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Зеленский отменил День защиты детей 1 июня - РИА Новости Крым, 30.05.2025
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Зеленский отменил День защиты детей 1 июня
Зеленский отменил День защиты детей 1 июня - РИА Новости Крым, 30.05.2025
Зеленский отменил День защиты детей 1 июня
Глава киевского режима Владимир Зеленский отменил на Украине Международный день защиты детей, который отмечается 1 июня. Такое решение следует из его указа. РИА Новости Крым, 30.05.2025
2025-05-30T11:57
2025-05-30T11:57
украина
владимир зеленский
день защиты детей
в мире
новости
праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский отменил на Украине Международный день защиты детей, который отмечается 1 июня. Такое решение следует из его указа.Согласно документу, теперь Международный день защиты детей на Украине будет отмечаться 20 ноября — как Всемирный день ребенка, который отмечают в Европе.Также Зеленский отменил указ бывшего украинского президента Леонида Кучмы от 30 мая 1998 года № 568/98 "О Дне защиты детей".Международный день защиты детей – один из самых старых международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве.О том, куда в Крыму сходить в Международный день защиты детей - читайте в подборке РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:В офисе Зеленского призвали внушать детям мысль о России как о врагеНенависть к русским – Зеленский назвал свою мотивациюУкраинский актер призвал бить детей по голове за русский язык
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РИА Новости Крым
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украина, владимир зеленский, день защиты детей, в мире, новости, праздники и памятные даты
Зеленский отменил День защиты детей 1 июня

Зеленский заменил на Украине День защиты детей на Всемирный день ребенка - 20 ноября

11:57 30.05.2025
 
© AP Photo Jose Luis MaganaДети играют под украинским флагом
Дети играют под украинским флагом - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© AP Photo Jose Luis Magana
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский отменил на Украине Международный день защиты детей, который отмечается 1 июня. Такое решение следует из его указа.
Согласно документу, теперь Международный день защиты детей на Украине будет отмечаться 20 ноября — как Всемирный день ребенка, который отмечают в Европе.
"С целью утверждения охраны детства как общенационального приоритета Украины, усиления и объединения усилий международного сообщества, направленных на защиту прав и наилучших интересов ребенка, реализации положений Конвенции о правах ребенка постановляю: установить на Украине День защиты детей, который отмечать ежегодно во Всемирный день ребенка - 20 ноября", - говорится в тексте.
Также Зеленский отменил указ бывшего украинского президента Леонида Кучмы от 30 мая 1998 года № 568/98 "О Дне защиты детей".
Международный день защиты детей один из самых старых международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве.
О том, куда в Крыму сходить в Международный день защиты детей - читайте в подборке РИА Новости Крым.
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УкраинаВладимир ЗеленскийДень защиты детейВ миреНовостиПраздники и памятные даты
 
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