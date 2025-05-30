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Сколько жилья построят в Херсонской области за пять лет
Сколько жилья построят в Херсонской области за пять лет - РИА Новости Крым, 30.05.2025
Сколько жилья построят в Херсонской области за пять лет
В Херсонской области общий объем жилищного строительства до 2030 года превысит 1,3 миллиона квадратных метров. Об этом сообщил губернатор региона Владимир... РИА Новости Крым, 30.05.2025
2025-05-30T10:29
2025-05-30T10:29
2025-05-30T10:29
херсонская область
владимир сальдо
жилье
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. В Херсонской области общий объем жилищного строительства до 2030 года превысит 1,3 миллиона квадратных метров. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Также губернатор отметил, что главной целью плана развития жилищного строительства, разработанного Единым институтом пространственного планирования РФ при участии Минстроя страны, является восстановление разрушенного в ходе боев жилого фонда, чтобы население имело возможность жить в комфортных условиях.Центрами активного строительства станут два округа региона - Генический и Скадовский, добавил Сальдо.Ранее в интервью корреспонденту РИА Новости Крым Владимир Сальдо сообщал, что по решению властей Херсонской области отведено более 40 земельных участков под возведение не менее 5 миллионов квадратных метров жилья.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Херсонская область станет Клондайком: интервью Владимира СальдоВ Херсонской области растет численность населения - СальдоКогда запустят пассажирские поезда между Крымом и Херсонской областью
херсонская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область, владимир сальдо, жилье, новые регионы россии, новости
Сколько жилья построят в Херсонской области за пять лет
В Херсонской области к 2030 году построят больше миллиона "квадратов" жилья – Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. В Херсонской области общий объем жилищного строительства до 2030 года превысит 1,3 миллиона квадратных метров. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"До конца десятилетия в регионе планируется построить более 1,3 миллиона квадратных метров жилья, из которых 722 тысячи квадратов придется на многоквартирные дома и 656 тысяч составит индивидуальная застройка", - написал он в своем Telegram-канале.
Также губернатор отметил, что главной целью плана развития жилищного строительства, разработанного Единым институтом пространственного планирования РФ при участии Минстроя страны, является восстановление разрушенного в ходе боев жилого фонда, чтобы население имело возможность жить в комфортных условиях.
Центрами активного строительства станут два округа региона - Генический и Скадовский, добавил Сальдо.
Ранее в интервью корреспонденту РИА Новости Крым Владимир Сальдо сообщал
, что по решению властей Херсонской области отведено более 40 земельных участков под возведение не менее 5 миллионов квадратных метров жилья.
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