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В Крыму турпоток вырос на 40% по сравнению с 2024 годом - АТОР - РИА Новости Крым, 31.05.2025
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В Крыму турпоток вырос на 40% по сравнению с 2024 годом - АТОР
В Крыму турпоток вырос на 40% по сравнению с 2024 годом - АТОР - РИА Новости Крым, 31.05.2025
В Крыму турпоток вырос на 40% по сравнению с 2024 годом - АТОР
Крым демонстрирует увеличения спроса со стороны отдыхающих. Об этом сообщили в ассоциации туроператоров России (АТОР). РИА Новости Крым, 31.05.2025
2025-05-31T17:33
2025-05-31T17:33
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внутренний туризм
общество
ассоциация туроператоров россии (атор)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Крым демонстрирует увеличения спроса со стороны отдыхающих. Об этом сообщили в ассоциации туроператоров России (АТОР).По данным организации, посетить полуостров летом планируют на 40% туристов больше, чем в прошлом году. Эксперты также отмечают рост турпотока на курорты Дагестана и на побережье Азовского моря.Обратная ситуация наблюдается в Краснодарском крае. Анапа, на долю которой приходится около 35% всех бронирований региона, рискует потерять как минимум 2,2-5 миллиона туристов, если ситуация с пляжами не будет урегулирована в ближайшее время, сообщает АТОР.Он добавил, что из-за ограничений упал спрос на поездки не только в Анапу, но и в Сочи, и Геленджик.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что состояние морской воды, песка и гальки на пляжах в Крыму и Севастополе, а также питьевой воды и атмосферного воздуха в регионах соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.В этом сезоне на полуострове планируется открытие больше 330 пляжный территорий, сообщал ранее министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий. Самое большое количество пляжей будет функционировать в Евпатории – 74, Ялте – 72, Алуште – 63 и Феодосии – 42.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как готовят к сезону пляжи Крыма"Купаться нельзя": на пляжах Кубани появились предупреждающие табличкиСостояние морской воды и пляжей в Крыму – заявление Роспотребнадзора
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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60
крым, мнения, анапа, разлив мазута, отдых, отдых в крыму, туризм, внутренний туризм, общество, ассоциация туроператоров россии (атор)
В Крыму турпоток вырос на 40% по сравнению с 2024 годом - АТОР

В Крыму турпоток вырос на 40% по сравнению с прошлым годом – эксперт

17:33 31.05.2025
 
Пляж
Пляж
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Крым демонстрирует увеличения спроса со стороны отдыхающих. Об этом сообщили в ассоциации туроператоров России (АТОР).
По данным организации, посетить полуостров летом планируют на 40% туристов больше, чем в прошлом году. Эксперты также отмечают рост турпотока на курорты Дагестана и на побережье Азовского моря.
Обратная ситуация наблюдается в Краснодарском крае. Анапа, на долю которой приходится около 35% всех бронирований региона, рискует потерять как минимум 2,2-5 миллиона туристов, если ситуация с пляжами не будет урегулирована в ближайшее время, сообщает АТОР.
"Сейчас на отдых в этом регионе существует колоссальный отложенный спрос", – отметил гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин на пресс-брифинге в рамках церемонии награждения премией le'TO 2025.
Он добавил, что из-за ограничений упал спрос на поездки не только в Анапу, но и в Сочи, и Геленджик.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что состояние морской воды, песка и гальки на пляжах в Крыму и Севастополе, а также питьевой воды и атмосферного воздуха в регионах соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.
В этом сезоне на полуострове планируется открытие больше 330 пляжный территорий, сообщал ранее министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий. Самое большое количество пляжей будет функционировать в Евпатории – 74, Ялте – 72, Алуште – 63 и Феодосии – 42.
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КрымМненияАнапаРазлив мазутаОтдыхОтдых в КрымуТуризмВнутренний туризмОбществоАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
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