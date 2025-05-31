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В горах Крыма спасли двух человек

В горах Крыма спасли двух человек - РИА Новости Крым, 31.05.2025

В горах Крыма спасли двух человек

В горах Крыма оказана помощь двум пострадавшим с подозрениями на переломы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК. РИА Новости Крым, 31.05.2025

2025-05-31T22:43

2025-05-31T22:43

2025-05-31T22:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. В горах Крыма оказана помощь двум пострадавшим с подозрениями на переломы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК."В районе горы Эльх - Кая женщина повредила ногу. В 13: 20 в службу спасения обратилась ее подруга, которая сообщила о происшествии. Добравшись к пострадавшей спасатели Алуштинского отряда "КРЫМ-СПАС " наложили шину на конечность и эвакуировали женщину в безопасное место, - говорится в сообщении.Чуть позже по линии 112 поступило сообщение о необходимости оказания помощи еще одной женщине в районе горы Бойко Бахчисарайского района, дополнили в МЧС.К месту было направлено Бахчисарайское подразделение "КРЫМ-СПАС" и горно-спасатели спецотряда ГУ МЧС России по Республике Крым. Женщине оперативно оказали помощь и транспортировали к машине скорой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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