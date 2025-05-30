https://crimea.ria.ru/20250530/stolko-skolko-potrebuetsya-nebenzya-o-boesposobnosti-rossii-1146837331.html

"Столько, сколько потребуется": Небензя о боеспособности России

"Столько, сколько потребуется": Небензя о боеспособности России - РИА Новости Крым, 30.05.2025

"Столько, сколько потребуется": Небензя о боеспособности России

Российская Федерация готова продолжать и наращивать боевые действия на территории Украины, если это потребуется и в таком объеме, который будет необходим. Об... РИА Новости Крым, 30.05.2025

2025-05-30T19:31

2025-05-30T19:31

2025-05-30T19:31

оон

совет безопасности оон

василий небензя

россия

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Российская Федерация готова продолжать и наращивать боевые действия на территории Украины, если это потребуется и в таком объеме, который будет необходим. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.16 мая президент РФ Владимир Путин, выступая на встрече с представителями деловых кругов страны, сказал, что Россию буквально вынудили начать спецоперацию на территории Украины и теперь пытаются сделать ее виноватой.Ранее в интервью Такеру Карлсону российский лидер обозначил, что одна из целей спецоперации – это денацификация, то есть запрет любых неонацистских движений на Украине.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: Россия выступает за остановку боевых действий – условиеВ Кремле ответили Западу на решение снять ограничения по ударам вглубь РФВ Сербии назвали СВО оправданной: Россия борется против системы

https://crimea.ria.ru/20250530/zelenskiy-ne-khochet-mira---nebenzya-1146836437.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оон, совет безопасности оон, василий небензя, россия, политика