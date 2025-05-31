В горах Крыма спасли двух человек
В горах Крыма спасли двух человек - МЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. В горах Крыма оказана помощь двум пострадавшим с подозрениями на переломы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.
"В районе горы Эльх - Кая женщина повредила ногу. В 13: 20 в службу спасения обратилась ее подруга, которая сообщила о происшествии. Добравшись к пострадавшей спасатели Алуштинского отряда "КРЫМ-СПАС " наложили шину на конечность и эвакуировали женщину в безопасное место, - говорится в сообщении.
Чуть позже по линии 112 поступило сообщение о необходимости оказания помощи еще одной женщине в районе горы Бойко Бахчисарайского района, дополнили в МЧС.
К месту было направлено Бахчисарайское подразделение "КРЫМ-СПАС" и горно-спасатели спецотряда ГУ МЧС России по Республике Крым. Женщине оперативно оказали помощь и транспортировали к машине скорой.
Чуть позже по линии 112 поступило сообщение о необходимости оказания помощи еще одной женщине в районе горы Бойко Бахчисарайского района, дополнили в МЧС.
К месту было направлено Бахчисарайское подразделение "КРЫМ-СПАС" и горно-спасатели спецотряда ГУ МЧС России по Республике Крым. Женщине оперативно оказали помощь и транспортировали к машине скорой.
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