В Крыму капитально отремонтируют 49 берегоукрепительных сооружений
В Крыму капитально отремонтируют 49 берегоукрепительных сооружений
© Минстрой РоссииВ Крыму капитально отремонтируют 49 берегоукрепительных сооружений
© Минстрой России
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. В Крыму капитально отремонтируют 49 берегоукрепительных сооружений. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя России по итогу визита главы ведомства Ирека Файзуллина.
"Глава Минстроя России Ирек Файзуллин ознакомился с ходом реконструкции набережной и берегоукрепительных сооружений прибрежной полосы Крыма, Минстроем России совместно с правительством Республики Крым определен перечень из 49 объектов берегоукрепительных сооружений в регионе, на которых запланирован капитальный ремонт", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, момент ведется разработка всей необходимой проектной документации, комплексные работы по реконструкции берегоукрепительных и противооползневых сооружений запланированы на всем побережье.
"Укрепление прибрежной зоны необходимо для безопасного пребывания людей на побережье, сохранения всех критической инфраструктуры в случае природного воздействия. В дальнейшем это позволит создать комфортную набережную для жителей и туристов", - подчеркнули в Минстрое России.
По данным ведомства, момент ведется разработка всей необходимой проектной документации, комплексные работы по реконструкции берегоукрепительных и противооползневых сооружений запланированы на всем побережье.
"Укрепление прибрежной зоны необходимо для безопасного пребывания людей на побережье, сохранения всех критической инфраструктуры в случае природного воздействия. В дальнейшем это позволит создать комфортную набережную для жителей и туристов", - подчеркнули в Минстрое России.
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