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На Землю обрушился крупнейший с начала года солнечный выброс - РИА Новости Крым, 31.05.2025
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На Землю обрушился крупнейший с начала года солнечный выброс
На Землю обрушился крупнейший с начала года солнечный выброс - РИА Новости Крым, 31.05.2025
На Землю обрушился крупнейший с начала года солнечный выброс
Сильная солнечная вспышка, зафиксированная в ночь на 31 мая, привела к крупнейшему с начала года выбросу корональной массы в сторону Земли. Об этом сообщает РИА РИА Новости Крым, 31.05.2025
2025-05-31T11:47
2025-05-31T11:47
магнитные бури
солнце
земля
природа
вспышки на солнце
астрономия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Сильная солнечная вспышка, зафиксированная в ночь на 31 мая, привела к крупнейшему с начала года выбросу корональной массы в сторону Земли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергея Богачева.По словам ученого, эта область находится практически в центре солнечного диска, строго на линии Солнце – Земля. Такое расположение исключает вероятность того, что поток плазмы может пройти мимо нашей планеты.Хотя мощность выброса уступает вспышкам мая прошлого года, которые привели к геомагнитным бурям максимального уровня G5, текущая активность может вызвать бури уровня G4 – предпоследняя ступень по шкале."Предварительно, может привести к самой крупной серии магнитных бурь этого года", – подчеркнул Богачев.Кроме того, расчеты показывают очень высокую скорость солнечной плазмы. Ученые ожидают ее прибытие к Земле 1 июня поздно вечером по московскому времени, однако точное время и прогноз геомагнитной активности будут уточняться.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Птица над Солнцем: ученые зафиксировали объект больше ЗемлиВспышки на Солнце: ученые объяснили резкий рост числа магнитных бурьМагнитные бури: как пережить – совет эксперта
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магнитные бури, солнце, земля, природа, вспышки на солнце, астрономия, новости
На Землю обрушился крупнейший с начала года солнечный выброс

К Земле идут сильные магнитные бури из-за крупнейшего с начала года солнечного выброса

11:47 31.05.2025
 
© Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения(ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)Выброс солнечного вещества из активной области
Выброс солнечного вещества из активной области
© Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения(ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Сильная солнечная вспышка, зафиксированная в ночь на 31 мая, привела к крупнейшему с начала года выбросу корональной массы в сторону Земли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергея Богачева.

"Крупнейший в этом году выброс массы, направленный точно в сторону Земли, был зарегистрирован сегодня ночью на Солнце совокупностью космических средств слежения. Событие стало результатом сильной солнечной вспышки уровня M8.2, произошедшей в 03:05 по московскому времени в активной области № 4100", – отметил он.

По словам ученого, эта область находится практически в центре солнечного диска, строго на линии Солнце – Земля. Такое расположение исключает вероятность того, что поток плазмы может пройти мимо нашей планеты.
Хотя мощность выброса уступает вспышкам мая прошлого года, которые привели к геомагнитным бурям максимального уровня G5, текущая активность может вызвать бури уровня G4 – предпоследняя ступень по шкале.
"Предварительно, может привести к самой крупной серии магнитных бурь этого года", – подчеркнул Богачев.
Кроме того, расчеты показывают очень высокую скорость солнечной плазмы. Ученые ожидают ее прибытие к Земле 1 июня поздно вечером по московскому времени, однако точное время и прогноз геомагнитной активности будут уточняться.
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