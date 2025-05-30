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Силы ПВО сбили более 1400 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 30.05.2025
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Силы ПВО сбили более 1400 украинских беспилотников
Силы ПВО сбили более 1400 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 30.05.2025
Силы ПВО сбили более 1400 украинских беспилотников
Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую неделю сбили более 1400 беспилотников ВСУ, из них свыше 900 – вне зоны проведения специальной военной... РИА Новости Крым, 30.05.2025
2025-05-30T13:48
2025-05-30T13:48
новости сво
министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую неделю сбили более 1400 беспилотников ВСУ, из них свыше 900 – вне зоны проведения специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны.Кроме того, были уничтожены самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, 30 управляемых авиационных бомб JDAM и 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.Всего с начала проведения СВО сбиты 663 украинских самолета и более 60 тысяч беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять групповых и два массированных удара – что уничтожено на УкраинеРоссийские войска уничтожили цех с дронами и место укрытия HIMARSЧетыре беспилотника сбили над Крымом
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Силы ПВО сбили более 1400 украинских беспилотников

Российские средства ПВО за неделю сбили более 900 беспилотников вне зоны спецоперации

13:48 30.05.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевик ВСУ с беспилотником
Боевик ВСУ с беспилотником
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую неделю сбили более 1400 беспилотников ВСУ, из них свыше 900 – вне зоны проведения специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны.
"За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты…1439 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 907 вне зоны проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Кроме того, были уничтожены самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, 30 управляемых авиационных бомб JDAM и 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
Всего с начала проведения СВО сбиты 663 украинских самолета и более 60 тысяч беспилотников.
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