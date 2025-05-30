https://crimea.ria.ru/20250530/v-simferopole-ulitsu-gagarina-perekroyut-dlya-avtotransporta--1146837862.html

В Симферополе улицу Гагарина перекроют для автотранспорта

В Симферополе улицу Гагарина перекроют для автотранспорта - РИА Новости Крым, 30.05.2025

В Симферополе улицу Гагарина перекроют для автотранспорта

В Симферополе перекроют участок улицы Гагарина на две ночи для проведения ремонтных работ. Об этом предупредили в городской администрации. РИА Новости Крым, 30.05.2025

2025-05-30T21:15

2025-05-30T21:15

2025-05-30T21:15

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. В Симферополе перекроют участок улицы Гагарина на две ночи для проведения ремонтных работ. Об этом предупредили в городской администрации.Отмечается, что на этом же участке будет ограничено движения транспорта и с 1 июня с 20:00 до 06:00 следующего дня."Ремонт участка дороги осуществляется в ночное время, чтобы избежать помех для движения транспорта", – подчеркнули в пресс-службе городской администрации.Жителей и гостей города заранее просят планировать маршруты передвижения с учетом временных ограничений.Ранее сообщалось, что в Симферополе с 28 мая ограничат движение по пешеходному мосту через реку Салгир на три месяца для проведения работ по капитальному ремонту сооружения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Балаклаве на месяц перекроют центральную улицуВ Ялте закрывают мост к Ласточкиному гнезду – как попасть в замокВ Севастополе запустят дополнительные вечерние транспортные маршруты

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, транспорт, городская среда, ремонт дорог, новости, новости крыма, крым