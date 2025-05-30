https://crimea.ria.ru/20250530/zloumyshlennik-napal-na-sinagogu-sochi-1146838267.html
Злоумышленник напал на синагогу Сочи
Злоумышленник напал на синагогу Сочи - РИА Новости Крым, 30.05.2025
Злоумышленник напал на синагогу Сочи
Злоумышленник с молотком и камнями напал на синагогу Сочи 29 мая во время занятий детского кружка, он задержан, дети и учителя не пострадали, сообщает РИА... РИА Новости Крым, 30.05.2025
2025-05-30T20:21
2025-05-30T20:21
2025-05-30T20:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Злоумышленник с молотком и камнями напал на синагогу Сочи 29 мая во время занятий детского кружка, он задержан, дети и учителя не пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного раввина России Берла Лазара."Примерно в 15.45 29 мая неизвестный мужчина приехал к зданию синагоги на такси. Выйдя из машины, он достал из рюкзака молоток и, угрожая сторожу, попытался проникнуть в здание. В это время в синагоге происходило занятие детского кружка. Неизвестный, несмотря на усилия сторожа, выломал калитку, проник во двор, но, к счастью, не смог попасть в помещение, и находившиеся в здании дети и педагоги не пострадали", - сказал агентству представитель пресс-службы.Он отметил, что до приезда сотрудников правоохранительных органов нападавший закидал здание синагоги камнями."Нападавший не выкрикивал никаких лозунгов, но снимал происходящее на телефон", - добавил представитель пресс-службы.По его словам, злоумышленник был задержан, в случившемся разбираются работники правоохранительных органов.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сочи, происшествия, новости, кубань
Злоумышленник напал на синагогу Сочи
Злоумышленник напал на синагогу Сочи с камнями и молотком
20:21 30.05.2025 (обновлено: 20:22 30.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Злоумышленник с молотком и камнями напал на синагогу Сочи 29 мая во время занятий детского кружка, он задержан, дети и учителя не пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного раввина России Берла Лазара.
"Примерно в 15.45 29 мая неизвестный мужчина приехал к зданию синагоги на такси. Выйдя из машины, он достал из рюкзака молоток и, угрожая сторожу, попытался проникнуть в здание. В это время в синагоге происходило занятие детского кружка. Неизвестный, несмотря на усилия сторожа, выломал калитку, проник во двор, но, к счастью, не смог попасть в помещение, и находившиеся в здании дети и педагоги не пострадали", - сказал агентству представитель пресс-службы.
Он отметил, что до приезда сотрудников правоохранительных органов нападавший закидал здание синагоги камнями.
"Нападавший не выкрикивал никаких лозунгов, но снимал происходящее на телефон", - добавил представитель пресс-службы.
По его словам, злоумышленник был задержан, в случившемся разбираются работники правоохранительных органов.
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