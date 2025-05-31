https://crimea.ria.ru/20250531/bez-peresadok-iz-pskova-v-krym-startoval-novyy-marshrut-1146842285.html

Без пересадок из Пскова в Крым: стартовал новый маршрут

Без пересадок из Пскова в Крым: стартовал новый маршрут - РИА Новости Крым, 31.05.2025

Без пересадок из Пскова в Крым: стартовал новый маршрут

С 31 мая запустили вагоны беспересадочного сообщения по маршруту Псков – Евпатория с проходом через Великий Новгород. Об этом сообщили в "Гранд Сервис... РИА Новости Крым, 31.05.2025

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. С 31 мая запустили вагоны беспересадочного сообщения по маршруту Псков – Евпатория с проходом через Великий Новгород. Об этом сообщили в "Гранд Сервис Экспресс".Первый состав отправляется из Пскова в 13:18, в Евпаторию он прибудет через два дня – в 13:30. Обратное направление стартует в 17:55 из Евпатории и завершает путь в Пскове также спустя два дня в 19:00.На маршруте будут курсировать купейные и плацкартные вагоны с периодичность 2-3 раза в неделю.Ранее сообщалось, что рассматривается возможность железнодорожного сообщения между Донецком и другими крупными городами России. Технически для этого все готово, но организовать процесс пока не позволяет ситуация с безопасностью.Однако в Крым из воссоединенных регионов России запустили новые маршруты автобусных перевозок. Всего Новороссию и Донбасс свяжут десять новых маршрутов пассажирских автобусных линий. Из них три маршрута регулярных автоперевозок зарегистрированы в ДНР, три – в ЛНР, три – в Херсонской и один – в Запорожской области. Помимо Крыма, автобусы будут курсировать в курортные города Краснодарского края – Ейск и Сочи. А также в Ростов-на-Дону и Москву.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда запустят пассажирские поезда между ДНР и другими регионами РоссииПоезд "Таврия" впервые с 2014 года снова идет в Крым с Курского вокзалаВ Крым из Новороссии и Донбасса запускают новые автобусные маршруты

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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