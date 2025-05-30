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В Крыму установят еще 30 камер для отслеживания лесных пожаров
В Крыму установят еще 30 камер для отслеживания лесных пожаров - РИА Новости Крым, 30.05.2025
В Крыму установят еще 30 камер для отслеживания лесных пожаров
В Крыму на данный момент видеонаблюдением охвачено 65% территории лесов, планируется установить еще 30 видеокамер для более эффективного предотвращения лесных... РИА Новости Крым, 30.05.2025
2025-05-30T20:51
2025-05-30T20:51
2025-05-30T20:36
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гу мчс рф по республике крым
игорь скуртул
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. В Крыму на данный момент видеонаблюдением охвачено 65% территории лесов, планируется установить еще 30 видеокамер для более эффективного предотвращения лесных пожаров. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил замруководителя главного управления МЧС России по республике Игорь Скуртул.Камеры специальной электронной системы "Лесохранитель" работают круглосуточно в автоматическом режиме, и при любом задымлении сразу задается точка координат, где оно происходит. Благодаря этой системе лесопожарные формирования имеют возможность ликвидировать возгорание на начальном этапе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на пожарах погибли более 30 человек с начала годаКрымские леса закрыли для посещенияСевастополь усиливает защиту лесов: готовятся противопожарные разрывы
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крым, гу мчс рф по республике крым, игорь скуртул, пожар, природа, охрана природы, леса крыма, новости крыма
В Крыму установят еще 30 камер для отслеживания лесных пожаров
В лесах Крыма установят еще 30 видеокамер для отслеживания пожаров – МЧС