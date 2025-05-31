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В Крыму капитально отремонтируют 49 берегоукрепительных сооружений - РИА Новости Крым, 31.05.2025
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В Крыму капитально отремонтируют 49 берегоукрепительных сооружений
В Крыму капитально отремонтируют 49 берегоукрепительных сооружений - РИА Новости Крым, 31.05.2025
В Крыму капитально отремонтируют 49 берегоукрепительных сооружений
В Крыму капитально отремонтируют 49 берегоукрепительных сооружений. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя России по итогу визита главы ведомства Ирека... РИА Новости Крым, 31.05.2025
2025-05-31T20:44
2025-05-31T20:44
новости
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф)
крым
берегоукрепительные сооружения
ирек файзуллин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. В Крыму капитально отремонтируют 49 берегоукрепительных сооружений. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя России по итогу визита главы ведомства Ирека Файзуллина."Глава Минстроя России Ирек Файзуллин ознакомился с ходом реконструкции набережной и берегоукрепительных сооружений прибрежной полосы Крыма, Минстроем России совместно с правительством Республики Крым определен перечень из 49 объектов берегоукрепительных сооружений в регионе, на которых запланирован капитальный ремонт", - говорится в сообщении. По данным ведомства, момент ведется разработка всей необходимой проектной документации, комплексные работы по реконструкции берегоукрепительных и противооползневых сооружений запланированы на всем побережье."Укрепление прибрежной зоны необходимо для безопасного пребывания людей на побережье, сохранения всех критической инфраструктуры в случае природного воздействия. В дальнейшем это позволит создать комфортную набережную для жителей и туристов", - подчеркнули в Минстрое России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф), крым, берегоукрепительные сооружения, ирек файзуллин, юрий гоцанюк, новости крыма, строительство
В Крыму капитально отремонтируют 49 берегоукрепительных сооружений

В Крыму капитально отремонтируют 49 берегоукрепительных сооружений

20:44 31.05.2025
 
© Минстрой РоссииВ Крыму капитально отремонтируют 49 берегоукрепительных сооружений
В Крыму капитально отремонтируют 49 берегоукрепительных сооружений
© Минстрой России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. В Крыму капитально отремонтируют 49 берегоукрепительных сооружений. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя России по итогу визита главы ведомства Ирека Файзуллина.
"Глава Минстроя России Ирек Файзуллин ознакомился с ходом реконструкции набережной и берегоукрепительных сооружений прибрежной полосы Крыма, Минстроем России совместно с правительством Республики Крым определен перечень из 49 объектов берегоукрепительных сооружений в регионе, на которых запланирован капитальный ремонт", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, момент ведется разработка всей необходимой проектной документации, комплексные работы по реконструкции берегоукрепительных и противооползневых сооружений запланированы на всем побережье.

"Укрепление прибрежной зоны необходимо для безопасного пребывания людей на побережье, сохранения всех критической инфраструктуры в случае природного воздействия. В дальнейшем это позволит создать комфортную набережную для жителей и туристов", - подчеркнули в Минстрое России.
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НовостиМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Росссии (Минстрой РФ)КрымБерегоукрепительные сооруженияИрек ФайзуллинЮрий ГоцанюкНовости КрымаСтроительство
 
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