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В Крыму на пожарах погибли более 30 человек с начала года

В Крыму на пожарах погибли более 30 человек с начала года - РИА Новости Крым, 30.05.2025

В Крыму на пожарах погибли более 30 человек с начала года

В Крыму с начала этого года произошло свыше тысячи пожаров, на которых погибли более 30 человек, сообщил в пресс-центре РИА Новости Крым замруководителя... РИА Новости Крым, 30.05.2025

2025-05-30T13:57

2025-05-30T13:57

2025-05-30T13:52

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. В Крыму с начала этого года произошло свыше тысячи пожаров, на которых погибли более 30 человек, сообщил в пресс-центре РИА Новости Крым замруководителя главного управления МЧС России по республике Игорь Скуртул."С начала года на сегодняшний день более тысячи пожаров произошло на территории республики, в большей степени горела сухая трава и растительность – около 80% таких пожаров. При этом зафиксирована гибель более 30 человек", - сказал замглавы ведомства.По словам Скуртула, основная причина возникновения происшествий – неосторожное обращение с огнем (порядка 80% от общего количества). Около 15% приходится на неправильную эксплуатацию электроприборов и оборудования, короткие замыкания.Около 3% пожаров возникает из-за нарушений правил пользования печным отоплением, и порядка 1-2% приходится на умышленные поджоги.Замруководителя крымского главка МЧС России напомнил, что с 1 мая на всей территории республики действует особый противопожарный режим, запрещающий гражданам посещать леса, за исключением специально подготовленных мест отдыха.С начала года более 300 человек в Крыму получили штрафы за нарушение пожарной безопасности. Размер санкций в период действия особого противопожарного режима увеличивается вдвое и составляет: для граждан – от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, на должностных лиц – от 30 тысяч до 60 тысяч рублей, на юрлиц – от 300 тысяч до 800 тысяч рублей, добавил Скуртул.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым движется опасная погода – предупреждение МЧС Крымские леса закрыли для посещенияСевастополь усиливает защиту лесов: готовятся противопожарные разрывы

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