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Как идет строительство очистных сооружений в Севастополе

Как идет строительство очистных сооружений в Севастополе - РИА Новости Крым, 31.05.2025

Как идет строительство очистных сооружений в Севастополе

Готовность ключевых элементов очистных сооружений "Южные" в Севастополе превышает 90%. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в ходе инспекции... РИА Новости Крым, 31.05.2025

2025-05-31T14:55

2025-05-31T14:55

2025-05-31T14:11

севастополь

михаил развожаев

ирек файзуллин

новости севастополя

канализационные очистные сооружения «южные»

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Готовность ключевых элементов очистных сооружений "Южные" в Севастополе превышает 90%. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в ходе инспекции совместно с главой Минстроя России Иреком Файзуллиным.По словам Развожаева, уже завершено строительство глубоководного выпуска, выполнены гидроиспытания первичных радиальных отстойников, готовы приемная камера, насосная станция сырого осадка и песколовка. Оборудование для отстойников изготовлено и будет доставлено в ближайшие два месяца.Инспекция также посетила новые социальные объекты города. В их числе – многофункциональный культурный центр "Бухта Казачья", которая открылась 7 мая. Здесь уже начались занятия в кружках, рассчитанных на 800 бюджетных мест. Дети могут обучаться танцам, живописи, судомоделированию, журналистике и другим направлениям. Посетили и музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес".Ранее Развожаев проверил ход строительства больницы скорой помощи. Там уже завершены монолитные работы. На корпусах онкодиспансера сейчас ведутся работы по армированию вертикальных конструкций, монтажу опалубки и кладке наружных стен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе появится акватермальный комплексИсполнение бюджета Севастополя: на соцполитику направлено почти 12 млрдВ Севастополе за год отремонтируют около 6 км ранее неучтенных дорог

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, ирек файзуллин, новости севастополя, канализационные очистные сооружения «южные»