https://crimea.ria.ru/20250531/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-posledniy-den-vesny-1146817319.html

Чего ждать от погоды в Крыму в последний день весны

Чего ждать от погоды в Крыму в последний день весны - РИА Новости Крым, 31.05.2025

Чего ждать от погоды в Крыму в последний день весны

В пятницу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Ночью без осадков, в дневные часы местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ночью и утром в... РИА Новости Крым, 31.05.2025

2025-05-31T00:01

2025-05-31T00:01

2025-05-31T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Ночью без осадков, в дневные часы местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +21...23.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью, утром туман. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +21...23 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, днем дождь с грозой. В ночные часы столбики термометров покажут от +12 до +16 градусов, днем +23...+25.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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судак

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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