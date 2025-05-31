https://crimea.ria.ru/20250531/vrachi-v-primorskom-krae-prodavali-detey-za-granitsu--delo-v-sude-1146840297.html

Врачи в Приморском крае продавали детей за границу – дело в суде

Врачи в Приморском крае продавали детей за границу – дело в суде - РИА Новости Крым, 31.05.2025

Врачи в Приморском крае продавали детей за границу – дело в суде

Восемь врачей частной клиники в Приморском крае осудят за продажу детей за границу. За два года они отправили в другие страны минимум 13 малышей. Об этом... РИА Новости Крым, 31.05.2025

2025-05-31T07:47

2025-05-31T07:47

2025-05-31T07:47

прокуратура приморского края

приморский край

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

происшествия

дети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Восемь врачей частной клиники в Приморском крае осудят за продажу детей за границу. За два года они отправили в другие страны минимум 13 малышей. Об этом сообщает прокуратура Приморья.По версии следствия, с 2018 по 2020 год группа врачей незаконно оформляли медицинскую документацию, содержащую заведомо ложные сведения о бесплодии покупателей и генетических родителей. Используя вспомогательные репродуктивные технологии под видом лечения бесплодия, фигуранты осуществляли действия по культивации эмбрионов и последующего рождения детей с целью их продажи и последующего перемещения за границу.Прокурор Приморского края утвердил обвинительное заключение в отношении восьми медицинских работников частной клиники: они обвиняются по п "в" ч. 3 ст. 127.1 УК РФ (торговля несовершеннолетними с их незаконным вывозом за границу).Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю. После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено во Фрунзенский районный суд Владивостока. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

приморский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура приморского края, приморский край, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, дети