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В Рыльске Курской области БПЛА ударили по жилым домам – ранены 7 человек

В Рыльске Курской области БПЛА ударили по жилым домам – ранены 7 человек - РИА Новости Крым, 31.05.2025

В Рыльске Курской области БПЛА ударили по жилым домам – ранены 7 человек

В городе Рыльске Курской области беспилотники попали в два жилых пятиэтажных дома – пострадали семь человек, среди них двое несовершеннолетних. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 31.05.2025

2025-05-31T07:00

2025-05-31T07:00

2025-05-31T07:04

александр хинштейн

курская область

происшествия

рыльск

новости

беспилотник (бпла, дрон)

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. В городе Рыльске Курской области беспилотники попали в два жилых пятиэтажных дома – пострадали семь человек, среди них двое несовершеннолетних. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.По его информации, в Рыльске беспилотники влетели в два пятиэтажных многоквартирных дома (МКД). На первом этаже загорелась квартира, огонь перекинулся на соседние балконы. К настоящему времени пожар ликвидирован. В соседнем доме беспилотник ударил по третьему этажу, в одной из квартир также начался пожар, который оперативно ликвидировали. Выбито большое число окон, посечены фасады в ряде домов. Жителей МКД эвакуировали, им предложено временное размещение, но все предпочли побыть у родных.Все экстренные службы работают на местах, на месте ЧП также находится глава района, проинформировал он. Жителям пострадавших домов будет оказана максимальная поддержка в восстановлении жилья. В поселке Артаково Льговского района из-за атаки БПЛА загорелись два строения и гараж – в одном из строений находилась семья из трех человек, все они самостоятельно обратились в Льговскую ЦРБ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

курская область

рыльск

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр хинштейн, видео, курская область, происшествия, рыльск, новости, беспилотник (бпла, дрон), пожар