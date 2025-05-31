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Без пересадок из Пскова в Крым: стартовал новый маршрут - РИА Новости Крым, 31.05.2025
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Без пересадок из Пскова в Крым: стартовал новый маршрут
Без пересадок из Пскова в Крым: стартовал новый маршрут - РИА Новости Крым, 31.05.2025
Без пересадок из Пскова в Крым: стартовал новый маршрут
С 31 мая запустили вагоны беспересадочного сообщения по маршруту Псков – Евпатория с проходом через Великий Новгород. Об этом сообщили в "Гранд Сервис... РИА Новости Крым, 31.05.2025
2025-05-31T11:11
2025-05-31T11:18
гранд сервис экспресс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. С 31 мая запустили вагоны беспересадочного сообщения по маршруту Псков – Евпатория с проходом через Великий Новгород. Об этом сообщили в "Гранд Сервис Экспресс".Первый состав отправляется из Пскова в 13:18, в Евпаторию он прибудет через два дня – в 13:30. Обратное направление стартует в 17:55 из Евпатории и завершает путь в Пскове также спустя два дня в 19:00.На маршруте будут курсировать купейные и плацкартные вагоны с периодичность 2-3 раза в неделю.Ранее сообщалось, что рассматривается возможность железнодорожного сообщения между Донецком и другими крупными городами России. Технически для этого все готово, но организовать процесс пока не позволяет ситуация с безопасностью.Однако в Крым из воссоединенных регионов России запустили новые маршруты автобусных перевозок. Всего Новороссию и Донбасс свяжут десять новых маршрутов пассажирских автобусных линий. Из них три маршрута регулярных автоперевозок зарегистрированы в ДНР, три – в ЛНР, три – в Херсонской и один – в Запорожской области. Помимо Крыма, автобусы будут курсировать в курортные города Краснодарского края – Ейск и Сочи. А также в Ростов-на-Дону и Москву.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда запустят пассажирские поезда между ДНР и другими регионами РоссииПоезд "Таврия" впервые с 2014 года снова идет в Крым с Курского вокзалаВ Крым из Новороссии и Донбасса запускают новые автобусные маршруты
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гранд сервис экспресс, поезд, крым, крым курортный, новости крыма, отдых в крыму, железная дорога, курортный сезон
Без пересадок из Пскова в Крым: стартовал новый маршрут

В крымских поездах появились беспересадочные вагоны Псков – Евпатория

11:11 31.05.2025 (обновлено: 11:18 31.05.2025)
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"В крымских поездах появились беспересадочные вагоны Псков – Евпатория
В крымских поездах появились беспересадочные вагоны Псков – Евпатория
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. С 31 мая запустили вагоны беспересадочного сообщения по маршруту Псков – Евпатория с проходом через Великий Новгород. Об этом сообщили в "Гранд Сервис Экспресс".
Первый состав отправляется из Пскова в 13:18, в Евпаторию он прибудет через два дня – в 13:30. Обратное направление стартует в 17:55 из Евпатории и завершает путь в Пскове также спустя два дня в 19:00.
"От Евпатории до станции Чудово-Московское вагоны следуют в составе поезда №179/180 "Таврия" сообщением Евпатория – Петербург, от Чудово до Пскова через Великий Новгород – в составе специально назначенного поезда №691/692", – уточняют в компании-перевозчике.
На маршруте будут курсировать купейные и плацкартные вагоны с периодичность 2-3 раза в неделю.
Ранее сообщалось, что рассматривается возможность железнодорожного сообщения между Донецком и другими крупными городами России. Технически для этого все готово, но организовать процесс пока не позволяет ситуация с безопасностью.
Однако в Крым из воссоединенных регионов России запустили новые маршруты автобусных перевозок. Всего Новороссию и Донбасс свяжут десять новых маршрутов пассажирских автобусных линий. Из них три маршрута регулярных автоперевозок зарегистрированы в ДНР, три – в ЛНР, три – в Херсонской и один – в Запорожской области. Помимо Крыма, автобусы будут курсировать в курортные города Краснодарского края – Ейск и Сочи. А также в Ростов-на-Дону и Москву.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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