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В Ялте на лето запретят строительные работы
В Ялте на лето запретят строительные работы - РИА Новости Крым, 30.05.2025
В Ялте на лето запретят строительные работы
В Ялте на протяжении четырех месяцев курортного сезона будут запрещены строительные работы. Соответствующее постановление утвердила администрация города. РИА Новости Крым, 30.05.2025
2025-05-30T09:24
2025-05-30T09:24
2025-05-30T09:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. В Ялте на протяжении четырех месяцев курортного сезона будут запрещены строительные работы. Соответствующее постановление утвердила администрация города.Запрет не касается аварийно-восстановительных работ, выполняемых за бюджетные средства, отделки помещений, а также индивидуального жилищного строительства выше автодороги Симферополь – Ялта – Севастополь.Кроме того, по специальному согласованию с администрацией работу смогут продолжить участники СЭЗ, подрядчики, работающие в рамках инвестиционных соглашений, возводящие детские оздоровительные комплексы и прокладывающие сети.Также работы смогут продолжить специализированные застройщики – участники долевого строительства.В Ялте и других приморских городах Крыма мораторий на строительные работы в период курортного сезона, за некоторым исключением, вводится местными властями ежегодно. Решение принимается для того, чтобы не создавать неудобств туристам и местным жителям шумом и работой строительной техники. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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В Ялте на лето запретят строительные работы
В Ялте вводят запрет на строительные работы с 1 июня по 30 сентября
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. В Ялте на протяжении четырех месяцев курортного сезона будут запрещены строительные работы. Соответствующее постановление утвердила администрация города.
"Приостановить все виды строительных работ на период с 1 июня 2025 года по 30 сентября 2025 года на всей территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на всех объектах строительства", - говорится в сообщении.
Запрет не касается аварийно-восстановительных работ, выполняемых за бюджетные средства, отделки помещений, а также индивидуального жилищного строительства выше автодороги Симферополь – Ялта – Севастополь.
Кроме того, по специальному согласованию с администрацией работу смогут продолжить участники СЭЗ, подрядчики, работающие в рамках инвестиционных соглашений, возводящие детские оздоровительные комплексы и прокладывающие сети.
Также работы смогут продолжить специализированные застройщики – участники долевого строительства.
В Ялте и других приморских городах Крыма мораторий на строительные работы
в период курортного сезона, за некоторым исключением, вводится местными властями ежегодно. Решение принимается для того, чтобы не создавать неудобств туристам и местным жителям шумом и работой строительной техники.
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