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Украинские системы ПВО подключат к военному Wi-Fi НАТО - РИА Новости Крым, 31.05.2025
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Украинские системы ПВО подключат к военному Wi-Fi НАТО
Украинские системы ПВО подключат к военному Wi-Fi НАТО - РИА Новости Крым, 31.05.2025
Украинские системы ПВО подключат к военному Wi-Fi НАТО
Американские системы ПВО Patriot, а также самолеты F-16 и Mirage 2000, находящиеся на вооружении ВСУ, подключат к "военному Wi-Fi" НАТО - системе Link-16,... РИА Новости Крым, 31.05.2025
2025-05-31T17:03
2025-05-31T17:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Американские системы ПВО Patriot, а также самолеты F-16 и Mirage 2000, находящиеся на вооружении ВСУ, подключат к "военному Wi-Fi" НАТО - системе Link-16, заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.По словам Черногоренко, Минобороны Украины подписало соглашение об использовании некоммерческого программного обеспечения НАТО – системного интерфейса центра управления и оповещения (CRC System Interface, CSI)."Программное обеспечение является элементом системы боевого управления с использованием протокола передачи данных Link-16 – "военного Wi-Fi" НАТО, который обеспечивает управление самолетами (F-16, Mirage 2000), средствами интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны (Patriot), которые предоставлены в качестве международной военной помощи", - приводит слова Черногоренко украинское издание Кorrespondent.net.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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нато, пво, всу (вооруженные силы украины), patriot (зенитный ракетный комплекс), интернет, связь, новости сво, новости
Украинские системы ПВО подключат к военному Wi-Fi НАТО

Системы ПВО Patriot ВСУ подключат к военному Wi-Fi НАТО - Минобороны Украины

17:03 31.05.2025
 
© U.S. Air Force by Staff Sgt. JonartHan SnyderИстребитель НАТО F-16. Архивное фото
Истребитель НАТО F-16. Архивное фото
© U.S. Air Force by Staff Sgt. JonartHan Snyder
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Американские системы ПВО Patriot, а также самолеты F-16 и Mirage 2000, находящиеся на вооружении ВСУ, подключат к "военному Wi-Fi" НАТО - системе Link-16, заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.
По словам Черногоренко, Минобороны Украины подписало соглашение об использовании некоммерческого программного обеспечения НАТО – системного интерфейса центра управления и оповещения (CRC System Interface, CSI).
"Программное обеспечение является элементом системы боевого управления с использованием протокола передачи данных Link-16 – "военного Wi-Fi" НАТО, который обеспечивает управление самолетами (F-16, Mirage 2000), средствами интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны (Patriot), которые предоставлены в качестве международной военной помощи", - приводит слова Черногоренко украинское издание Кorrespondent.net.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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