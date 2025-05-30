Зеленский отменил День защиты детей 1 июня
Зеленский заменил на Украине День защиты детей на Всемирный день ребенка - 20 ноября
© AP Photo Jose Luis MaganaДети играют под украинским флагом
© AP Photo Jose Luis Magana
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский отменил на Украине Международный день защиты детей, который отмечается 1 июня. Такое решение следует из его указа.
Согласно документу, теперь Международный день защиты детей на Украине будет отмечаться 20 ноября — как Всемирный день ребенка, который отмечают в Европе.
"С целью утверждения охраны детства как общенационального приоритета Украины, усиления и объединения усилий международного сообщества, направленных на защиту прав и наилучших интересов ребенка, реализации положений Конвенции о правах ребенка постановляю: установить на Украине День защиты детей, который отмечать ежегодно во Всемирный день ребенка - 20 ноября", - говорится в тексте.
Также Зеленский отменил указ бывшего украинского президента Леонида Кучмы от 30 мая 1998 года № 568/98 "О Дне защиты детей".
Международный день защиты детей – один из самых старых международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве.
О том, куда в Крыму сходить в Международный день защиты детей - читайте в подборке РИА Новости Крым.
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