https://crimea.ria.ru/20250530/sily-pvo-sbili-bolee-1400-ukrainskikh-bespilotnikov-1146829203.html

Силы ПВО сбили более 1400 украинских беспилотников

Силы ПВО сбили более 1400 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 30.05.2025

Силы ПВО сбили более 1400 украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую неделю сбили более 1400 беспилотников ВСУ, из них свыше 900 – вне зоны проведения специальной военной... РИА Новости Крым, 30.05.2025

2025-05-30T13:48

2025-05-30T13:48

2025-05-30T13:48

новости сво

министерство обороны рф

пво

беспилотник (бпла, дрон)

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую неделю сбили более 1400 беспилотников ВСУ, из них свыше 900 – вне зоны проведения специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны.Кроме того, были уничтожены самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, 30 управляемых авиационных бомб JDAM и 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.Всего с начала проведения СВО сбиты 663 украинских самолета и более 60 тысяч беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять групповых и два массированных удара – что уничтожено на УкраинеРоссийские войска уничтожили цех с дронами и место укрытия HIMARSЧетыре беспилотника сбили над Крымом

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)