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Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Севастополе - РИА Новости Крым, 31.05.2025
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Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Севастополе
Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Севастополе - РИА Новости Крым, 31.05.2025
Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Севастополе
Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Севастополе. Об этом сообщает полиция города. РИА Новости Крым, 31.05.2025
2025-05-31T23:15
2025-05-31T23:15
ситуация на дорогах крыма
полиция
умвд россии по севастополю
севастополь
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Севастополе. Об этом сообщает полиция города."По предварительной информации Госавтоинспекции, сегодня в 21 час 04 минуты 55-летний водитель автомобиля Mitsubishi в районе дома № 3 на улице Генерала Хрюкина допустил наезд на припаркованный автомобиль Geely, который от столкновения откинуло вперед на припаркованный автомобиль Citroen, после чего автомобиль Mitsubishi продолжил движение и допустил наезд на припаркованный автомобиль Ford", говорится в сообщении.В результате инцидента пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.Сотрудниками Госавтоинспекции Севастополя установлено, что водитель Mitsubishi находился в состоянии алкогольного опьянения, уточнили в полиции. По факту ДТП проводится проверка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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полиция, умвд россии по севастополю, севастополь, новости севастополя
Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Севастополе

Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Севастополе

23:15 31.05.2025
 
© Полиция СевастополяПьяный водитель устроил массовое ДТП в Севастополе
Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Севастополе
© Полиция Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Севастополе. Об этом сообщает полиция города.
"По предварительной информации Госавтоинспекции, сегодня в 21 час 04 минуты 55-летний водитель автомобиля Mitsubishi в районе дома № 3 на улице Генерала Хрюкина допустил наезд на припаркованный автомобиль Geely, который от столкновения откинуло вперед на припаркованный автомобиль Citroen, после чего автомобиль Mitsubishi продолжил движение и допустил наезд на припаркованный автомобиль Ford", говорится в сообщении.

В результате инцидента пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.

Сотрудниками Госавтоинспекции Севастополя установлено, что водитель Mitsubishi находился в состоянии алкогольного опьянения, уточнили в полиции.

По факту ДТП проводится проверка.
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Ситуация на дорогах КрымаПолицияУМВД России по СевастополюСевастопольНовости Севастополя
 
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