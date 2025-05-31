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Чего ждать от погоды в Крыму в последний день весны
Чего ждать от погоды в Крыму в последний день весны - РИА Новости Крым, 31.05.2025
Чего ждать от погоды в Крыму в последний день весны
В пятницу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Ночью без осадков, в дневные часы местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ночью и утром в... РИА Новости Крым, 31.05.2025
2025-05-31T00:01
2025-05-31T00:01
2025-05-31T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Ночью без осадков, в дневные часы местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +21...23.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью, утром туман. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +21...23 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, днем дождь с грозой. В ночные часы столбики термометров покажут от +12 до +16 градусов, днем +23...+25.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Чего ждать от погоды в Крыму в последний день весны
Погода в Крыму 31 мая
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Ночью без осадков, в дневные часы местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13…19; днем +23…26, в горах +16…20", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +21...23.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью, утром туман. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +21...23 градуса.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, днем дождь с грозой. В ночные часы столбики термометров покажут от +12 до +16 градусов, днем +23...+25.
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