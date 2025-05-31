https://crimea.ria.ru/20250531/ukrainskie-sistemy-pvo-podklyuchat-k-voennomu-wi-fi-nato-1146850372.html

Украинские системы ПВО подключат к военному Wi-Fi НАТО

Украинские системы ПВО подключат к военному Wi-Fi НАТО - РИА Новости Крым, 31.05.2025

Украинские системы ПВО подключат к военному Wi-Fi НАТО

Американские системы ПВО Patriot, а также самолеты F-16 и Mirage 2000, находящиеся на вооружении ВСУ, подключат к "военному Wi-Fi" НАТО - системе Link-16,... РИА Новости Крым, 31.05.2025

2025-05-31T17:03

2025-05-31T17:03

2025-05-31T17:03

нато

пво

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Американские системы ПВО Patriot, а также самолеты F-16 и Mirage 2000, находящиеся на вооружении ВСУ, подключат к "военному Wi-Fi" НАТО - системе Link-16, заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.По словам Черногоренко, Минобороны Украины подписало соглашение об использовании некоммерческого программного обеспечения НАТО – системного интерфейса центра управления и оповещения (CRC System Interface, CSI)."Программное обеспечение является элементом системы боевого управления с использованием протокола передачи данных Link-16 – "военного Wi-Fi" НАТО, который обеспечивает управление самолетами (F-16, Mirage 2000), средствами интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны (Patriot), которые предоставлены в качестве международной военной помощи", - приводит слова Черногоренко украинское издание Кorrespondent.net.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250523/ucheniya-nato-vo-vremya-peregovorov---chego-khotyat-ssha-u-granits-rossii-1146652443.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, пво, всу (вооруженные силы украины), patriot (зенитный ракетный комплекс), интернет, связь, новости сво, новости