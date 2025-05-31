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Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Севастополе

Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Севастополе - РИА Новости Крым, 31.05.2025

Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Севастополе

Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Севастополе. Об этом сообщает полиция города. РИА Новости Крым, 31.05.2025

2025-05-31T23:15

2025-05-31T23:15

2025-05-31T23:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Севастополе. Об этом сообщает полиция города."По предварительной информации Госавтоинспекции, сегодня в 21 час 04 минуты 55-летний водитель автомобиля Mitsubishi в районе дома № 3 на улице Генерала Хрюкина допустил наезд на припаркованный автомобиль Geely, который от столкновения откинуло вперед на припаркованный автомобиль Citroen, после чего автомобиль Mitsubishi продолжил движение и допустил наезд на припаркованный автомобиль Ford", говорится в сообщении.В результате инцидента пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.Сотрудниками Госавтоинспекции Севастополя установлено, что водитель Mitsubishi находился в состоянии алкогольного опьянения, уточнили в полиции. По факту ДТП проводится проверка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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