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Обещал превратить бумагу в доллары: "волшебник" из Москвы пойдет под суд - РИА Новости Крым, 31.05.2025
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Обещал превратить бумагу в доллары: "волшебник" из Москвы пойдет под суд
Обещал превратить бумагу в доллары: "волшебник" из Москвы пойдет под суд - РИА Новости Крым, 31.05.2025
Обещал превратить бумагу в доллары: "волшебник" из Москвы пойдет под суд
40-летний мужчина, обещавший "превратить" бумагу в доллары, предстанет перед судом в Москве. На своих фокусах он заработал 1,75 миллиона рублей. Об этом... РИА Новости Крым, 31.05.2025
2025-05-31T13:30
2025-05-31T13:39
новости
москва
прокуратура москвы
происшествия
мошенничество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. 40-летний мужчина, обещавший "превратить" бумагу в доллары, предстанет перед судом в Москве. На своих фокусах он заработал 1,75 миллиона рублей. Об этом сообщили в городской прокуратуре.Как сообщают в надзорном ведомстве, ранее судимый "чародей" знакомился с потенциальными жертвами, втирался в доверие и рассказывал, что якобы у него есть секретный порошок и некая специальная вода. С их помощью он может сделать настоящие американские денежные купюры – нужно лишь провести специальный обряд.Доверчивым гражданам он устраивал демонстрации – проводил "таинственные" манипуляции, передавал запечатанные пачки, которые строго-настрого запрещал вскрывать, и исчезал с реальными деньгами."Фокусник" в итоге похитил таким способом 500 тысяч рублей у одного из пострадавших и 1 миллион 250 тысяч у другого. Как выяснилось, волшебство ограничилось умением уговаривать и быстро исчезать.Теперь злоумышленник под стражей, ему предъявлено обвинение по статье "Мошенничество". Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин покатался на аттракционах за чужой счет и получил штраф 100 тысМошенники вновь пишут крымчанам от имени главы Раздольненского районаМошенники выманили у пенсионера из Севастополя больше 800 тысяч рублей
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РИА Новости Крым
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новости, москва, прокуратура москвы, происшествия, мошенничество
Обещал превратить бумагу в доллары: "волшебник" из Москвы пойдет под суд

За обещания "превратить" бумагу в доллары москвич пойдет под суд

13:30 31.05.2025 (обновлено: 13:39 31.05.2025)
 
© Прокуратура МосквыЗа обещания "превратить" бумагу в доллары москвич пойдет под суд
За обещания превратить бумагу в доллары москвич пойдет под суд
© Прокуратура Москвы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. 40-летний мужчина, обещавший "превратить" бумагу в доллары, предстанет перед судом в Москве. На своих фокусах он заработал 1,75 миллиона рублей. Об этом сообщили в городской прокуратуре.
Как сообщают в надзорном ведомстве, ранее судимый "чародей" знакомился с потенциальными жертвами, втирался в доверие и рассказывал, что якобы у него есть секретный порошок и некая специальная вода. С их помощью он может сделать настоящие американские денежные купюры – нужно лишь провести специальный обряд.

"Чтобы превратить бумагу в деньги необходимо взять купюру достоинством 5 тысяч рублей, помыть ее специальным порошком с водой, после чего полученной водой обработать находящиеся в чемодане денежные средства, выдержать их некоторое время в фольге, после указанных манипуляций с денежными средствами можно получить одну купюру достоинством 100 долларов", – рассказал один из пострадавших.

Доверчивым гражданам он устраивал демонстрации – проводил "таинственные" манипуляции, передавал запечатанные пачки, которые строго-настрого запрещал вскрывать, и исчезал с реальными деньгами.
"Фокусник" в итоге похитил таким способом 500 тысяч рублей у одного из пострадавших и 1 миллион 250 тысяч у другого. Как выяснилось, волшебство ограничилось умением уговаривать и быстро исчезать.
Теперь злоумышленник под стражей, ему предъявлено обвинение по статье "Мошенничество". Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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