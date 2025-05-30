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В Севастополе найдена мертвой 15-летняя девушка

В Севастополе найдена мертвой 15-летняя девушка - РИА Новости Крым, 30.05.2025

В Севастополе найдена мертвой 15-летняя девушка

В Севастополе найдена погибшей 15-летняя девушка, которая в ночь на 29 мая ушла из дома и пропала. Об этом сообщает пресс-служба главного управления... РИА Новости Крым, 30.05.2025

2025-05-30T15:03

2025-05-30T15:03

2025-05-30T15:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе найдена погибшей 15-летняя девушка, которая в ночь на 29 мая ушла из дома и пропала. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.Возбуждено уголовное дело. Следователями и криминалистами совместно с оперативными подразделениями органов внутренних дел устанавливаются обстоятельства произошедшего. Специалисты уже провели осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы. Прокурор Гагаринского района Севастополя Алексей Казаков координирует действия правоохранительных органов. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле у руководства прокуратуры. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, севастополь, срочные новости крыма