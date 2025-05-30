https://crimea.ria.ru/20250530/v-yalte-na-leto-zapretyat-stroitelnye-raboty-1146822127.html

В Ялте на лето запретят строительные работы

В Ялте на лето запретят строительные работы - РИА Новости Крым, 30.05.2025

В Ялте на лето запретят строительные работы

В Ялте на протяжении четырех месяцев курортного сезона будут запрещены строительные работы. Соответствующее постановление утвердила администрация города. РИА Новости Крым, 30.05.2025

2025-05-30T09:24

2025-05-30T09:24

2025-05-30T09:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. В Ялте на протяжении четырех месяцев курортного сезона будут запрещены строительные работы. Соответствующее постановление утвердила администрация города.Запрет не касается аварийно-восстановительных работ, выполняемых за бюджетные средства, отделки помещений, а также индивидуального жилищного строительства выше автодороги Симферополь – Ялта – Севастополь.Кроме того, по специальному согласованию с администрацией работу смогут продолжить участники СЭЗ, подрядчики, работающие в рамках инвестиционных соглашений, возводящие детские оздоровительные комплексы и прокладывающие сети.Также работы смогут продолжить специализированные застройщики – участники долевого строительства.В Ялте и других приморских городах Крыма мораторий на строительные работы в период курортного сезона, за некоторым исключением, вводится местными властями ежегодно. Решение принимается для того, чтобы не создавать неудобств туристам и местным жителям шумом и работой строительной техники. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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