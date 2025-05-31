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Козырь Вучичу: эксперт о заявлении СВР о боеприпасах из Сербии для Киева - РИА Новости Крым, 31.05.2025
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Козырь Вучичу: эксперт о заявлении СВР о боеприпасах из Сербии для Киева
Козырь Вучичу: эксперт о заявлении СВР о боеприпасах из Сербии для Киева - РИА Новости Крым, 31.05.2025
Козырь Вучичу: эксперт о заявлении СВР о боеприпасах из Сербии для Киева
Заявление Службы внешней разведки России о том, что военно-промышленный комплекс Сербии продолжает поставлять боеприпасы киевскому режиму, дает козырь сербскому РИА Новости Крым, 31.05.2025
2025-05-31T08:28
2025-05-31T06:42
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мнения
александр вучич
александр бедрицкий
политика
сербия
украина
оружие
служба внешней разведки (свр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Заявление Службы внешней разведки России о том, что военно-промышленный комплекс Сербии продолжает поставлять боеприпасы киевскому режиму, дает козырь сербскому президенту Александру Вучичу, чтобы начать политические чистки и купировать прозападные группы влияния на страну. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор Таврического информационно-аналитического центра, политолог Александр Бедрицкий.Накануне пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ опубликовало заявление, в котором сообщалось, что военно-промышленный комплекс Сербии, вопреки декларируемому офици­альным Белградом нейтралитету, пытается "выстрелить России в спину", продолжая поставки боеприпасов киевскому режиму.По словам Бедрицкого, этот факт можно объяснить тем, что практически весь бизнес Сербии, которая окружена либо недружественными странами, либо странами Евросоюза, ориентирован на Запад, прежде всего на Германию.Хотя торговля оружием – дело достаточно беспринципное, некоторые представители бизнес-сообщества, охотно идут на него ради прибыли, причем не только в странах откровенно недружественных России, заметил он.Тем не менее в существующих условиях такие заявления, как сделала Служба внешней разведки России – влиятельное и уважаемое ведомство, имеющее доступ к закрытой информации и ее доказательствам, разумеется, не бессмысленны, считает эксперт.По мнению Бедрицкого, связаны они с политическим интересом России дать возможность руководству Сербии купировать действующие в стране прозападные группы влияния.Накануне, 29 мая, президент Сербии Александр Вучич в эфире радио и телевидения Сербии заявил, что поручит не выполнять договоры о поставках оружия в случае сомнений в его конечном получателе.Ранее президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил, что считает начатую Россией специальную военную операцию на Украине абсолютно оправданной. Вместе с президентом Сербии Александром Вучичем он принимал участие в торжествах в Москве 9 мая по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.Сербия рассматривает присоединение к БРИКС как альтернативу ЕвросоюзуГлавные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин встретился с Вучичем: что обсудили президенты России и Сербии "Возрождается евронацизм": в МИД России оценили угрозы Сербии от ЕС Укрепление военных связей между Венгрией и Сербией – сигнал для России
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новости, мнения, александр вучич, александр бедрицкий, политика, сербия, украина, оружие, служба внешней разведки (свр)
Козырь Вучичу: эксперт о заявлении СВР о боеприпасах из Сербии для Киева

Заявление СВР РФ о боеприпасах из Сербии для Киева даст старт политическим чисткам: мнение

08:28 31.05.2025
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанк"Сербский марш" в поддержку территориальной целостности Сербии
Сербский марш в поддержку территориальной целостности Сербии - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Заявление Службы внешней разведки России о том, что военно-промышленный комплекс Сербии продолжает поставлять боеприпасы киевскому режиму, дает козырь сербскому президенту Александру Вучичу, чтобы начать политические чистки и купировать прозападные группы влияния на страну. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор Таврического информационно-аналитического центра, политолог Александр Бедрицкий.
Накануне пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ опубликовало заявление, в котором сообщалось, что военно-промышленный комплекс Сербии, вопреки декларируемому офици­альным Белградом нейтралитету, пытается "выстрелить России в спину", продолжая поставки боеприпасов киевскому режиму.
По словам Бедрицкого, этот факт можно объяснить тем, что практически весь бизнес Сербии, которая окружена либо недружественными странами, либо странами Евросоюза, ориентирован на Запад, прежде всего на Германию.
"И есть братья-сербы, есть сербское руководство, а есть руководство вот этих заводов. Рабочие, которые производят либо патроны, либо снаряды едва ли знают, куда это все потом поступает – все решается на уровне руководства", – сказал Бедрицкий.
Хотя торговля оружием – дело достаточно беспринципное, некоторые представители бизнес-сообщества, охотно идут на него ради прибыли, причем не только в странах откровенно недружественных России, заметил он.
Тем не менее в существующих условиях такие заявления, как сделала Служба внешней разведки России – влиятельное и уважаемое ведомство, имеющее доступ к закрытой информации и ее доказательствам, разумеется, не бессмысленны, считает эксперт.
По мнению Бедрицкого, связаны они с политическим интересом России дать возможность руководству Сербии купировать действующие в стране прозападные группы влияния.

"То есть дать козырь Вучичу для того, чтобы начать политические чистки, такой козырь может сыграть очень серьезную роль, как мне кажется", – сказал эксперт.

Накануне, 29 мая, президент Сербии Александр Вучич в эфире радио и телевидения Сербии заявил, что поручит не выполнять договоры о поставках оружия в случае сомнений в его конечном получателе.
"Я дам поручение и предупреждение, что, если есть подозрение и сомнение в том, что происходит злоупотребление так называемого end user (конечный пользователь – ред.) и отправка в зону конфликта, и мы это узнаем, чтобы такие договоры не реализовывались", – пообещал Вучич.
Ранее президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил, что считает начатую Россией специальную военную операцию на Украине абсолютно оправданной. Вместе с президентом Сербии Александром Вучичем он принимал участие в торжествах в Москве 9 мая по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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Радио "Спутник в Крыму"НовостиМненияАлександр ВучичАлександр БедрицкийПолитикаСербияУкраинаОружиеСлужба внешней разведки (СВР)
 
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