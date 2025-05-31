https://crimea.ria.ru/20250531/na-zemlyu-obrushilsya-krupneyshiy-s-nachala-goda-solnechnyy-vybros-1146842639.html

На Землю обрушился крупнейший с начала года солнечный выброс

На Землю обрушился крупнейший с начала года солнечный выброс - РИА Новости Крым, 31.05.2025

На Землю обрушился крупнейший с начала года солнечный выброс

Сильная солнечная вспышка, зафиксированная в ночь на 31 мая, привела к крупнейшему с начала года выбросу корональной массы в сторону Земли. Об этом сообщает РИА РИА Новости Крым, 31.05.2025

2025-05-31T11:47

2025-05-31T11:47

2025-05-31T11:47

магнитные бури

солнце

земля

природа

вспышки на солнце

астрономия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Сильная солнечная вспышка, зафиксированная в ночь на 31 мая, привела к крупнейшему с начала года выбросу корональной массы в сторону Земли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергея Богачева.По словам ученого, эта область находится практически в центре солнечного диска, строго на линии Солнце – Земля. Такое расположение исключает вероятность того, что поток плазмы может пройти мимо нашей планеты.Хотя мощность выброса уступает вспышкам мая прошлого года, которые привели к геомагнитным бурям максимального уровня G5, текущая активность может вызвать бури уровня G4 – предпоследняя ступень по шкале."Предварительно, может привести к самой крупной серии магнитных бурь этого года", – подчеркнул Богачев.Кроме того, расчеты показывают очень высокую скорость солнечной плазмы. Ученые ожидают ее прибытие к Земле 1 июня поздно вечером по московскому времени, однако точное время и прогноз геомагнитной активности будут уточняться.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Птица над Солнцем: ученые зафиксировали объект больше ЗемлиВспышки на Солнце: ученые объяснили резкий рост числа магнитных бурьМагнитные бури: как пережить – совет эксперта

https://crimea.ria.ru/20250523/krymskiy-astronom-otkryt-novuyu-kometu-1146645229.html

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магнитные бури, солнце, земля, природа, вспышки на солнце, астрономия, новости