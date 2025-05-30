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"Столько, сколько потребуется": Небензя о боеспособности России
"Столько, сколько потребуется": Небензя о боеспособности России - РИА Новости Крым, 30.05.2025
"Столько, сколько потребуется": Небензя о боеспособности России
Российская Федерация готова продолжать и наращивать боевые действия на территории Украины, если это потребуется и в таком объеме, который будет необходим. Об... РИА Новости Крым, 30.05.2025
2025-05-30T19:31
2025-05-30T19:31
2025-05-30T19:31
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василий небензя
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политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Российская Федерация готова продолжать и наращивать боевые действия на территории Украины, если это потребуется и в таком объеме, который будет необходим. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.16 мая президент РФ Владимир Путин, выступая на встрече с представителями деловых кругов страны, сказал, что Россию буквально вынудили начать спецоперацию на территории Украины и теперь пытаются сделать ее виноватой.Ранее в интервью Такеру Карлсону российский лидер обозначил, что одна из целей спецоперации – это денацификация, то есть запрет любых неонацистских движений на Украине.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: Россия выступает за остановку боевых действий – условиеВ Кремле ответили Западу на решение снять ограничения по ударам вглубь РФВ Сербии назвали СВО оправданной: Россия борется против системы
https://crimea.ria.ru/20250530/zelenskiy-ne-khochet-mira---nebenzya-1146836437.html
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оон, совет безопасности оон, василий небензя, россия, политика
"Столько, сколько потребуется": Небензя о боеспособности России
Небензя заявил о готовности России наращивать военную мощь