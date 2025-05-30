https://crimea.ria.ru/20250530/za-sbityy-f-16-rossiyskie-voennye-poluchili-15-millionov-rubley-1146823631.html

За сбитый F-16 российские военные получили 15 миллионов рублей

За сбитый F-16 российские военные получили 15 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 30.05.2025

За сбитый F-16 российские военные получили 15 миллионов рублей

Двенадцати российским военнослужащим, который уничтожили американский истребитель F-16 в зоне проведения спецоперации, выплатили 15 миллионов рублей. Об этом... РИА Новости Крым, 30.05.2025

2025-05-30T10:38

2025-05-30T10:38

2025-05-30T10:38

самолеты f-16

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Двенадцати российским военнослужащим, который уничтожили американский истребитель F-16 в зоне проведения спецоперации, выплатили 15 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости.13 апреля в Минобороны РФ сообщили, что силы и средства противовоздушной обороны уничтожили вражеский истребитель F-16.Военных наградили накануне на приграничной территории, в церемонии участвовало командование.В июле прошлого года Минобороны России информировало, что военнослужащие, которые первыми ликвидируют американские истребители F-15 и F-16, будут удостоены премии в 15 миллионов рублей.Денежные вознаграждения также выплачиваются российским бойцам за уничтожение танков Abrams и Leopard 2. 16 июля премии получили бойцы группировки "Центр" за ликвидацию натовских танков на Авдеевском направлении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:F-16 не могут соперничать с российскими самолетами, признали в ВСУ"Искандер" против Patriot: на Украине признали неприятную правду о ПВОВСУ потеряли очередной истребитель F-16

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самолеты f-16, вооруженные силы россии, пво, новости, новости сво