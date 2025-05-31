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Грозы с градом и шквальным ветром обрушатся на Крым - РИА Новости Крым, 31.05.2025
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Грозы с градом и шквальным ветром обрушатся на Крым
Грозы с градом и шквальным ветром обрушатся на Крым - РИА Новости Крым, 31.05.2025
Грозы с градом и шквальным ветром обрушатся на Крым
Сильные ливни, грозы с градом и шквальным ветром ожидаются в Крыму во второй половине дня и вечером в субботу, 31 мая. Объявлено штормовое предупреждение,... РИА Новости Крым, 31.05.2025
2025-05-31T14:02
2025-05-31T14:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Сильные ливни, грозы с градом и шквальным ветром ожидаются в Крыму во второй половине дня и вечером в субботу, 31 мая. Объявлено штормовое предупреждение, сообщили в крымском главке МЧС России.Спасатели напоминают, что в данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.Также существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укреплённых конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи, предупреждают в МЧС. Есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности:не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций;ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших.Также в МЧС посоветовали проживающим в непосредственной близости от водных объектов и в районах пересохших русел принять меры по сохранности имущества, а водителям автотранспортных средств быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.Особое внимание при непогоде следует уделить безопасности детей и пожилых людей, подчеркнули в МЧС.И напомнили, что в случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номерам:112 – единый телефон спасения;01 или 101 – с мобильных телефонов;(3652) 55-09-04 – телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Грозы с градом и шквальным ветром обрушатся на Крым

На Крым обрушатся грозы с градом и шквальным ветром

14:02 31.05.2025 (обновлено: 14:11 31.05.2025)
 
© Фото: Telegram-канал Сочи официальныйГроза над морем
Гроза над морем
© Фото: Telegram-канал Сочи официальный
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Сильные ливни, грозы с градом и шквальным ветром ожидаются в Крыму во второй половине дня и вечером в субботу, 31 мая. Объявлено штормовое предупреждение, сообщили в крымском главке МЧС России.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня и вечером 31 мая в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с", – сказано в сообщении.

Спасатели напоминают, что в данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.
Также существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укреплённых конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи, предупреждают в МЧС. Есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.
Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности:
не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;
уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций;
ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших.
Также в МЧС посоветовали проживающим в непосредственной близости от водных объектов и в районах пересохших русел принять меры по сохранности имущества, а водителям автотранспортных средств быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.
Особое внимание при непогоде следует уделить безопасности детей и пожилых людей, подчеркнули в МЧС.
И напомнили, что в случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номерам:
112 – единый телефон спасения;
01 или 101 – с мобильных телефонов;
(3652) 55-09-04 – телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.
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