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Козырь Вучичу: эксперт о заявлении СВР о боеприпасах из Сербии для Киева

Козырь Вучичу: эксперт о заявлении СВР о боеприпасах из Сербии для Киева - РИА Новости Крым, 31.05.2025

Козырь Вучичу: эксперт о заявлении СВР о боеприпасах из Сербии для Киева

Заявление Службы внешней разведки России о том, что военно-промышленный комплекс Сербии продолжает поставлять боеприпасы киевскому режиму, дает козырь сербскому РИА Новости Крым, 31.05.2025

2025-05-31T08:28

2025-05-31T08:28

2025-05-31T06:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Заявление Службы внешней разведки России о том, что военно-промышленный комплекс Сербии продолжает поставлять боеприпасы киевскому режиму, дает козырь сербскому президенту Александру Вучичу, чтобы начать политические чистки и купировать прозападные группы влияния на страну. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор Таврического информационно-аналитического центра, политолог Александр Бедрицкий.Накануне пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ опубликовало заявление, в котором сообщалось, что военно-промышленный комплекс Сербии, вопреки декларируемому офици­альным Белградом нейтралитету, пытается "выстрелить России в спину", продолжая поставки боеприпасов киевскому режиму.По словам Бедрицкого, этот факт можно объяснить тем, что практически весь бизнес Сербии, которая окружена либо недружественными странами, либо странами Евросоюза, ориентирован на Запад, прежде всего на Германию.Хотя торговля оружием – дело достаточно беспринципное, некоторые представители бизнес-сообщества, охотно идут на него ради прибыли, причем не только в странах откровенно недружественных России, заметил он.Тем не менее в существующих условиях такие заявления, как сделала Служба внешней разведки России – влиятельное и уважаемое ведомство, имеющее доступ к закрытой информации и ее доказательствам, разумеется, не бессмысленны, считает эксперт.По мнению Бедрицкого, связаны они с политическим интересом России дать возможность руководству Сербии купировать действующие в стране прозападные группы влияния.Накануне, 29 мая, президент Сербии Александр Вучич в эфире радио и телевидения Сербии заявил, что поручит не выполнять договоры о поставках оружия в случае сомнений в его конечном получателе.Ранее президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил, что считает начатую Россией специальную военную операцию на Украине абсолютно оправданной. Вместе с президентом Сербии Александром Вучичем он принимал участие в торжествах в Москве 9 мая по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.Сербия рассматривает присоединение к БРИКС как альтернативу ЕвросоюзуГлавные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин встретился с Вучичем: что обсудили президенты России и Сербии "Возрождается евронацизм": в МИД России оценили угрозы Сербии от ЕС Укрепление военных связей между Венгрией и Сербией – сигнал для России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, мнения, александр вучич, александр бедрицкий, политика, сербия, украина, оружие, служба внешней разведки (свр)