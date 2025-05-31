https://crimea.ria.ru/20250531/v-sevastopole-sozdali-neyroset-dlya-dolgosrochnogo-prognoza-pogody-1146844054.html
В Севастополе создали нейросеть для долгосрочного прогноза погоды
В Севастополе создали нейросеть для долгосрочного прогноза погоды - РИА Новости Крым, 31.05.2025
В Севастополе создали нейросеть для долгосрочного прогноза погоды
В Севастополе в стенах Института природно-технических систем разработали уникальную нейросетевую модель долгосрочного климатического прогнозирования. Она... РИА Новости Крым, 31.05.2025
2025-05-31T19:19
2025-05-31T19:19
2025-05-31T17:50
эксклюзивы риа новости крым
наука и технологии
погода
погода в крыму
крымская погода
общество
андрей лубков
нейросеть
наука в крыму: открытия и изобретения
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0e/1142620534_0:295:588:626_1920x0_80_0_0_90d1abbe4a380b8f6c8e94ecd34f72dd.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым, Дарья Дьяченко. В Севастополе в стенах Института природно-технических систем разработали уникальную нейросетевую модель долгосрочного климатического прогнозирования. Она охватывает прогнозы температуры, осадков и даже глобальных явлений, таких как Эль-Ниньо и Ла-Нинья. Об этом РИА Новости Крым рассказал автор разработки, кандидат физико-математических наук Андрей Лубков.По его словам, система функционирует в реальном времени и по точности не уступает лучшим мировым образцам.Разработка состоит из двух блоков – подготовки данных и моделирования. Как рассказывает Андрей Лубков, в ее основе простой, но эффективный тип искусственной нейросети, которая обрабатывает множество разных данных.Для работы используются специальные "реанализы" – это огромные сборники информации от метеостанций, спутников и других приборов, которые собирают данные о погоде и атмосфере по всему миру."Модель использует данные атмосферных и океанических реанализов. Реанализы создают ведущие климатические центры, объединяя в них метеонаблюдения, радиозондирование, спутниковые данные и другие виды наблюдений", – рассказывает Лубков.Он добавил, что для актуальности прогноза используются самые свежие массивы – данные загружаются и обрабатываются почти без задержек, что позволяет поддерживать модель в оперативной режиме.Прогнозы обновляются в начале каждого месяца и публикуются в открытом доступе. Это делает систему не просто исследовательским инструментом, а полноценным прикладным сервисом.Система дает значения средней температуры и количества осадков по месяцам, а также оценивает риск опасных погодных явлений на реках Крыма. Она рассчитана на долгосрочные месячные прогнозы – вплоть до 9 месяцев для температуры и осадков, и до 22 месяцев для феноменов Эль-Ниньо и Ла-Нинья.Сейчас она работает для таких городов, как Севастополь, Москва, Тюмень и Улан-Удэ. В Крыму особое внимание уделяется району Ай-Петри — ключевому источнику осадков и, как следствие, воды для водохранилищ региона.Модель успешно конкурирует с лучшими зарубежными и отечественными разработками."Конкуренцию составляют лишь совсем новые нейросетевые модели, обученные с использованием алгоритмов глубокого обучения. Если брать в сравнение последние разработки, опубликованные китайскими коллегами, то модели по эффективности равны", – утверждает Лубков.Пока что систему используют в научных исследованиях. Однако уже есть договоренности с Горводоканалом Севастополя о применении разработки в рамках совместной исследовательской деятельности, - говорит ученый."Это далеко не окончательная версия модели. Работа над ней идет и по сей день", – заключил автор разработки.Ранее специалисты отмечали, что Крым может сталкиваться с сильными ливневыми паводками, несмотря на общее снижение количества осадков. Из-за изменения климата погодные явления становятся более резкими. За последние годы Крым уже переживал несколько последствий бушующей стихии: паводки в Ялте, Керчи и Симферополе привели к затоплениям улиц и повреждению инфраструктуры.Кроме того, в марте МЧС заявляли, что крымчанам и жителям Краснодарского края следует готовиться к масштабным дождевым паводкам уже в июне, а в августе они могут грозить Приморскому краю.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Погодные аномалии в Крыму: как наполнились водохранилища полуостроваИзменение климата усиливает риск ливневых паводков в КрымуАзовское море становится солонее
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0e/1142620534_0:185:588:626_1920x0_80_0_0_e44daa439e6091a17fd0bf0a44a2f62a.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наука и технологии, погода, погода в крыму, крымская погода, общество, андрей лубков, нейросеть, наука в крыму: открытия и изобретения, крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя
В Севастополе создали нейросеть для долгосрочного прогноза погоды
Крымская нейросеть прогнозирует климат в реальном времени на 9 месяцев вперед
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым, Дарья Дьяченко.
