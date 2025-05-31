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В Харькове уничтожили 30 тысяч книг за упоминание российского Крыма
В Харькове уничтожили 30 тысяч книг за упоминание российского Крыма - РИА Новости Крым, 31.05.2025
В Харькове уничтожили 30 тысяч книг за упоминание российского Крыма
Харьковское издательство уничтожило 30 тысяч экземпляров любовного романа Софи Ларк за "неприемлемое содержание" – американская писательница назвала Крым... РИА Новости Крым, 31.05.2025
2025-05-31T15:22
2025-05-31T15:22
2025-05-31T15:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Харьковское издательство уничтожило 30 тысяч экземпляров любовного романа Софи Ларк за "неприемлемое содержание" – американская писательница назвала Крым российским. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.Хотя название произведения не раскрывается, по сопровождающим публикацию фотографиям речь идет о книге "Брутальный принц".Причиной столь радикального решения стало недовольство редакции тем, что Ларк допустила формулировки, которые "романтизируют Россию". В частности, писательница назвала Крым российским и применила трактовки, не совпадающие с официальной позицией властей в Киеве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Книгу американского автора о Новороссии и Тавриде презентовали в КрымуРасшифрованные записи: в Ялте издадут уникальный сборник историй партизанВ школы Крыма к 1 сентября поступят новые учебники по истории
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РИА Новости Крым
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харьков, новости, происшествия, книги
В Харькове уничтожили 30 тысяч книг за упоминание российского Крыма
За упоминание российского Крыма в Харькове уничтожили 30 тысяч книг