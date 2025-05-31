https://crimea.ria.ru/20250531/borba-s-kibermoshennikami-i-povyshenie-pensiy-novoe-v-zakonakh-s-iyunya-1146813063.html

Борьба с кибермошенниками и повышение пенсий: новое в законах с июня

Борьба с кибермошенниками и повышение пенсий: новое в законах с июня - РИА Новости Крым, 31.05.2025

Борьба с кибермошенниками и повышение пенсий: новое в законах с июня

В июне вступит в силу комплекс мер, который позволит обезопасить сбережения россиян от посягательств кибермошенников. Кроме того, произойдет повышение пенсий и... РИА Новости Крым, 31.05.2025

2025-05-31T18:12

2025-05-31T18:12

2025-05-31T18:12

закон и право

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россия

пенсия

кибербезопасность

мошенничество

пособия и выплаты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. В июне вступит в силу комплекс мер, который позволит обезопасить сбережения россиян от посягательств кибермошенников. Кроме того, произойдет повышение пенсий и детских выплат для рядка категорий, просроченные и контрафактные лекарства исчезнут из аптек, а граждане ряда стран СНГ смогут въезжать в Россию только по QR-коду. Главные законодательные новшества первого месяца лета – в подборке РИА Новости Крым.Борьба с кибермошенникамиВступает в силу комплекс мер, направленных на борьбу с кибермошенниками. Отныне банкам, операторам связи, владельцам маркетплейсов, госорганам и ряду других субъектов запретят информировать россиян с помощью иностранных мессенджеров.Мобильные операторы больше не будут отправлять СМС-сообщения с одноразовыми паролями и кодами доступа для портала во время звонка абонента. Это поможет предотвратить ситуации, когда граждане оказываются под давлением злоумышленников и раскрывают конфиденциальные данные.Кроме того, заявление о снятии самозапрета на кредиты можно будет подать через Госуслуги только с применением усиленной квалифицированной электронной подписи.Также вводятся лимиты на снятие наличных денег в банкоматах. Банки будут обязаны проверять операций по снятию наличных на предмет признаков мошенничества. При подтверждении подозрений выдача наличных будет ограничена суммой в 50 тысяч рублей на срок до 48 часов. Также будет установлен ежемесячный лимит в 100 тысяч рублей для счетов, которые числятся в базе данных Центробанка как счета, связанные с мошеннической деятельностью.Данные меры направлены на предотвращение краж денег и личных данных россиян.Повышение пенсий и выплат на детейС 1 июня увеличатся выплаты на детей для некоторых семей. Повышение размера выплат связано с ежегодным перерасчетом единого пособия, которое назначается при ухудшении материального положения семьи. Право на индексацию получат семьи с детьми в возрасте до 17 лет (родители, опекуны, усыновители), а также беременные женщины, вставшие на учет в медицинские учреждения на сроке беременности от шести недель.Перерасчет пособия производится в случае ухудшения финансового положения семьи. Размер пособия зависит от среднего дохода семьи и может составлять 50%, 75% или 100% от детского прожиточного минимума в регионе проживания. Если за прошедший год материальное положение семьи ухудшилось, например, из-за потери одним из родителей рабочего места, увеличения числа иждивенцев или других обстоятельств, размер пособия будет увеличен.Запрет на продажу просроченных лекарствС июня в РФ должна заработать система, исключающая возможность продажи фальсифицированных или просроченных лекарств. Новый механизм свяжет существующую систему мониторинга лекарственных препаратов, отслеживающую ввод и вывод медикаментов из оборота, с кассовыми аппаратами аптек. Это позволит в режиме реального времени блокировать продажу лекарств с истекшим сроком годности, запрещенных или контрафактных препаратов.Кроме того, фармацевты перед запуском продаж того или иного медикамента будут обязаны проверять в системе мониторинга его коды идентификации и глобальный идентификационный номер.Противодействие финансированию экстремизмаС 1 июня вступает в силу закон, расширяющий полномочия Росфинмониторинга в области борьбы с финансированием экстремизма. По запросу Росфинмониторинга банки обязаны предоставлять информацию о финансовых операциях граждан и юрлиц, подозреваемых в финансировании экстремизма. Если же кредитная организация препятствует проведению проверок или не выполняет предписания надзорных органов, ей грозит штраф на сумму до 1 млн рублей.Штраф для должностных лиц составит 30-50 тысяч рублей, также их могут дисквалифицировать на два года. Компаниям грозит штраф от 700 тысяч до одного миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Такими же будут наказания за невыполнение предписаний контролирующих ведомств.Кроме того, Росфинмониторинг сможет на 10 дней приостанавливать переводы клиентов в случае подозрений в отмывании денег или финансировании экстремизма.Также расширены основания внесения компаний и физлиц в специальные перечни, в которых фиксируются их связи с экстремизмом.Въезд в страну по QR-кодуС 30 июня Россия вводит новые правила для иностранцев, которым не нужна виза для въезда в страну. С этого дня жителям Армении, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана и других стран, имеющих соответствующие соглашения с РФ, нужно будет перед пересечением границы заранее оформить специальный QR-код. Данная мера является частью государственной стратегии РФ по упорядочиванию миграционных процессов.Поддержка малого и среднего бизнесаС 3 июня упрощается процедура включения субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в единый реестр субъектов МСП и единый реестр получателей поддержки. Закон также позволит субъектам малого и среднего бизнеса в моногородах и особых экономических зонах получить новую помощь от государства, например, льготные кредиты.Совершенствование системы местного самоуправления19 июня вступит в силу закон, обновляющий модель организации и деятельности органов местного самоуправления, уточняющий их компетенция и полномочия. Регионы смогут самостоятельно определить, переходить на одноуровневую систему или сохранить двухуровневую.Одноуровневая система позволяет создать новую систему организации власти на местах, в основе устройства которой будет заложен не территориальный принцип, а принцип привязки к населению. Вместо отдельных администраций городских округов, районов и поселений создается единый орган, который берет на себя полную ответственность за решение всех вопросов местного значения.Двухуровневая система является традиционной и подразумевает функционирование сельских и городских поселений, а также муниципальных районов.Кроме того, согласно принятым поправкам, у регионов появится возможность переходить на одноуровневую систему только частично, а на отдельных своих территориях сохранить двухуровневую.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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закон и право, новости, россия, пенсия, кибербезопасность, мошенничество, пособия и выплаты