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В День защиты детей в Севастополе ограничат продажу спиртного - РИА Новости Крым, 31.05.2025
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В День защиты детей в Севастополе ограничат продажу спиртного
В День защиты детей в Севастополе ограничат продажу спиртного - РИА Новости Крым, 31.05.2025
В День защиты детей в Севастополе ограничат продажу спиртного
В Севастополе на День защиты детей, 1 июня, ограничат продажу алкогольной продукции. Об этом сказано на официальном портале городского... РИА Новости Крым, 31.05.2025
2025-05-31T20:02
2025-05-31T20:02
севастополь
торговля
новости севастополя
день защиты детей
крым
общество
правительство севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе на День защиты детей, 1 июня, ограничат продажу алкогольной продукции. Об этом сказано на официальном портале городского правительства."Ограничения не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции организациями, крестьянскими, фермерскими хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, признанными сельскохозяйственными товаропроизводителями, и на розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, крестьянскими, фермерскими хозяйствами при оказании услуг общественного питания", – сказано в сообщении.Нарушители заплатят штраф. Для должностных лиц сумма составит от 20 до 40 тысяч рублей, для юрлиц – от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.Ранее сообщалось, что в Крыму запретили торговлю энергетиками в театрах и спортклубах. Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, он направлен на предотвращение негативного воздействия от потребления безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических) для здоровья населения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:День защиты детей: куда сходить в КрымуЗеленский отменил День защиты детей 1 июняКоньяк и виски в "домашних условиях": под Ростовом накрыли алкоцех
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РИА Новости Крым
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севастополь, торговля, новости севастополя, день защиты детей, крым, общество, правительство севастополя
В День защиты детей в Севастополе ограничат продажу спиртного

Продажа алкоголя 1 июня в Севастополе будет ограничена – правительство

20:02 31.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ супермаркете Симферополя
В супермаркете Симферополя - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе на День защиты детей, 1 июня, ограничат продажу алкогольной продукции. Об этом сказано на официальном портале городского правительства.

"Ограничения не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции организациями, крестьянскими, фермерскими хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, признанными сельскохозяйственными товаропроизводителями, и на розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, крестьянскими, фермерскими хозяйствами при оказании услуг общественного питания", – сказано в сообщении.
Нарушители заплатят штраф. Для должностных лиц сумма составит от 20 до 40 тысяч рублей, для юрлиц – от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.
Ранее сообщалось, что в Крыму запретили торговлю энергетиками в театрах и спортклубах. Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, он направлен на предотвращение негативного воздействия от потребления безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических) для здоровья населения.
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