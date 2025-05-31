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В День защиты детей в Севастополе ограничат продажу спиртного

В День защиты детей в Севастополе ограничат продажу спиртного - РИА Новости Крым, 31.05.2025

В День защиты детей в Севастополе ограничат продажу спиртного

В Севастополе на День защиты детей, 1 июня, ограничат продажу алкогольной продукции. Об этом сказано на официальном портале городского... РИА Новости Крым, 31.05.2025

2025-05-31T20:02

2025-05-31T20:02

2025-05-31T20:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе на День защиты детей, 1 июня, ограничат продажу алкогольной продукции. Об этом сказано на официальном портале городского правительства."Ограничения не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции организациями, крестьянскими, фермерскими хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, признанными сельскохозяйственными товаропроизводителями, и на розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, крестьянскими, фермерскими хозяйствами при оказании услуг общественного питания", – сказано в сообщении.Нарушители заплатят штраф. Для должностных лиц сумма составит от 20 до 40 тысяч рублей, для юрлиц – от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.Ранее сообщалось, что в Крыму запретили торговлю энергетиками в театрах и спортклубах. Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, он направлен на предотвращение негативного воздействия от потребления безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических) для здоровья населения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:День защиты детей: куда сходить в КрымуЗеленский отменил День защиты детей 1 июняКоньяк и виски в "домашних условиях": под Ростовом накрыли алкоцех

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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