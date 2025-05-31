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Как идет строительство очистных сооружений в Севастополе - РИА Новости Крым, 31.05.2025
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Как идет строительство очистных сооружений в Севастополе
Как идет строительство очистных сооружений в Севастополе - РИА Новости Крым, 31.05.2025
Как идет строительство очистных сооружений в Севастополе
Готовность ключевых элементов очистных сооружений "Южные" в Севастополе превышает 90%. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в ходе инспекции... РИА Новости Крым, 31.05.2025
2025-05-31T14:55
2025-05-31T14:11
севастополь
михаил развожаев
ирек файзуллин
новости севастополя
канализационные очистные сооружения «южные»
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Готовность ключевых элементов очистных сооружений "Южные" в Севастополе превышает 90%. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в ходе инспекции совместно с главой Минстроя России Иреком Файзуллиным.По словам Развожаева, уже завершено строительство глубоководного выпуска, выполнены гидроиспытания первичных радиальных отстойников, готовы приемная камера, насосная станция сырого осадка и песколовка. Оборудование для отстойников изготовлено и будет доставлено в ближайшие два месяца.Инспекция также посетила новые социальные объекты города. В их числе – многофункциональный культурный центр "Бухта Казачья", которая открылась 7 мая. Здесь уже начались занятия в кружках, рассчитанных на 800 бюджетных мест. Дети могут обучаться танцам, живописи, судомоделированию, журналистике и другим направлениям. Посетили и музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес".Ранее Развожаев проверил ход строительства больницы скорой помощи. Там уже завершены монолитные работы. На корпусах онкодиспансера сейчас ведутся работы по армированию вертикальных конструкций, монтажу опалубки и кладке наружных стен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе появится акватермальный комплексИсполнение бюджета Севастополя: на соцполитику направлено почти 12 млрдВ Севастополе за год отремонтируют около 6 км ранее неучтенных дорог
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, ирек файзуллин, новости севастополя, канализационные очистные сооружения «южные»
Как идет строительство очистных сооружений в Севастополе

Готовность очистных сооружений "Южные" в Севастополе составляет больше 90%

14:55 31.05.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевСтроительство КОС "Южные"
Строительство КОС Южные
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Готовность ключевых элементов очистных сооружений "Южные" в Севастополе превышает 90%. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в ходе инспекции совместно с главой Минстроя России Иреком Файзуллиным.
По словам Развожаева, уже завершено строительство глубоководного выпуска, выполнены гидроиспытания первичных радиальных отстойников, готовы приемная камера, насосная станция сырого осадка и песколовка. Оборудование для отстойников изготовлено и будет доставлено в ближайшие два месяца.
© Telegram Михаил РазвожаевСтроительство КОС "Южные"
Строительство КОС Южные
© Telegram Михаил Развожаев
Строительство КОС "Южные"
"Выполняются работы по двум аэротенкам, планируем завершить их за три месяца. На стройплощадке сейчас работают 220 человек и 28 единиц техники. Отставаний по графику нет", – отметил Развожаев.
Инспекция также посетила новые социальные объекты города. В их числе – многофункциональный культурный центр "Бухта Казачья", которая открылась 7 мая. Здесь уже начались занятия в кружках, рассчитанных на 800 бюджетных мест. Дети могут обучаться танцам, живописи, судомоделированию, журналистике и другим направлениям. Посетили и музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес".

"Этому объекту нет еще и года, а он уже стал масштабной культурной и духовно-просветительской точкой притяжения: буквально накануне мы завершили здесь кинофорум "Золотой Витязь", на прошлой неделе здесь прошел Большой фестиваль искусств", – поделился губернатор города-героя.

Ранее Развожаев проверил ход строительства больницы скорой помощи. Там уже завершены монолитные работы. На корпусах онкодиспансера сейчас ведутся работы по армированию вертикальных конструкций, монтажу опалубки и кладке наружных стен.
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СевастопольМихаил РазвожаевИрек ФайзуллинНовости СевастополяКанализационные очистные сооружения «Южные»
 
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