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Что думают на Украине по поводу "возврата" Крыма – мнение - РИА Новости Крым, 31.05.2025
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Что думают на Украине по поводу "возврата" Крыма – мнение
Что думают на Украине по поводу "возврата" Крыма – мнение - РИА Новости Крым, 31.05.2025
Что думают на Украине по поводу "возврата" Крыма – мнение
О "возврате" Крыма сегодня на Украине не мечтают даже самые фанатично настроенные националисты. Такое мнение РИА Новости Крым высказала общественный деятель и... РИА Новости Крым, 31.05.2025
2025-05-31T19:45
2025-05-31T19:45
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СИМФЕРОПОЛЬ 31 мая – РИА Новости Крым. О "возврате" Крыма сегодня на Украине не мечтают даже самые фанатично настроенные националисты. Такое мнение РИА Новости Крым высказала общественный деятель и журналист Татьяна Поп.При этом обычных украинцев, по словам Татьяны Поп, заботят более приземленные вещи: справиться с падением доходов, ростом цен и нищетой, сохранить себя и близких, которых, "как бездомных собак, запихивают в "бусики" и отправляют на смерть".Кроме того, многие украинцы переживают и надеются, что украинские силы ПВО при попытке сбить очередной дрон не попадут ракетой по их дому, отметила общественника.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина была готова отдать Крым России в 1991 году – АзаровОткажется ли Зеленский от претензий на Крым и новые регионы – мнениеГолоса и власть – Мединский объяснил причины передачи Крыма Украине
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РИА Новости Крым
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мнения, крым, новости крыма, украина, общество, политика
Что думают на Украине по поводу "возврата" Крыма – мнение

О "возврате" Крыма не мечтают даже самые отпетые националисты на Украине – общественница

19:45 31.05.2025
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаг России и трезубец герба Украины. Архивное фото
Флаг России и трезубец герба Украины. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ 31 мая – РИА Новости Крым. О "возврате" Крыма сегодня на Украине не мечтают даже самые фанатично настроенные националисты. Такое мнение РИА Новости Крым высказала общественный деятель и журналист Татьяна Поп.
"Как мне кажется, всерьез о возврате Крыма там уже не мечтают даже фанатичные националисты. Все понимают, что это невозможно. На публику, конечно, они еще фантазируют, но всерьез, конечно, нет", - сказала она.
При этом обычных украинцев, по словам Татьяны Поп, заботят более приземленные вещи: справиться с падением доходов, ростом цен и нищетой, сохранить себя и близких, которых, "как бездомных собак, запихивают в "бусики" и отправляют на смерть".
Кроме того, многие украинцы переживают и надеются, что украинские силы ПВО при попытке сбить очередной дрон не попадут ракетой по их дому, отметила общественника.
"Ведь там (на Украине – ред.) уже совсем не жизнь, там просто выживание. Конечно, пропаганда на Украине здорово сработала в 2022 году. Тогда был и всплеск патриотизма, и обилие добровольцев, и общий настрой на "перемогу" (победу – ред.). Сейчас, насколько я могу судить, всего этого в широких массах однозначно уже нет", – подытожила она.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
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