https://crimea.ria.ru/20250531/chislo-ranenykh-iz-za-udara-vsu-po-kurskoy-oblasti-vyroslo-do-14-chelovek-1146841787.html
Число раненых из-за удара ВСУ по Курской области выросло до 14 человек
Число раненых из-за удара ВСУ по Курской области выросло до 14 человек - РИА Новости Крым, 31.05.2025
Число раненых из-за удара ВСУ по Курской области выросло до 14 человек
Число пострадавших из-за атаки на Льговский и Рыльский районы Курской области возросло до 14 человек. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр... РИА Новости Крым, 31.05.2025
2025-05-31T10:33
2025-05-31T10:33
2025-05-31T10:57
александр хинштейн
новости
курская область
рыльск
льгов
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Число пострадавших из-за атаки на Льговский и Рыльский районы Курской области возросло до 14 человек. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.В ночь на субботу в Рыльске Курской области украинские беспилотники ударили по жилым домам.Из числа пострадавших в Рыльске шесть человек в состоянии средней степени тяжести, среди которых и двое несовершеннолетних детей, один мужчина в тяжелом состоянии. Все сейчас находятся в Курской областной больнице.Сегодня рано утром ВСУ атаковали территорию агрофирмы в Рыльском районе. Возник пожар.Из-за удара в соседнем многоквартирном доме выбиты и повреждены окна, входная дверь, кровля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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александр хинштейн, новости, курская область, рыльск, льгов, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу
Число раненых из-за удара ВСУ по Курской области выросло до 14 человек
Число раненых из-за удара ВСУ по Курской области выросло до 14 человек – Хинштейн
10:33 31.05.2025 (обновлено: 10:57 31.05.2025)