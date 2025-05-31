https://crimea.ria.ru/20250531/chto-dumayut-na-ukraine-po-povodu-vozvrata-kryma--mnenie-1146781457.html

Что думают на Украине по поводу "возврата" Крыма – мнение

Что думают на Украине по поводу "возврата" Крыма – мнение - РИА Новости Крым, 31.05.2025

Что думают на Украине по поводу "возврата" Крыма – мнение

О "возврате" Крыма сегодня на Украине не мечтают даже самые фанатично настроенные националисты. Такое мнение РИА Новости Крым высказала общественный деятель и... РИА Новости Крым, 31.05.2025

2025-05-31T19:45

2025-05-31T19:45

2025-05-31T19:45

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СИМФЕРОПОЛЬ 31 мая – РИА Новости Крым. О "возврате" Крыма сегодня на Украине не мечтают даже самые фанатично настроенные националисты. Такое мнение РИА Новости Крым высказала общественный деятель и журналист Татьяна Поп.При этом обычных украинцев, по словам Татьяны Поп, заботят более приземленные вещи: справиться с падением доходов, ростом цен и нищетой, сохранить себя и близких, которых, "как бездомных собак, запихивают в "бусики" и отправляют на смерть".Кроме того, многие украинцы переживают и надеются, что украинские силы ПВО при попытке сбить очередной дрон не попадут ракетой по их дому, отметила общественника.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина была готова отдать Крым России в 1991 году – АзаровОткажется ли Зеленский от претензий на Крым и новые регионы – мнениеГолоса и власть – Мединский объяснил причины передачи Крыма Украине

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, крым, новости крыма, украина, общество, политика