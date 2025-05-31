https://crimea.ria.ru/20250531/v-krymu-kapitalno-otremontiruyut-49-beregoukrepitelnykh-sooruzheniy-1146853079.html

В Крыму капитально отремонтируют 49 берегоукрепительных сооружений

В Крыму капитально отремонтируют 49 берегоукрепительных сооружений - РИА Новости Крым, 31.05.2025

В Крыму капитально отремонтируют 49 берегоукрепительных сооружений

В Крыму капитально отремонтируют 49 берегоукрепительных сооружений. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя России по итогу визита главы ведомства Ирека... РИА Новости Крым, 31.05.2025

2025-05-31T20:44

2025-05-31T20:44

2025-05-31T20:44

новости

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф)

крым

берегоукрепительные сооружения

ирек файзуллин

юрий гоцанюк

новости крыма

строительство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. В Крыму капитально отремонтируют 49 берегоукрепительных сооружений. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя России по итогу визита главы ведомства Ирека Файзуллина."Глава Минстроя России Ирек Файзуллин ознакомился с ходом реконструкции набережной и берегоукрепительных сооружений прибрежной полосы Крыма, Минстроем России совместно с правительством Республики Крым определен перечень из 49 объектов берегоукрепительных сооружений в регионе, на которых запланирован капитальный ремонт", - говорится в сообщении. По данным ведомства, момент ведется разработка всей необходимой проектной документации, комплексные работы по реконструкции берегоукрепительных и противооползневых сооружений запланированы на всем побережье."Укрепление прибрежной зоны необходимо для безопасного пребывания людей на побережье, сохранения всех критической инфраструктуры в случае природного воздействия. В дальнейшем это позволит создать комфортную набережную для жителей и туристов", - подчеркнули в Минстрое России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф), крым, берегоукрепительные сооружения, ирек файзуллин, юрий гоцанюк, новости крыма, строительство