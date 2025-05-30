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В Севастополе найдена мертвой 15-летняя девушка
В Севастополе найдена мертвой 15-летняя девушка - РИА Новости Крым, 30.05.2025
В Севастополе найдена мертвой 15-летняя девушка
В Севастополе найдена погибшей 15-летняя девушка, которая в ночь на 29 мая ушла из дома и пропала. Об этом сообщает пресс-служба главного управления... РИА Новости Крым, 30.05.2025
2025-05-30T15:03
2025-05-30T15:03
2025-05-30T15:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе найдена погибшей 15-летняя девушка, которая в ночь на 29 мая ушла из дома и пропала. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.Возбуждено уголовное дело. Следователями и криминалистами совместно с оперативными подразделениями органов внутренних дел устанавливаются обстоятельства произошедшего. Специалисты уже провели осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы. Прокурор Гагаринского района Севастополя Алексей Казаков координирует действия правоохранительных органов. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле у руководства прокуратуры. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Севастополе найдена мертвой 15-летняя девушка
Ушедшая из дома в Севастополе 15-летная девушка найдена мертвой
15:03 30.05.2025 (обновлено: 15:53 30.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе найдена погибшей 15-летняя девушка, которая в ночь на 29 мая ушла из дома и пропала. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.
"В ночь с 28 на 29 мая 2025 года 15-летняя жительница Севастополя ушла из дома. Сегодня на улице Монастырское шоссе, недалеко от садового товарищества, где проживала несовершеннолетняя, обнаружено ее тело", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело. Следователями и криминалистами совместно с оперативными подразделениями органов внутренних дел устанавливаются обстоятельства произошедшего. Специалисты уже провели осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы.
Прокурор Гагаринского района Севастополя Алексей Казаков координирует действия правоохранительных органов. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле у руководства прокуратуры.
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