https://crimea.ria.ru/20250530/zelenskiy-otmenil-den-zaschity-detey-1-iyunya-1146826191.html

Зеленский отменил День защиты детей 1 июня

Зеленский отменил День защиты детей 1 июня - РИА Новости Крым, 30.05.2025

Зеленский отменил День защиты детей 1 июня

Глава киевского режима Владимир Зеленский отменил на Украине Международный день защиты детей, который отмечается 1 июня. Такое решение следует из его указа. РИА Новости Крым, 30.05.2025

2025-05-30T11:57

2025-05-30T11:57

2025-05-30T11:57

украина

владимир зеленский

день защиты детей

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праздники и памятные даты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский отменил на Украине Международный день защиты детей, который отмечается 1 июня. Такое решение следует из его указа.Согласно документу, теперь Международный день защиты детей на Украине будет отмечаться 20 ноября — как Всемирный день ребенка, который отмечают в Европе.Также Зеленский отменил указ бывшего украинского президента Леонида Кучмы от 30 мая 1998 года № 568/98 "О Дне защиты детей".Международный день защиты детей – один из самых старых международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве.О том, куда в Крыму сходить в Международный день защиты детей - читайте в подборке РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:В офисе Зеленского призвали внушать детям мысль о России как о врагеНенависть к русским – Зеленский назвал свою мотивациюУкраинский актер призвал бить детей по голове за русский язык

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, владимир зеленский, день защиты детей, в мире, новости, праздники и памятные даты