в Курской области пострадали трое сотрудников поездной бригады. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Все пострадавшие оперативно были доставлены в Железногорскую больницу, их осмотрели медики – состояние раненых удовлетворительное.Принудительная эвакуация в Днепропетровской областиКиев объявил о принудительной эвакуации жителей 14 населенных пунктов Днепропетровской области. Об этом сообщает издание Украина.ру, со ссылкой на распоряжение начальника областной военной администрации.Эвакуация охватывает три сельские общины: Великомихайловскую, Маломихайловскую и Межевскую. Эти территории должны покинуть дети вместе с родителями или законными представителями.ВСУ обстреляли ракетами Storm Shadow ЛНРВойска киевского режима обстреляли западными ракетами Storm Shadow город Краснодон в ЛНР. В результате есть пострадавшие. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.Первый туннельный океанариум в КрымуВ Ялте открылся первый туннельный океанариум в Крыму. Его площадь – 800 квадратных метров. Здание океанариума расположено на набережной Ялты. Внутреннее обустройство выполнено в стиле подземной пещеры. В океанариуме множество залов и туннель с морскими и экзотическими рыбами, а также аквариум с пятью видами акул.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20250601/chut-dozhdey-i-mnogo-solntsa-kakoy-budet-pogoda-v-krymu-na-nedele-1146838110.html

https://crimea.ria.ru/20250601/moschnaya-magnitnaya-burya-obrushilas-na-zemlyu-1146870537.html

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https://crimea.ria.ru/20250601/tsentr-krymskoy-mozaiki-chto-khranit-i-kak-menyaetsya-simferopol-novoy-epokhi-1146836780.html

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