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Пожар в подмосковном Красногорске: площадь достигла 4 000 "квадратов"
Пожар в подмосковном Красногорске: площадь достигла 4 000 "квадратов" - РИА Новости Крым, 31.05.2025
Пожар в подмосковном Красногорске: площадь достигла 4 000 "квадратов"
Площадь пожара на территории производственного здания "Колесник" в подмосковном Красногорске, где горит ангар, выросла до четырех тысяч "квадратов", сообщает... РИА Новости Крым, 31.05.2025
2025-05-31T20:23
2025-05-31T20:23
2025-05-31T20:24
красногорск
пожар
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
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подмосковье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Площадь пожара на территории производственного здания "Колесник" в подмосковном Красногорске, где горит ангар, выросла до четырех тысяч "квадратов", сообщает МЧС России.Ранее в МЧС России сообщили о пожаре на территории производственного здания "Колесник" в Красногорске, где горел металлический ангар на площади 900 квадратных метров, информация о пострадавших не поступала."Площадь пожара увеличилась до 4 тысяч "квадратов". Горит ангар, две хозпостройки и резиновая крошка на открытой территории", - говорится в Telegram-канале ведомства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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красногорск, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, происшествия, подмосковье
Пожар в подмосковном Красногорске: площадь достигла 4 000 "квадратов"
Площадь пожара в подмосковном Красногорске выросла до 4 тыс "квадратов"
20:23 31.05.2025 (обновлено: 20:24 31.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Площадь пожара на территории производственного здания "Колесник" в подмосковном Красногорске, где горит ангар, выросла до четырех тысяч "квадратов", сообщает МЧС России.
Ранее в МЧС России сообщили о пожаре на территории производственного здания "Колесник" в Красногорске, где горел металлический ангар на площади 900 квадратных метров, информация о пострадавших не поступала.
"Площадь пожара увеличилась до 4 тысяч "квадратов". Горит ангар, две хозпостройки и резиновая крошка на открытой территории", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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