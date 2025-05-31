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В Крыму объявили штормовое предупреждение на 5 суток - РИА Новости Крым, 31.05.2025
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В Крыму объявили штормовое предупреждение на 5 суток
В Крыму объявили штормовое предупреждение на 5 суток - РИА Новости Крым, 31.05.2025
В Крыму объявили штормовое предупреждение на 5 суток
Предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым выпустило МЧС на 1-5 июня. "По данным Крымского управления по... РИА Новости Крым, 31.05.2025
2025-05-31T22:36
2025-05-31T22:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым выпустило МЧС на 1-5 июня. "По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 1-5 июня в западных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность", - говорится в сообщении. С 1 мая на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях населенных пунктов допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности."Владельцам домов и садоводам необходимо своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора. При этом на территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом. У каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель, а проезды улиц, ведущим к садовым участкам, должны быть всегда проездными", - перечисллили в МЧС.Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность, напомнили в ведомстве. За нарушение указанных требований предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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В Крыму объявили штормовое предупреждение на 5 суток

В Крыму объявили штормовое предупреждение на 5 суток - МЧС

22:36 31.05.2025
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в Карадагском заповеднике
Пожар в Карадагском заповеднике
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым выпустило МЧС на 1-5 июня.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 1-5 июня в западных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность", - говорится в сообщении.

С 1 мая на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим.

В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях населенных пунктов допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности.

"Владельцам домов и садоводам необходимо своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора. При этом на территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом. У каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель, а проезды улиц, ведущим к садовым участкам, должны быть всегда проездными", - перечисллили в МЧС.

Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность, напомнили в ведомстве. За нарушение указанных требований предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей.
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Новости КрымаКрымМЧС КрымаШтормовое предупреждениеПожарная безопасностьГУ МЧС РФ по Республике Крым
 
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