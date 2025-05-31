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В горах Крыма спасли двух человек - РИА Новости Крым, 31.05.2025
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В горах Крыма спасли двух человек
В горах Крыма спасли двух человек - РИА Новости Крым, 31.05.2025
В горах Крыма спасли двух человек
В горах Крыма оказана помощь двум пострадавшим с подозрениями на переломы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК. РИА Новости Крым, 31.05.2025
2025-05-31T22:43
2025-05-31T22:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. В горах Крыма оказана помощь двум пострадавшим с подозрениями на переломы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК."В районе горы Эльх - Кая женщина повредила ногу. В 13: 20 в службу спасения обратилась ее подруга, которая сообщила о происшествии. Добравшись к пострадавшей спасатели Алуштинского отряда "КРЫМ-СПАС " наложили шину на конечность и эвакуировали женщину в безопасное место, - говорится в сообщении.Чуть позже по линии 112 поступило сообщение о необходимости оказания помощи еще одной женщине в районе горы Бойко Бахчисарайского района, дополнили в МЧС.К месту было направлено Бахчисарайское подразделение "КРЫМ-СПАС" и горно-спасатели спецотряда ГУ МЧС России по Республике Крым. Женщине оперативно оказали помощь и транспортировали к машине скорой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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гу мчс рф по республике крым, мчс крыма, крым, горы, горы крыма, происшествия, "крым-спас", новости крыма
В горах Крыма спасли двух человек

В горах Крыма спасли двух человек - МЧС

22:43 31.05.2025
 
© РИА НовостиАвтомобиль Судакского аварийно-спасательного отряда
Автомобиль Судакского аварийно-спасательного отряда - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. В горах Крыма оказана помощь двум пострадавшим с подозрениями на переломы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.
"В районе горы Эльх - Кая женщина повредила ногу. В 13: 20 в службу спасения обратилась ее подруга, которая сообщила о происшествии. Добравшись к пострадавшей спасатели Алуштинского отряда "КРЫМ-СПАС " наложили шину на конечность и эвакуировали женщину в безопасное место, - говорится в сообщении.

Чуть позже по линии 112 поступило сообщение о необходимости оказания помощи еще одной женщине в районе горы Бойко Бахчисарайского района, дополнили в МЧС.

К месту было направлено Бахчисарайское подразделение "КРЫМ-СПАС" и горно-спасатели спецотряда ГУ МЧС России по Республике Крым. Женщине оперативно оказали помощь и транспортировали к машине скорой.
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