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Сколько жилья построят в Херсонской области за пять лет

Сколько жилья построят в Херсонской области за пять лет - РИА Новости Крым, 30.05.2025

Сколько жилья построят в Херсонской области за пять лет

В Херсонской области общий объем жилищного строительства до 2030 года превысит 1,3 миллиона квадратных метров. Об этом сообщил губернатор региона Владимир... РИА Новости Крым, 30.05.2025

2025-05-30T10:29

2025-05-30T10:29

2025-05-30T10:29

херсонская область

владимир сальдо

жилье

новые регионы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. В Херсонской области общий объем жилищного строительства до 2030 года превысит 1,3 миллиона квадратных метров. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Также губернатор отметил, что главной целью плана развития жилищного строительства, разработанного Единым институтом пространственного планирования РФ при участии Минстроя страны, является восстановление разрушенного в ходе боев жилого фонда, чтобы население имело возможность жить в комфортных условиях.Центрами активного строительства станут два округа региона - Генический и Скадовский, добавил Сальдо.Ранее в интервью корреспонденту РИА Новости Крым Владимир Сальдо сообщал, что по решению властей Херсонской области отведено более 40 земельных участков под возведение не менее 5 миллионов квадратных метров жилья.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Херсонская область станет Клондайком: интервью Владимира СальдоВ Херсонской области растет численность населения - СальдоКогда запустят пассажирские поезда между Крымом и Херсонской областью

херсонская область

новые регионы россии

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, владимир сальдо, жилье, новые регионы россии, новости