Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Севастополе
Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Севастополе
© Полиция СевастополяПьяный водитель устроил массовое ДТП в Севастополе
© Полиция Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Севастополе. Об этом сообщает полиция города.
"По предварительной информации Госавтоинспекции, сегодня в 21 час 04 минуты 55-летний водитель автомобиля Mitsubishi в районе дома № 3 на улице Генерала Хрюкина допустил наезд на припаркованный автомобиль Geely, который от столкновения откинуло вперед на припаркованный автомобиль Citroen, после чего автомобиль Mitsubishi продолжил движение и допустил наезд на припаркованный автомобиль Ford", говорится в сообщении.
В результате инцидента пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.
Сотрудниками Госавтоинспекции Севастополя установлено, что водитель Mitsubishi находился в состоянии алкогольного опьянения, уточнили в полиции.
По факту ДТП проводится проверка.
В результате инцидента пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.
Сотрудниками Госавтоинспекции Севастополя установлено, что водитель Mitsubishi находился в состоянии алкогольного опьянения, уточнили в полиции.
По факту ДТП проводится проверка.
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