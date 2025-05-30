https://crimea.ria.ru/20250530/v-krymu-ustanovyat-esche-30-kamer-dlya-otslezhivaniya-lesnykh-pozharov-1146830234.html

В Крыму установят еще 30 камер для отслеживания лесных пожаров

В Крыму установят еще 30 камер для отслеживания лесных пожаров - РИА Новости Крым, 30.05.2025

В Крыму установят еще 30 камер для отслеживания лесных пожаров

В Крыму на данный момент видеонаблюдением охвачено 65% территории лесов, планируется установить еще 30 видеокамер для более эффективного предотвращения лесных... РИА Новости Крым, 30.05.2025

2025-05-30T20:51

2025-05-30T20:51

2025-05-30T20:36

крым

гу мчс рф по республике крым

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. В Крыму на данный момент видеонаблюдением охвачено 65% территории лесов, планируется установить еще 30 видеокамер для более эффективного предотвращения лесных пожаров. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил замруководителя главного управления МЧС России по республике Игорь Скуртул.Камеры специальной электронной системы "Лесохранитель" работают круглосуточно в автоматическом режиме, и при любом задымлении сразу задается точка координат, где оно происходит. Благодаря этой системе лесопожарные формирования имеют возможность ликвидировать возгорание на начальном этапе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на пожарах погибли более 30 человек с начала годаКрымские леса закрыли для посещенияСевастополь усиливает защиту лесов: готовятся противопожарные разрывы

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2025

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