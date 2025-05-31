https://crimea.ria.ru/20250531/pozhar-v-podmoskovnom-krasnogorske-ploschad-dostigla-4-000-kvadratov-1146852714.html

Пожар в подмосковном Красногорске: площадь достигла 4 000 "квадратов"

Пожар в подмосковном Красногорске: площадь достигла 4 000 "квадратов" - РИА Новости Крым, 31.05.2025

Пожар в подмосковном Красногорске: площадь достигла 4 000 "квадратов"

Площадь пожара на территории производственного здания "Колесник" в подмосковном Красногорске, где горит ангар, выросла до четырех тысяч "квадратов", сообщает... РИА Новости Крым, 31.05.2025

2025-05-31T20:23

2025-05-31T20:23

2025-05-31T20:24

красногорск

пожар

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

происшествия

подмосковье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Площадь пожара на территории производственного здания "Колесник" в подмосковном Красногорске, где горит ангар, выросла до четырех тысяч "квадратов", сообщает МЧС России.Ранее в МЧС России сообщили о пожаре на территории производственного здания "Колесник" в Красногорске, где горел металлический ангар на площади 900 квадратных метров, информация о пострадавших не поступала."Площадь пожара увеличилась до 4 тысяч "квадратов". Горит ангар, две хозпостройки и резиновая крошка на открытой территории", - говорится в Telegram-канале ведомства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

красногорск

подмосковье

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красногорск, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, происшествия, подмосковье