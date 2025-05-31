https://crimea.ria.ru/20250531/chislo-ranenykh-iz-za-udara-vsu-po-kurskoy-oblasti-vyroslo-do-14-chelovek-1146841787.html

Число раненых из-за удара ВСУ по Курской области выросло до 14 человек

Число раненых из-за удара ВСУ по Курской области выросло до 14 человек - РИА Новости Крым, 31.05.2025

Число раненых из-за удара ВСУ по Курской области выросло до 14 человек

Число пострадавших из-за атаки на Льговский и Рыльский районы Курской области возросло до 14 человек. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр... РИА Новости Крым, 31.05.2025

2025-05-31T10:33

2025-05-31T10:33

2025-05-31T10:57

александр хинштейн

новости

курская область

рыльск

льгов

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1f/1146841910_0:398:859:881_1920x0_80_0_0_af47eba5887f8bed6da1732ec3007b75.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Число пострадавших из-за атаки на Льговский и Рыльский районы Курской области возросло до 14 человек. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.В ночь на субботу в Рыльске Курской области украинские беспилотники ударили по жилым домам.Из числа пострадавших в Рыльске шесть человек в состоянии средней степени тяжести, среди которых и двое несовершеннолетних детей, один мужчина в тяжелом состоянии. Все сейчас находятся в Курской областной больнице.Сегодня рано утром ВСУ атаковали территорию агрофирмы в Рыльском районе. Возник пожар.Из-за удара в соседнем многоквартирном доме выбиты и повреждены окна, входная дверь, кровля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250531/v-rylske-kurskoy-oblasti-bpla-udarili-po-zhilym-domam--raneny-7-chelovek-1146839916.html

курская область

рыльск

льгов

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр хинштейн, новости, курская область, рыльск, льгов, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу