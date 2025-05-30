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В Симферополе улицу Гагарина перекроют для автотранспорта - РИА Новости Крым, 30.05.2025
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В Симферополе улицу Гагарина перекроют для автотранспорта
В Симферополе улицу Гагарина перекроют для автотранспорта - РИА Новости Крым, 30.05.2025
В Симферополе улицу Гагарина перекроют для автотранспорта
В Симферополе перекроют участок улицы Гагарина на две ночи для проведения ремонтных работ. Об этом предупредили в городской администрации. РИА Новости Крым, 30.05.2025
2025-05-30T21:15
2025-05-30T21:15
симферополь
транспорт
городская среда
ремонт дорог
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. В Симферополе перекроют участок улицы Гагарина на две ночи для проведения ремонтных работ. Об этом предупредили в городской администрации.Отмечается, что на этом же участке будет ограничено движения транспорта и с 1 июня с 20:00 до 06:00 следующего дня."Ремонт участка дороги осуществляется в ночное время, чтобы избежать помех для движения транспорта", – подчеркнули в пресс-службе городской администрации.Жителей и гостей города заранее просят планировать маршруты передвижения с учетом временных ограничений.Ранее сообщалось, что в Симферополе с 28 мая ограничат движение по пешеходному мосту через реку Салгир на три месяца для проведения работ по капитальному ремонту сооружения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Балаклаве на месяц перекроют центральную улицуВ Ялте закрывают мост к Ласточкиному гнезду – как попасть в замокВ Севастополе запустят дополнительные вечерние транспортные маршруты
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симферополь, транспорт, городская среда, ремонт дорог, новости, новости крыма, крым
В Симферополе улицу Гагарина перекроют для автотранспорта

С 31 мая на две ночи в Симферополе ограничат движение по улице Гагарина из-за ремонта

21:15 30.05.2025
 
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Знак Стоп - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. В Симферополе перекроют участок улицы Гагарина на две ночи для проведения ремонтных работ. Об этом предупредили в городской администрации.
"В связи с проведением работ по ремонту асфальтового покрытия и элементов улично-дорожной сети 31 мая будет ограничено движения транспорта на участке улицы Гагарина: от улицы КИМ до бульвара Ленина с 20:00 до 06:00 1 июня", – сказано в сообщении.
Отмечается, что на этом же участке будет ограничено движения транспорта и с 1 июня с 20:00 до 06:00 следующего дня.
"Ремонт участка дороги осуществляется в ночное время, чтобы избежать помех для движения транспорта", – подчеркнули в пресс-службе городской администрации.
Жителей и гостей города заранее просят планировать маршруты передвижения с учетом временных ограничений.
Ранее сообщалось, что в Симферополе с 28 мая ограничат движение по пешеходному мосту через реку Салгир на три месяца для проведения работ по капитальному ремонту сооружения.
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