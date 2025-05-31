https://crimea.ria.ru/20250531/novosti-svo-kiev-poteryal-15-tysyachi-boevikov-za-sutki-1146843841.html
Новости СВО: Киев потерял почти 1,5 тысячи боевиков за сутки
Новости СВО: Киев потерял почти 1,5 тысячи боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 31.05.2025
Новости СВО: Киев потерял почти 1,5 тысячи боевиков за сутки
Российские войска продолжают наступление по всей линии боевого соприкосновения – уничтожены почти полторы тысячи киевских боевиков за сутки. Об этом сообщает в... РИА Новости Крым, 31.05.2025
2025-05-31T12:47
2025-05-31T12:47
2025-05-31T13:39
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
новые регионы россии
сумская область
харьковская область
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Российские войска продолжают наступление по всей линии боевого соприкосновения – уничтожены почти полторы тысячи киевских боевиков за сутки. Об этом сообщает в субботу Минобороны РФ.Группировка "Север" освободила Водолаги в Сумской области. В районе нескольких населенных пунктов, включая Малую Корчаковку, Новую Сечь и Юнаковку, были уничтожены подразделения ВСУ. Потери украинской стороны составили больше 200 военнослужащих, два танка, четыре бронированные боевые машины, шесть автомобилей, четыре артиллерийских орудия и три склада боеприпасов.Группировка "Запад" продвинулась вглубь обороны ВСУ в Харьковской области. В районах Купянска, Нечволодовки и Благодатовки противник понес значительные потери: свыше 220 бойцов, пять бронированных машин, а также 12 автомобилей и два склада боеприпасов.Группировка "Южная" улучшила тактическое положение в Донецкой Народной Республике. В районах Северска, Дружковки и Константиновки уничтожены до 275 украинских военных, РЭБ-станция, склад боеприпасов, а также несколько единиц техники.Группировка "Центр" заняла выгодные рубежи в районах Алексеевки, Новоэкономического и Петровского. ВСУ потеряли до 440 боевиков, пять бронированных машин, 11 автомобилей и три артиллерийских орудия.Группировка "Восток" освободила населенный пункт Новополь в ДНР. В Запорожской области противник потерял до 185 боевиков, РЭБ-станцию и до 10 единиц техники.Группировка "Днепр" нанесла удары по позициям ВСУ в Херсонской и Запорожской областях. Потери противника – более 80 человек, девять автомобилей, пять артиллерийских орудий и пять РЭБ-станций.В течение суток оперативно-тактическая авиация, БПЛА, артиллерия и ракетные войска поразили 147 целей: склады с боеприпасами, топливом, производства и хранилища БПЛА, а также пункты временной дислокации ВСУ.В Сумской области ударом комплекса "Искандер" уничтожены две установки HIMARS американского производства и боеприпасы к ним.Средствами ПВО за сутки сбито 169 беспилотников самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новые регионы россии, сумская область, харьковская область, потери всу
Новости СВО: Киев потерял почти 1,5 тысячи боевиков за сутки
Новости СВО: армия России уничтожила почти 1,5 тысячи украинских боевиков за сутки
12:47 31.05.2025 (обновлено: 13:39 31.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Российские войска продолжают наступление по всей линии боевого соприкосновения – уничтожены почти полторы тысячи киевских боевиков за сутки. Об этом сообщает в субботу Минобороны РФ.
Группировка "Север"
освободила Водолаги в Сумской области
. В районе нескольких населенных пунктов, включая Малую Корчаковку, Новую Сечь и Юнаковку, были уничтожены подразделения ВСУ. Потери украинской стороны составили больше 200 военнослужащих, два танка, четыре бронированные боевые машины, шесть автомобилей, четыре артиллерийских орудия и три склада боеприпасов.
Группировка "Запад" продвинулась вглубь обороны ВСУ в Харьковской области. В районах Купянска, Нечволодовки и Благодатовки противник понес значительные потери: свыше 220 бойцов, пять бронированных машин, а также 12 автомобилей и два склада боеприпасов.
Группировка "Южная" улучшила тактическое положение в Донецкой Народной Республике. В районах Северска, Дружковки и Константиновки уничтожены до 275 украинских военных, РЭБ-станция, склад боеприпасов, а также несколько единиц техники.
Группировка "Центр" заняла выгодные рубежи в районах Алексеевки, Новоэкономического и Петровского. ВСУ потеряли до 440 боевиков, пять бронированных машин, 11 автомобилей и три артиллерийских орудия.
Группировка "Восток"
освободила населенный пункт Новополь в ДНР
. В Запорожской области противник потерял до 185 боевиков, РЭБ-станцию и до 10 единиц техники.
Группировка "Днепр" нанесла удары по позициям ВСУ в Херсонской и Запорожской областях. Потери противника – более 80 человек, девять автомобилей, пять артиллерийских орудий и пять РЭБ-станций.
В течение суток оперативно-тактическая авиация, БПЛА, артиллерия и ракетные войска поразили 147 целей: склады с боеприпасами, топливом, производства и хранилища БПЛА, а также пункты временной дислокации ВСУ.
В Сумской области ударом комплекса "Искандер"
уничтожены две установки HIMARS американского производства и боеприпасы к ним.
Средствами ПВО за сутки сбито 169 беспилотников самолетного типа.
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