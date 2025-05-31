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Наступление в Сумской области и сверхвспышки на солнце – главное за день

Наступление в Сумской области и сверхвспышки на солнце – главное за день - РИА Новости Крым, 31.05.2025

Наступление в Сумской области и сверхвспышки на солнце – главное за день

В Рыльске Курской области БПЛА ударили по жилым домам – ранены семь человек. В Сумской области расширяют зону обязательной эвакуации. Армия России освободила... РИА Новости Крым, 31.05.2025

2025-05-31T21:33

2025-05-31T21:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. В Рыльске Курской области БПЛА ударили по жилым домам – ранены семь человек. В Сумской области расширяют зону обязательной эвакуации. Армия России освободила еще два населенных пункта в Сумской области и ДНР. Два человека погибли при падении самолета на жилой дом в ФРГ. На Землю обрушился крупнейший с начала года солнечный выброс.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Украинские БПЛА ударили по жилым домамВ Рыльске беспилотники влетели в два пятиэтажных многоквартирных дома (МКД). На первом этаже загорелась квартира, огонь перекинулся на соседние балконы. К настоящему времени пожар ликвидирован. В соседнем доме беспилотник ударил по третьему этажу, в одной из квартир также начался пожар, который оперативно ликвидировали. Выбито большое число окон, посечены фасады в ряде домов. Жителей МКД эвакуировали, им предложено временное размещение, но все предпочли побыть у родных. В Рыльскую ЦРБ доставили семью из четырех человек, среди них дети 13-ти и 16-ти лет. Еще двое женщин и один мужчина получили осколочные ранения и находятся в шоковом состоянии.В Сумской области расширяют зону обязательной эвакуацииВласти Сумской области на фоне продвижения российских войск расширили зону обязательной эвакуации еще на 11 населенных пунктов. Эвакуация проводится из таких населенных пунктов: Горобовка (Речковская сельская община); Штановка, Вороновка, Янченки (Белопольская городская община); Цымбаловка, Шкуратовка (Ворожбянская городская община); Кровное, Николаевка, Рудновка, Спасское, Капитановка (Николаевская сельская община).Освободили еще два села в Сумской области и ДНРРоссийские войска освободили населенный пункт Водолаги в Сумской области и Новополь в ДНР."Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий освободили населенный пункт Водолаги Сумской области. Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили населенный пункт Новополь Донецкой Народной Республики", – сказано в сообщении минобороны РФ.Падение самолета на жилой дом в ФРГДва человека погибли в результате падения спортивного легкомоторного самолета на жилой дом в городе Коршенброхе на западе Германии в субботу."Спортивный самолет в субботу, 31 мая, упал в (районе Коршенброха – ред.) Кляйненброхе… Падение произошло около 12.30 (13.30 мск – ред.). По последним данным, два человека погибли", - говорится газете Neuss-Grevenbroicher Zeitung (NGZ).Крупнейший с начала года солнечный выбросСильная солнечная вспышка, зафиксированная в ночь на 31 мая, привела к крупнейшему с начала года выбросу корональной массы в сторону Земли.По словам ученого, эта область находится практически в центре солнечного диска, строго на линии Солнце – Земля. Такое расположение исключает вероятность того, что поток плазмы может пройти мимо нашей планеты.Хотя мощность выброса уступает вспышкам мая прошлого года, которые привели к геомагнитным бурям максимального уровня G5, текущая активность может вызвать бури уровня G4 – предпоследняя ступень по шкале.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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