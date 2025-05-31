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В Рыльске Курской области БПЛА ударили по жилым домам – ранены 7 человек
В Рыльске Курской области БПЛА ударили по жилым домам – ранены 7 человек - РИА Новости Крым, 31.05.2025
В Рыльске Курской области БПЛА ударили по жилым домам – ранены 7 человек
В городе Рыльске Курской области беспилотники попали в два жилых пятиэтажных дома – пострадали семь человек, среди них двое несовершеннолетних. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 31.05.2025
2025-05-31T07:00
2025-05-31T07:00
2025-05-31T07:04
александр хинштейн
курская область
происшествия
рыльск
новости
беспилотник (бпла, дрон)
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. В городе Рыльске Курской области беспилотники попали в два жилых пятиэтажных дома – пострадали семь человек, среди них двое несовершеннолетних. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.По его информации, в Рыльске беспилотники влетели в два пятиэтажных многоквартирных дома (МКД). На первом этаже загорелась квартира, огонь перекинулся на соседние балконы. К настоящему времени пожар ликвидирован. В соседнем доме беспилотник ударил по третьему этажу, в одной из квартир также начался пожар, который оперативно ликвидировали. Выбито большое число окон, посечены фасады в ряде домов. Жителей МКД эвакуировали, им предложено временное размещение, но все предпочли побыть у родных.Все экстренные службы работают на местах, на месте ЧП также находится глава района, проинформировал он. Жителям пострадавших домов будет оказана максимальная поддержка в восстановлении жилья. В поселке Артаково Льговского района из-за атаки БПЛА загорелись два строения и гараж – в одном из строений находилась семья из трех человек, все они самостоятельно обратились в Льговскую ЦРБ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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александр хинштейн, видео, курская область, происшествия, рыльск, новости, беспилотник (бпла, дрон), пожар
В Рыльске Курской области БПЛА ударили по жилым домам – ранены 7 человек
В Рыльске Курской области беспилотники ударили по жилым домам – пострадали семь человек
07:00 31.05.2025 (обновлено: 07:04 31.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. В городе Рыльске Курской области беспилотники попали в два жилых пятиэтажных дома – пострадали семь человек, среди них двое несовершеннолетних. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
По его информации, в Рыльске беспилотники влетели в два пятиэтажных многоквартирных дома (МКД). На первом этаже загорелась квартира, огонь перекинулся на соседние балконы. К настоящему времени пожар ликвидирован. В соседнем доме беспилотник ударил по третьему этажу, в одной из квартир также начался пожар, который оперативно ликвидировали. Выбито большое число окон, посечены фасады в ряде домов. Жителей МКД эвакуировали, им предложено временное размещение, но все предпочли побыть у родных.
"К сожалению, пострадали семеро человек. В Рыльскую ЦРБ доставили семью из четырех человек, среди них дети 13-ти и 16-ти лет. Еще двое женщин и один мужчина получили осколочные ранения и находятся в шоковом состоянии. Вся необходимая медицинская помощь будет оказана!" – сказал Хинштейн.
Все экстренные службы работают на местах, на месте ЧП также находится глава района, проинформировал он. Жителям пострадавших домов будет оказана максимальная поддержка в восстановлении жилья. В поселке Артаково Льговского района из-за атаки БПЛА загорелись два строения и гараж – в одном из строений находилась семья из трех человек, все они самостоятельно обратились в Льговскую ЦРБ.
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