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В Харькове уничтожили 30 тысяч книг за упоминание российского Крыма

В Харькове уничтожили 30 тысяч книг за упоминание российского Крыма - РИА Новости Крым, 31.05.2025

В Харькове уничтожили 30 тысяч книг за упоминание российского Крыма

Харьковское издательство уничтожило 30 тысяч экземпляров любовного романа Софи Ларк за "неприемлемое содержание" – американская писательница назвала Крым... РИА Новости Крым, 31.05.2025

2025-05-31T15:22

2025-05-31T15:22

2025-05-31T15:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Харьковское издательство уничтожило 30 тысяч экземпляров любовного романа Софи Ларк за "неприемлемое содержание" – американская писательница назвала Крым российским. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.Хотя название произведения не раскрывается, по сопровождающим публикацию фотографиям речь идет о книге "Брутальный принц".Причиной столь радикального решения стало недовольство редакции тем, что Ларк допустила формулировки, которые "романтизируют Россию". В частности, писательница назвала Крым российским и применила трактовки, не совпадающие с официальной позицией властей в Киеве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Книгу американского автора о Новороссии и Тавриде презентовали в КрымуРасшифрованные записи: в Ялте издадут уникальный сборник историй партизанВ школы Крыма к 1 сентября поступят новые учебники по истории

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

харьков, новости, происшествия, книги