https://crimea.ria.ru/20250530/za-sbityy-f-16-rossiyskie-voennye-poluchili-15-millionov-rubley-1146823631.html
За сбитый F-16 российские военные получили 15 миллионов рублей
За сбитый F-16 российские военные получили 15 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 30.05.2025
За сбитый F-16 российские военные получили 15 миллионов рублей
Двенадцати российским военнослужащим, который уничтожили американский истребитель F-16 в зоне проведения спецоперации, выплатили 15 миллионов рублей. Об этом... РИА Новости Крым, 30.05.2025
2025-05-30T10:38
2025-05-30T10:38
2025-05-30T10:38
самолеты f-16
вооруженные силы россии
пво
новости
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1e/1140005309_0:50:967:593_1920x0_80_0_0_42683783902428a503be94a0dc8705eb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Двенадцати российским военнослужащим, который уничтожили американский истребитель F-16 в зоне проведения спецоперации, выплатили 15 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости.13 апреля в Минобороны РФ сообщили, что силы и средства противовоздушной обороны уничтожили вражеский истребитель F-16.Военных наградили накануне на приграничной территории, в церемонии участвовало командование.В июле прошлого года Минобороны России информировало, что военнослужащие, которые первыми ликвидируют американские истребители F-15 и F-16, будут удостоены премии в 15 миллионов рублей.Денежные вознаграждения также выплачиваются российским бойцам за уничтожение танков Abrams и Leopard 2. 16 июля премии получили бойцы группировки "Центр" за ликвидацию натовских танков на Авдеевском направлении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:F-16 не могут соперничать с российскими самолетами, признали в ВСУ"Искандер" против Patriot: на Украине признали неприятную правду о ПВОВСУ потеряли очередной истребитель F-16
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1e/1140005309_55:0:911:642_1920x0_80_0_0_7f999b4ae75ec4d465f1644c287bb65c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самолеты f-16, вооруженные силы россии, пво, новости, новости сво
За сбитый F-16 российские военные получили 15 миллионов рублей
За сбитый F-16 российским военным выплатили 15 миллионов рублей на 12 человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Двенадцати российским военнослужащим, который уничтожили американский истребитель F-16 в зоне проведения спецоперации, выплатили 15 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости.
13 апреля в Минобороны РФ сообщили, что силы и средства противовоздушной обороны уничтожили вражеский истребитель F-16.
"Обещавшая вознаграждение уральская компания исполнила объявленное ранее намерение и выплатила 15 миллионов рублей военнослужащим РФ за уничтожение первого истребителя F-16 в зоне проведения спецоперации… Денежные сертификаты на общую сумму 15 миллионов рублей вручили 12 военнослужащим", - сказано в заявлении, которое приводит информагентство.
Военных наградили накануне на приграничной территории, в церемонии участвовало командование.
В июле прошлого года Минобороны России информировало
, что военнослужащие, которые первыми ликвидируют американские истребители F-15 и F-16, будут удостоены премии в 15 миллионов рублей.
Денежные вознаграждения также выплачиваются российским бойцам за уничтожение танков Abrams и Leopard 2. 16 июля премии получили бойцы группировки "Центр" за ликвидацию натовских танков на Авдеевском направлении.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: