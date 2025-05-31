https://crimea.ria.ru/20250531/vrachi-v-primorskom-krae-prodavali-detey-za-granitsu--delo-v-sude-1146840297.html
Врачи в Приморском крае продавали детей за границу – дело в суде
Врачи в Приморском крае продавали детей за границу – дело в суде - РИА Новости Крым, 31.05.2025
Врачи в Приморском крае продавали детей за границу – дело в суде
Восемь врачей частной клиники в Приморском крае осудят за продажу детей за границу. За два года они отправили в другие страны минимум 13 малышей. Об этом... РИА Новости Крым, 31.05.2025
2025-05-31T07:47
2025-05-31T07:47
2025-05-31T07:47
прокуратура приморского края
приморский край
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Восемь врачей частной клиники в Приморском крае осудят за продажу детей за границу. За два года они отправили в другие страны минимум 13 малышей. Об этом сообщает прокуратура Приморья.По версии следствия, с 2018 по 2020 год группа врачей незаконно оформляли медицинскую документацию, содержащую заведомо ложные сведения о бесплодии покупателей и генетических родителей. Используя вспомогательные репродуктивные технологии под видом лечения бесплодия, фигуранты осуществляли действия по культивации эмбрионов и последующего рождения детей с целью их продажи и последующего перемещения за границу.Прокурор Приморского края утвердил обвинительное заключение в отношении восьми медицинских работников частной клиники: они обвиняются по п "в" ч. 3 ст. 127.1 УК РФ (торговля несовершеннолетними с их незаконным вывозом за границу).Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю. После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено во Фрунзенский районный суд Владивостока. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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прокуратура приморского края, приморский край, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, дети
Врачи в Приморском крае продавали детей за границу – дело в суде
Врачи продавали детей за границу в Приморском крае – дело в суде
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Восемь врачей частной клиники в Приморском крае осудят за продажу детей за границу. За два года они отправили в другие страны минимум 13 малышей. Об этом сообщает прокуратура Приморья.
По версии следствия, с 2018 по 2020 год группа врачей незаконно оформляли медицинскую документацию, содержащую заведомо ложные сведения о бесплодии покупателей и генетических родителей. Используя вспомогательные репродуктивные технологии под видом лечения бесплодия, фигуранты осуществляли действия по культивации эмбрионов и последующего рождения детей с целью их продажи и последующего перемещения за границу.
"В результате совершили куплю-продажу 13 новорожденных, заведомо находящихся в беспомощном состоянии, за вознаграждение в общей сумме свыше 53 миллиона рублей.", – проинформировали в надзорном ведомстве.
Прокурор Приморского края утвердил обвинительное заключение в отношении восьми медицинских работников частной клиники: они обвиняются по п "в" ч. 3 ст. 127.1 УК РФ (торговля несовершеннолетними с их незаконным вывозом за границу).
Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю. После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено во Фрунзенский районный суд Владивостока. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.