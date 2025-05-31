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Число раненых из-за удара ВСУ по Курской области выросло до 14 человек - РИА Новости Крым, 31.05.2025
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Число раненых из-за удара ВСУ по Курской области выросло до 14 человек
Число раненых из-за удара ВСУ по Курской области выросло до 14 человек - РИА Новости Крым, 31.05.2025
Число раненых из-за удара ВСУ по Курской области выросло до 14 человек
Число пострадавших из-за атаки на Льговский и Рыльский районы Курской области возросло до 14 человек. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр... РИА Новости Крым, 31.05.2025
2025-05-31T10:33
2025-05-31T10:57
александр хинштейн
новости
курская область
рыльск
льгов
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Число пострадавших из-за атаки на Льговский и Рыльский районы Курской области возросло до 14 человек. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.В ночь на субботу в Рыльске Курской области украинские беспилотники ударили по жилым домам.Из числа пострадавших в Рыльске шесть человек в состоянии средней степени тяжести, среди которых и двое несовершеннолетних детей, один мужчина в тяжелом состоянии. Все сейчас находятся в Курской областной больнице.Сегодня рано утром ВСУ атаковали территорию агрофирмы в Рыльском районе. Возник пожар.Из-за удара в соседнем многоквартирном доме выбиты и повреждены окна, входная дверь, кровля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250531/v-rylske-kurskoy-oblasti-bpla-udarili-po-zhilym-domam--raneny-7-chelovek-1146839916.html
курская область
рыльск
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александр хинштейн, новости, курская область, рыльск, льгов, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу
Число раненых из-за удара ВСУ по Курской области выросло до 14 человек

Число раненых из-за удара ВСУ по Курской области выросло до 14 человек – Хинштейн

10:33 31.05.2025 (обновлено: 10:57 31.05.2025)
 
© Telegram Александр ХинштейнОбстрел ВСУ Курской области
Обстрел ВСУ Курской области
© Telegram Александр Хинштейн
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Число пострадавших из-за атаки на Льговский и Рыльский районы Курской области возросло до 14 человек. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
В ночь на субботу в Рыльске Курской области украинские беспилотники ударили по жилым домам.
"В Льговском районе из-за ночной атаки пострадали еще двое детей: у них минно-взрывная травма, состояние средней степени тяжести. Сейчас они находятся под присмотром врачей", – сообщил Хинштейн.
Из числа пострадавших в Рыльске шесть человек в состоянии средней степени тяжести, среди которых и двое несовершеннолетних детей, один мужчина в тяжелом состоянии. Все сейчас находятся в Курской областной больнице.
Сегодня рано утром ВСУ атаковали территорию агрофирмы в Рыльском районе. Возник пожар.
Из-за удара в соседнем многоквартирном доме выбиты и повреждены окна, входная дверь, кровля.
"Легкие ранения получили два жильца дома. Медицинская помощь оказана на месте. Позже планируют приехать в Рыльскую ЦРБ на дообследование", – сообщил Хинштейн.
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В Рыльске Курской области беспилотники ударили по жилым домам
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Александр ХинштейнНовостиКурская областьРыльскЛьговБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУ
 
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