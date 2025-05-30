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В Крыму на пожарах погибли более 30 человек с начала года - РИА Новости Крым, 30.05.2025
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В Крыму на пожарах погибли более 30 человек с начала года
В Крыму на пожарах погибли более 30 человек с начала года - РИА Новости Крым, 30.05.2025
В Крыму на пожарах погибли более 30 человек с начала года
В Крыму с начала этого года произошло свыше тысячи пожаров, на которых погибли более 30 человек, сообщил в пресс-центре РИА Новости Крым замруководителя... РИА Новости Крым, 30.05.2025
2025-05-30T13:57
2025-05-30T13:52
пожар
крым
гу мчс рф по республике крым
игорь скуртул
происшествия
новости крыма
пожарная безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. В Крыму с начала этого года произошло свыше тысячи пожаров, на которых погибли более 30 человек, сообщил в пресс-центре РИА Новости Крым замруководителя главного управления МЧС России по республике Игорь Скуртул."С начала года на сегодняшний день более тысячи пожаров произошло на территории республики, в большей степени горела сухая трава и растительность – около 80% таких пожаров. При этом зафиксирована гибель более 30 человек", - сказал замглавы ведомства.По словам Скуртула, основная причина возникновения происшествий – неосторожное обращение с огнем (порядка 80% от общего количества). Около 15% приходится на неправильную эксплуатацию электроприборов и оборудования, короткие замыкания.Около 3% пожаров возникает из-за нарушений правил пользования печным отоплением, и порядка 1-2% приходится на умышленные поджоги.Замруководителя крымского главка МЧС России напомнил, что с 1 мая на всей территории республики действует особый противопожарный режим, запрещающий гражданам посещать леса, за исключением специально подготовленных мест отдыха.С начала года более 300 человек в Крыму получили штрафы за нарушение пожарной безопасности. Размер санкций в период действия особого противопожарного режима увеличивается вдвое и составляет: для граждан – от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, на должностных лиц – от 30 тысяч до 60 тысяч рублей, на юрлиц – от 300 тысяч до 800 тысяч рублей, добавил Скуртул.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым движется опасная погода – предупреждение МЧС Крымские леса закрыли для посещенияСевастополь усиливает защиту лесов: готовятся противопожарные разрывы
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РИА Новости Крым
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пожар, крым, гу мчс рф по республике крым, игорь скуртул, происшествия, новости крыма, пожарная безопасность
В Крыму на пожарах погибли более 30 человек с начала года

В Крыму с начала года на пожарах погибли более 30 человек – главк МЧС по республике

13:57 30.05.2025
 
© МЧС РоссииПожар
Пожар
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. В Крыму с начала этого года произошло свыше тысячи пожаров, на которых погибли более 30 человек, сообщил в пресс-центре РИА Новости Крым замруководителя главного управления МЧС России по республике Игорь Скуртул.
"С начала года на сегодняшний день более тысячи пожаров произошло на территории республики, в большей степени горела сухая трава и растительность – около 80% таких пожаров. При этом зафиксирована гибель более 30 человек", - сказал замглавы ведомства.
По словам Скуртула, основная причина возникновения происшествий – неосторожное обращение с огнем (порядка 80% от общего количества). Около 15% приходится на неправильную эксплуатацию электроприборов и оборудования, короткие замыкания.
Около 3% пожаров возникает из-за нарушений правил пользования печным отоплением, и порядка 1-2% приходится на умышленные поджоги.
Замруководителя крымского главка МЧС России напомнил, что с 1 мая на всей территории республики действует особый противопожарный режим, запрещающий гражданам посещать леса, за исключением специально подготовленных мест отдыха.
С начала года более 300 человек в Крыму получили штрафы за нарушение пожарной безопасности. Размер санкций в период действия особого противопожарного режима увеличивается вдвое и составляет: для граждан – от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, на должностных лиц – от 30 тысяч до 60 тысяч рублей, на юрлиц – от 300 тысяч до 800 тысяч рублей, добавил Скуртул.
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ПожарКрымГУ МЧС РФ по Республике КрымИгорь СкуртулПроисшествияНовости КрымаПожарная безопасность
 
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