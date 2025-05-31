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На городской пляж в Керчи с начала лета запустят автобусы

На городской пляж в Керчи с начала лета запустят автобусы - РИА Новости Крым, 31.05.2025

На городской пляж в Керчи с начала лета запустят автобусы

В Керчи с начала летнего сезона запустят общественный транспорт в сторону городского пляжа. Об этом свидетельствует расписание движения автобусов, которое... РИА Новости Крым, 31.05.2025

2025-05-31T10:10

2025-05-31T10:10

2025-05-31T10:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. В Керчи с начала летнего сезона запустят общественный транспорт в сторону городского пляжа. Об этом свидетельствует расписание движения автобусов, которое опубликовано на сайте городской администрации.С 1 июня в городе-герое на городской пляж будут ходить три маршрута:№5 "Автовокзал – Аршинцево – Горпляж",№20 "Ульяновых – Аршинцево – Горпляж"№41 "КМЗ – Аршинцево – Горпляж"Ранее глава городской администрации Олег Каторгин сообщал, что летом в Керчи будут открыты два пляжа. Это пляж "Молодежный" на улице Московской и городской пляж в районе Аршинцевской косы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым из Новороссии и Донбасса запускают новые автобусные маршрутыВ Балаклаве временно изменится маршрут автобуса № 27Автобусы в приоритете: что изменится на дорогах Симферополя

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, керчь, морской транспорт, общественный транспорт, крым, новости крыма