В Севастополе в стенах Института природно-технических систем разработали уникальную нейросетевую модель долгосрочного климатического прогнозирования. Она охватывает прогнозы температуры, осадков и даже глобальных явлений, таких как Эль-Ниньо и Ла-Нинья. Об этом РИА Новости Крым
рассказал автор разработки, кандидат физико-математических наук Андрей Лубков.
По его словам, система функционирует в реальном времени и по точности не уступает лучшим мировым образцам.
Разработка состоит из двух блоков – подготовки данных и моделирования. Как рассказывает Андрей Лубков, в ее основе простой, но эффективный тип искусственной нейросети, которая обрабатывает множество разных данных.
"В ядре модели лежит простейшая нейронная сеть – многослойный персептрон. Успех модели в первую очередь связан с многократным расчетом нейронной сети с разными комбинациями входных сигналов", – поясняет разработчик.
Для работы используются специальные "реанализы" – это огромные сборники информации от метеостанций, спутников и других приборов, которые собирают данные о погоде и атмосфере по всему миру.
"Модель использует данные атмосферных и океанических реанализов. Реанализы создают ведущие климатические центры, объединяя в них метеонаблюдения, радиозондирование, спутниковые данные и другие виды наблюдений", – рассказывает Лубков.
Он добавил, что для актуальности прогноза используются самые свежие массивы – данные загружаются и обрабатываются почти без задержек, что позволяет поддерживать модель в оперативной режиме.
Прогнозы обновляются в начале каждого месяца и публикуются в открытом доступе. Это делает систему не просто исследовательским инструментом, а полноценным прикладным сервисом.
Система дает значения средней температуры и количества осадков по месяцам, а также оценивает риск опасных погодных явлений на реках Крыма. Она рассчитана на долгосрочные месячные прогнозы – вплоть до 9 месяцев для температуры и осадков, и до 22 месяцев для феноменов Эль-Ниньо и Ла-Нинья.
"Нельзя сказать, какая будет погода, к примеру, 14 июня, но можно сказать, какой будет июнь в целом – теплый или холодный, сухой или дождливый", – объясняет автор.
Сейчас она работает для таких городов, как Севастополь, Москва, Тюмень и Улан-Удэ. В Крыму особое внимание уделяется району Ай-Петри — ключевому источнику осадков и, как следствие, воды для водохранилищ региона.
Модель успешно конкурирует с лучшими зарубежными и отечественными разработками.
"Конкуренцию составляют лишь совсем новые нейросетевые модели, обученные с использованием алгоритмов глубокого обучения. Если брать в сравнение последние разработки, опубликованные китайскими коллегами, то модели по эффективности равны", – утверждает Лубков.
Пока что систему используют в научных исследованиях. Однако уже есть договоренности с Горводоканалом Севастополя о применении разработки в рамках совместной исследовательской деятельности, - говорит ученый.
"Это далеко не окончательная версия модели. Работа над ней идет и по сей день", – заключил автор разработки.
Ранее специалисты отмечали
, что Крым может сталкиваться с сильными ливневыми паводками, несмотря на общее снижение количества осадков. Из-за изменения климата погодные явления становятся более резкими. За последние годы Крым уже переживал несколько последствий бушующей стихии: паводки в Ялте, Керчи и Симферополе привели к затоплениям улиц и повреждению инфраструктуры.
Кроме того, в марте МЧС заявляли
, что крымчанам и жителям Краснодарского края следует готовиться к масштабным дождевым паводкам уже в июне, а в августе они могут грозить Приморскому краю.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: