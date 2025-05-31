https://crimea.ria.ru/20250531/v-krymu-turpotok-vyros-na-40-po-sravneniyu-s-2024-godom---ator-1146850704.html

В Крыму турпоток вырос на 40% по сравнению с 2024 годом - АТОР

В Крыму турпоток вырос на 40% по сравнению с 2024 годом - АТОР - РИА Новости Крым, 31.05.2025

В Крыму турпоток вырос на 40% по сравнению с 2024 годом - АТОР

Крым демонстрирует увеличения спроса со стороны отдыхающих. Об этом сообщили в ассоциации туроператоров России (АТОР). РИА Новости Крым, 31.05.2025

2025-05-31T17:33

2025-05-31T17:33

2025-05-31T17:33

крым

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ассоциация туроператоров россии (атор)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Крым демонстрирует увеличения спроса со стороны отдыхающих. Об этом сообщили в ассоциации туроператоров России (АТОР).По данным организации, посетить полуостров летом планируют на 40% туристов больше, чем в прошлом году. Эксперты также отмечают рост турпотока на курорты Дагестана и на побережье Азовского моря.Обратная ситуация наблюдается в Краснодарском крае. Анапа, на долю которой приходится около 35% всех бронирований региона, рискует потерять как минимум 2,2-5 миллиона туристов, если ситуация с пляжами не будет урегулирована в ближайшее время, сообщает АТОР.Он добавил, что из-за ограничений упал спрос на поездки не только в Анапу, но и в Сочи, и Геленджик.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что состояние морской воды, песка и гальки на пляжах в Крыму и Севастополе, а также питьевой воды и атмосферного воздуха в регионах соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.В этом сезоне на полуострове планируется открытие больше 330 пляжный территорий, сообщал ранее министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий. Самое большое количество пляжей будет функционировать в Евпатории – 74, Ялте – 72, Алуште – 63 и Феодосии – 42.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как готовят к сезону пляжи Крыма"Купаться нельзя": на пляжах Кубани появились предупреждающие табличкиСостояние морской воды и пляжей в Крыму – заявление Роспотребнадзора

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, мнения, анапа, разлив мазута, отдых, отдых в крыму, туризм, внутренний туризм, общество, ассоциация туроператоров россии (атор)