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Смертельное ДТП с мотоциклистом произошло на трассе Ялта – Севастополь

Смертельное ДТП с мотоциклистом произошло на трассе Ялта – Севастополь - РИА Новости Крым, 31.05.2025

Смертельное ДТП с мотоциклистом произошло на трассе Ялта – Севастополь

На автодороге Ялта – Севастополь произошла смертельная авария с участием мотоциклиста. Об этом сообщили в полиции Севастополя. РИА Новости Крым, 31.05.2025

2025-05-31T09:43

2025-05-31T09:43

2025-05-31T09:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. На автодороге Ялта – Севастополь произошла смертельная авария с участием мотоциклиста. Об этом сообщили в полиции Севастополя.ДТП произошло около 8 часов в субботу.На месте аварии работают сотрудники госавтоинспекции, регулируют движение транспорта. Оформлением происшествия занимается следователь территориального отдела полиции.Ранее начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений Госавтоинспекции МВД по РК Дмитрий Леонтьев сообщал, что число нарушений на опасных участках дорог в Крыму, где установлены комплексы фиксации нарушений, уменьшилось в сто раз.В Крыму, как и по всей России, с 2025 года выросли штрафы для водителей за нарушение ПДД и изменились тарифы ОСАГО. "Скидка" при быстрой уплате штрафов теперь снижена с 50% до 25%, при этом увеличен срок на оплату с 20 до 30 дней. А повышающий коэффициент по полисам мультидрайв для увеличен с 2,32 до 3,16.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ленинском районе Крыма насмерть сбили пешехода на трассеПятеро человек погибли и двое пострадали в ДТП в Северной ОсетииНа трассе Белогорск-Феодосия в ДТП погиб пассажир легковушки

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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