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В Севастополе создали нейросеть для долгосрочного прогноза погоды

В Севастополе создали нейросеть для долгосрочного прогноза погоды - РИА Новости Крым, 31.05.2025

В Севастополе создали нейросеть для долгосрочного прогноза погоды

В Севастополе в стенах Института природно-технических систем разработали уникальную нейросетевую модель долгосрочного климатического прогнозирования. Она... РИА Новости Крым, 31.05.2025

2025-05-31T19:19

2025-05-31T19:19

2025-05-31T17:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым, Дарья Дьяченко. В Севастополе в стенах Института природно-технических систем разработали уникальную нейросетевую модель долгосрочного климатического прогнозирования. Она охватывает прогнозы температуры, осадков и даже глобальных явлений, таких как Эль-Ниньо и Ла-Нинья. Об этом РИА Новости Крым рассказал автор разработки, кандидат физико-математических наук Андрей Лубков.По его словам, система функционирует в реальном времени и по точности не уступает лучшим мировым образцам.Разработка состоит из двух блоков – подготовки данных и моделирования. Как рассказывает Андрей Лубков, в ее основе простой, но эффективный тип искусственной нейросети, которая обрабатывает множество разных данных.Для работы используются специальные "реанализы" – это огромные сборники информации от метеостанций, спутников и других приборов, которые собирают данные о погоде и атмосфере по всему миру."Модель использует данные атмосферных и океанических реанализов. Реанализы создают ведущие климатические центры, объединяя в них метеонаблюдения, радиозондирование, спутниковые данные и другие виды наблюдений", – рассказывает Лубков.Он добавил, что для актуальности прогноза используются самые свежие массивы – данные загружаются и обрабатываются почти без задержек, что позволяет поддерживать модель в оперативной режиме.Прогнозы обновляются в начале каждого месяца и публикуются в открытом доступе. Это делает систему не просто исследовательским инструментом, а полноценным прикладным сервисом.Система дает значения средней температуры и количества осадков по месяцам, а также оценивает риск опасных погодных явлений на реках Крыма. Она рассчитана на долгосрочные месячные прогнозы – вплоть до 9 месяцев для температуры и осадков, и до 22 месяцев для феноменов Эль-Ниньо и Ла-Нинья.Сейчас она работает для таких городов, как Севастополь, Москва, Тюмень и Улан-Удэ. В Крыму особое внимание уделяется району Ай-Петри — ключевому источнику осадков и, как следствие, воды для водохранилищ региона.Модель успешно конкурирует с лучшими зарубежными и отечественными разработками."Конкуренцию составляют лишь совсем новые нейросетевые модели, обученные с использованием алгоритмов глубокого обучения. Если брать в сравнение последние разработки, опубликованные китайскими коллегами, то модели по эффективности равны", – утверждает Лубков.Пока что систему используют в научных исследованиях. Однако уже есть договоренности с Горводоканалом Севастополя о применении разработки в рамках совместной исследовательской деятельности, - говорит ученый."Это далеко не окончательная версия модели. Работа над ней идет и по сей день", – заключил автор разработки.Ранее специалисты отмечали, что Крым может сталкиваться с сильными ливневыми паводками, несмотря на общее снижение количества осадков. Из-за изменения климата погодные явления становятся более резкими. За последние годы Крым уже переживал несколько последствий бушующей стихии: паводки в Ялте, Керчи и Симферополе привели к затоплениям улиц и повреждению инфраструктуры.Кроме того, в марте МЧС заявляли, что крымчанам и жителям Краснодарского края следует готовиться к масштабным дождевым паводкам уже в июне, а в августе они могут грозить Приморскому краю.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Погодные аномалии в Крыму: как наполнились водохранилища полуостроваИзменение климата усиливает риск ливневых паводков в КрымуАзовское море становится солонее

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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