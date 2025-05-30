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За сбитый F-16 российские военные получили 15 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 30.05.2025
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За сбитый F-16 российские военные получили 15 миллионов рублей
За сбитый F-16 российские военные получили 15 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 30.05.2025
За сбитый F-16 российские военные получили 15 миллионов рублей
Двенадцати российским военнослужащим, который уничтожили американский истребитель F-16 в зоне проведения спецоперации, выплатили 15 миллионов рублей. Об этом... РИА Новости Крым, 30.05.2025
2025-05-30T10:38
2025-05-30T10:38
самолеты f-16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Двенадцати российским военнослужащим, который уничтожили американский истребитель F-16 в зоне проведения спецоперации, выплатили 15 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости.13 апреля в Минобороны РФ сообщили, что силы и средства противовоздушной обороны уничтожили вражеский истребитель F-16.Военных наградили накануне на приграничной территории, в церемонии участвовало командование.В июле прошлого года Минобороны России информировало, что военнослужащие, которые первыми ликвидируют американские истребители F-15 и F-16, будут удостоены премии в 15 миллионов рублей.Денежные вознаграждения также выплачиваются российским бойцам за уничтожение танков Abrams и Leopard 2. 16 июля премии получили бойцы группировки "Центр" за ликвидацию натовских танков на Авдеевском направлении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:F-16 не могут соперничать с российскими самолетами, признали в ВСУ"Искандер" против Patriot: на Украине признали неприятную правду о ПВОВСУ потеряли очередной истребитель F-16
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РИА Новости Крым
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самолеты f-16, вооруженные силы россии, пво, новости, новости сво
За сбитый F-16 российские военные получили 15 миллионов рублей

За сбитый F-16 российским военным выплатили 15 миллионов рублей на 12 человек

10:38 30.05.2025
 
© U.S. Air Force by Staff Sgt. JonartHan SnyderИстребитель НАТО F-16. Архивное фото
Истребитель НАТО F-16. Архивное фото
© U.S. Air Force by Staff Sgt. JonartHan Snyder
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Двенадцати российским военнослужащим, который уничтожили американский истребитель F-16 в зоне проведения спецоперации, выплатили 15 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости.
13 апреля в Минобороны РФ сообщили, что силы и средства противовоздушной обороны уничтожили вражеский истребитель F-16.

"Обещавшая вознаграждение уральская компания исполнила объявленное ранее намерение и выплатила 15 миллионов рублей военнослужащим РФ за уничтожение первого истребителя F-16 в зоне проведения спецоперации… Денежные сертификаты на общую сумму 15 миллионов рублей вручили 12 военнослужащим", - сказано в заявлении, которое приводит информагентство.

Военных наградили накануне на приграничной территории, в церемонии участвовало командование.
В июле прошлого года Минобороны России информировало, что военнослужащие, которые первыми ликвидируют американские истребители F-15 и F-16, будут удостоены премии в 15 миллионов рублей.
Денежные вознаграждения также выплачиваются российским бойцам за уничтожение танков Abrams и Leopard 2. 16 июля премии получили бойцы группировки "Центр" за ликвидацию натовских танков на Авдеевском направлении.
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Самолеты F-16Вооруженные силы РоссииПВОНовостиНовости СВО
 
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