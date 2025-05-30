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"Столько, сколько потребуется": Небензя о боеспособности России - РИА Новости Крым, 30.05.2025
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"Столько, сколько потребуется": Небензя о боеспособности России
"Столько, сколько потребуется": Небензя о боеспособности России - РИА Новости Крым, 30.05.2025
"Столько, сколько потребуется": Небензя о боеспособности России
Российская Федерация готова продолжать и наращивать боевые действия на территории Украины, если это потребуется и в таком объеме, который будет необходим. Об... РИА Новости Крым, 30.05.2025
2025-05-30T19:31
2025-05-30T19:31
оон
совет безопасности оон
василий небензя
россия
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Российская Федерация готова продолжать и наращивать боевые действия на территории Украины, если это потребуется и в таком объеме, который будет необходим. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.16 мая президент РФ Владимир Путин, выступая на встрече с представителями деловых кругов страны, сказал, что Россию буквально вынудили начать спецоперацию на территории Украины и теперь пытаются сделать ее виноватой.Ранее в интервью Такеру Карлсону российский лидер обозначил, что одна из целей спецоперации – это денацификация, то есть запрет любых неонацистских движений на Украине.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: Россия выступает за остановку боевых действий – условиеВ Кремле ответили Западу на решение снять ограничения по ударам вглубь РФВ Сербии назвали СВО оправданной: Россия борется против системы
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оон, совет безопасности оон, василий небензя, россия, политика
"Столько, сколько потребуется": Небензя о боеспособности России

Небензя заявил о готовности России наращивать военную мощь

19:31 30.05.2025
 
© Flickr МИД РоссииСовбез ООН. Архивное фото
Совбез ООН. Архивное фото
© Flickr МИД России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Российская Федерация готова продолжать и наращивать боевые действия на территории Украины, если это потребуется и в таком объеме, который будет необходим. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
"Цели нашей спецоперации могут быть достигнуты как мирным, так и военным путем. Наши вооруженные силы способны продолжать и наращивать боевые действия столько, сколько потребуется", – заявил он на заседании Совета Безопасности ООН.
16 мая президент РФ Владимир Путин, выступая на встрече с представителями деловых кругов страны, сказал, что Россию буквально вынудили начать спецоперацию на территории Украины и теперь пытаются сделать ее виноватой.
Ранее в интервью Такеру Карлсону российский лидер обозначил, что одна из целей спецоперации – это денацификация, то есть запрет любых неонацистских движений на Украине.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.
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ООНСовет безопасности ООНВасилий НебензяРоссияПолитика
 
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