https://crimea.ria.ru/20250531/v-krymu-obyavili-shtormovoe-preduprezhdenie-na-5-sutok-1146853470.html

В Крыму объявили штормовое предупреждение на 5 суток

В Крыму объявили штормовое предупреждение на 5 суток - РИА Новости Крым, 31.05.2025

В Крыму объявили штормовое предупреждение на 5 суток

Предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым выпустило МЧС на 1-5 июня. "По данным Крымского управления по... РИА Новости Крым, 31.05.2025

2025-05-31T22:36

2025-05-31T22:36

2025-05-31T22:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым выпустило МЧС на 1-5 июня. "По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 1-5 июня в западных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность", - говорится в сообщении. С 1 мая на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях населенных пунктов допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности."Владельцам домов и садоводам необходимо своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора. При этом на территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом. У каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель, а проезды улиц, ведущим к садовым участкам, должны быть всегда проездными", - перечисллили в МЧС.Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность, напомнили в ведомстве. За нарушение указанных требований предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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