https://crimea.ria.ru/20250531/obeschal-prevratit-bumagu-v-dollary-volshebnik-iz-moskvy-poydet-pod-sud-1146844788.html

Обещал превратить бумагу в доллары: "волшебник" из Москвы пойдет под суд

Обещал превратить бумагу в доллары: "волшебник" из Москвы пойдет под суд - РИА Новости Крым, 31.05.2025

Обещал превратить бумагу в доллары: "волшебник" из Москвы пойдет под суд

40-летний мужчина, обещавший "превратить" бумагу в доллары, предстанет перед судом в Москве. На своих фокусах он заработал 1,75 миллиона рублей. Об этом... РИА Новости Крым, 31.05.2025

2025-05-31T13:30

2025-05-31T13:30

2025-05-31T13:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. 40-летний мужчина, обещавший "превратить" бумагу в доллары, предстанет перед судом в Москве. На своих фокусах он заработал 1,75 миллиона рублей. Об этом сообщили в городской прокуратуре.Как сообщают в надзорном ведомстве, ранее судимый "чародей" знакомился с потенциальными жертвами, втирался в доверие и рассказывал, что якобы у него есть секретный порошок и некая специальная вода. С их помощью он может сделать настоящие американские денежные купюры – нужно лишь провести специальный обряд.Доверчивым гражданам он устраивал демонстрации – проводил "таинственные" манипуляции, передавал запечатанные пачки, которые строго-настрого запрещал вскрывать, и исчезал с реальными деньгами."Фокусник" в итоге похитил таким способом 500 тысяч рублей у одного из пострадавших и 1 миллион 250 тысяч у другого. Как выяснилось, волшебство ограничилось умением уговаривать и быстро исчезать.Теперь злоумышленник под стражей, ему предъявлено обвинение по статье "Мошенничество". Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин покатался на аттракционах за чужой счет и получил штраф 100 тысМошенники вновь пишут крымчанам от имени главы Раздольненского районаМошенники выманили у пенсионера из Севастополя больше 800 тысяч рублей

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, москва, прокуратура москвы, происшествия, мошенничество